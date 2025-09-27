newspaper
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 18:55
Διασωληνωμένος σε ΜΕΘ 16χρονος μετά από τροχαίο
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 17:24
Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 13:42
Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη
Drones πραγματοποίησαν πτήσεις πάνω από βάση του ΝΑΤΟ στη Νορβηγία
Κόσμος 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:44

Drones πραγματοποίησαν πτήσεις πάνω από βάση του ΝΑΤΟ στη Νορβηγία

Μετά την Δανία και την Σουηδία και η Νορβηγία είδε άγνωστα drones να ίπτανται πάνω από αεροπορική της βάση, η οποία χρησιμοποιείται και από τις ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μετά από τις συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Δανίας με drones μεταξύ άλλων πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης και τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας  συναγερμός έχει σημάνει και στη Νορβηγία.

Δεν έχει γίνει σαφές αν σηκώθηκαν ΝΑΤΟϊκά αεροπλάνα ή αεροπλάνα της νορβηγικής αεροπορίας για να αναχαιτίσουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Πλέον τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κάνουν την εμφάνισή τους πιο έντονη και στην Δανία, με τις παραβιάσεις να στοχεύουν περισσότερο πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Τα drones εμφανίστηκαν πάνω από αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται και από το ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί του Σαββάτου εντοπίστηκαν αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πετούν πάνω από την κύρια αεροπορική βάση της Νορβηγίας, η οποία αποτελεί και σημαντική βάση του ΝΑΤΟ.

H στρατιωτική εγκατάσταση που στόχευσαν τα άγνωστα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ήταν η Αεροπορική Βάση Ørland, όπου σταθμεύουν τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 της Νορβηγίας.

Πηγή: tanea.gr

World
Ευρώπη: Η φορολογική ρουλέτα της αγοράς σπιτιού

Ευρώπη: Η φορολογική ρουλέτα της αγοράς σπιτιού

Economy
Ενεργειακό κόστος: Το μεγάλο εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητας  

Ενεργειακό κόστος: Το μεγάλο εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητας  

Λαβρόφ στον ΟΗΕ: Συζήτηση για την Ουκρανία αν διασφαλιστούν τα δικαιώματα των Ρωσόφωνων που ζουν εκεί
«Πρώτα η ασφάλειά μας» 27.09.25

Λαβρόφ στον ΟΗΕ: Συζήτηση για την Ουκρανία αν διασφαλιστούν τα δικαιώματα των Ρωσόφωνων που ζουν εκεί

Ο Σεργκέι Λαβρόφ παραδέχθηκε ότι ρωσικά drones παραβιάζουν εναέριο χώρο άλλων κρατών, μιλώντας για «περιστατικά». Η Ρωσία δεν απειλεί κανέναν, είπε, αλλά θα απαντήσει «αποφασιστικά», αν δεχθεί επίθεση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανία: Αναθεωρεί τον νόμο για την ασφάλεια της αεροπορίας – Ο στρατός θα μπορεί να καταρρίπτει drones
Δύο πυλώνες 27.09.25

Γερμανία: Αναθεωρεί τον νόμο για την ασφάλεια της αεροπορίας – Ο στρατός θα μπορεί να καταρρίπτει drones

Επίσημο ρόλο στον γερμανικό στρατό όσον αφορά την άμυνα με drones θα δώσει η γερμανική κυβέρνηση. Θα μπορεί να τα καταρρίπτει αν βρίσκονται στον εναέριο χώρο της Γερμανίας.

