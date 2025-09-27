Drones πραγματοποίησαν πτήσεις πάνω από βάση του ΝΑΤΟ στη Νορβηγία
Μετά την Δανία και την Σουηδία και η Νορβηγία είδε άγνωστα drones να ίπτανται πάνω από αεροπορική της βάση, η οποία χρησιμοποιείται και από τις ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις
Μετά από τις συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Δανίας με drones μεταξύ άλλων πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης και τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας συναγερμός έχει σημάνει και στη Νορβηγία.
Δεν έχει γίνει σαφές αν σηκώθηκαν ΝΑΤΟϊκά αεροπλάνα ή αεροπλάνα της νορβηγικής αεροπορίας για να αναχαιτίσουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Πλέον τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κάνουν την εμφάνισή τους πιο έντονη και στην Δανία, με τις παραβιάσεις να στοχεύουν περισσότερο πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
⚡ Not over yet! Drones also flew over Norway’s main air base
Early Saturday morning, several drones were spotted over Ørland Air Base — NATO’s key base in Norway and home to the country’s F-35 fighter jets. https://t.co/SS4TlSUehW pic.twitter.com/9kpARUcqfg
— NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2025
Τα drones εμφανίστηκαν πάνω από αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται και από το ΝΑΤΟ
Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί του Σαββάτου εντοπίστηκαν αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πετούν πάνω από την κύρια αεροπορική βάση της Νορβηγίας, η οποία αποτελεί και σημαντική βάση του ΝΑΤΟ.
🚨🇳🇴 Unknown drones were sighted over Ørland Air Base, Norway.
It is NATO’s primary base and houses the country’s F-35 fighter jets.
— The World Report (@World_Report0) September 27, 2025
H στρατιωτική εγκατάσταση που στόχευσαν τα άγνωστα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ήταν η Αεροπορική Βάση Ørland, όπου σταθμεύουν τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 της Νορβηγίας.