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς έχει αποδεχθεί «κατ’ αρχήν» την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία
Πίεση στο Ισραήλ 27.09.25 Upd: 18:54

Γάζα: Η Χαμάς έχει αποδεχθεί «κατ’ αρχήν» την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία

Σύμφωνα με τη Haaretz, οι ΗΠΑ θεωρούν ότι ο Νετανιάχου εκμεταλλεύθηκε τον χρόνο που είχε για να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Στόχος, τώρα, με το σχέδιο να διασωθούν οι Συμφωνίες του Αβραάμ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Από την κλιματική κατάρρευση έως το τέλος του ΝΑΤΟ: Τέσσερα σενάρια για τον κόσμο έως το 2045
«Έκθεση για το Μέλλον» 27.09.25

Από την κλιματική κατάρρευση έως το τέλος του ΝΑΤΟ: Τέσσερα σενάρια για τον κόσμο έως το 2045

Η «Έκθεση για το Μέλλον» παρουσιάζει τέσσερα σενάρια έως το 2045 - Από έναν κόσμο κυριαρχούμενο από τεχνολογικούς κολοσσούς έως έναν όπου οι παλιές συμμαχίες έχουν καταρρεύσει και οι συγκρούσεις γίνονται η νέα κανονικότητα

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Ρωσία: Ισχυρίζεται ότι κατέλαβε τρία χωριά στην Ουκρανία – Ανταλλάσσουν επιθέσεις με drones Μόσχα και Κίεβο
Μαίνεται ο πόλεμος 27.09.25

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι κατέλαβε τρία χωριά στην Ουκρανία - Ανταλλάσσουν επιθέσεις με drones Μόσχα και Κίεβο

Η Ρωσία έχει καταλάβει περίπου το 0,8% της συνολικής επιφάνειας της Ουκρανίας από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Μόσχας

Σύνταξη
Λετονία: Στη Ρίγα οι αρχηγοί του στρατού κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τις πρόσφατες παραβιάσεις από drones
Στη Ρίγα 27.09.25

Στη Λετονία συναντώνται οι αρχηγοί του στρατού κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τις πρόσφατες παραβιάσεις από drones

«Κλιμακωτά ριψοκίνδυνες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο ζωές - Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες», τόνισε ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε για τις παραβιάσεις από drones

Σύνταξη
Times of Israel: Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο των 21 σημείων για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα
Δείτε αναλυτικά 27.09.25

Times of Israel: Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο των 21 σημείων για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα

Η πρόταση των ΗΠΑ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρει ότι οι όμηροι θα απελευθερωθούν 48 ώρες μετά τη δημόσια αποδοχή της από το Ισραήλ

Σύνταξη
Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…
On Field 27.09.25

Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…

Ο Πορτογάλος μέσος του Ολυμπιακού είναι πάντα έτοιμος για να εκμεταλλευτεί και την… μισή φάση, κάτι που τον καθιστά υπερπολύτιμο στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Ο Γιώργος Λάνθιμος πάει για Όσκαρ»: Το BBC επιλέγει τις 12 ταινίες που θα διεκδικήσουν τρόπαια
Στοιχήματα 27.09.25

«Ο Γιώργος Λάνθιμος πάει για Όσκαρ»: Το BBC επιλέγει τις 12 ταινίες που θα διεκδικήσουν τρόπαια

Ο Γιώργος Λάνθιμος και η Βουγονία του είναι ανάμεσα στους κινηματογραφικούς τίτλους που θα διεκδικήσουν τα μεγάλα βραβεία των Όσκαρ φέτος. Ποιοί άλλοι είναι τα μεγάλα στοιχήματα του BBC;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λαβρόφ στον ΟΗΕ: Συζήτηση για την Ουκρανία αν διασφαλιστούν τα δικαιώματα των Ρωσόφωνων που ζουν εκεί
«Πρώτα η ασφάλειά μας» 27.09.25

Λαβρόφ στον ΟΗΕ: Συζήτηση για την Ουκρανία αν διασφαλιστούν τα δικαιώματα των Ρωσόφωνων που ζουν εκεί

Ο Σεργκέι Λαβρόφ παραδέχθηκε ότι ρωσικά drones παραβιάζουν εναέριο χώρο άλλων κρατών, μιλώντας για «περιστατικά». Η Ρωσία δεν απειλεί κανέναν, είπε, αλλά θα απαντήσει «αποφασιστικά», αν δεχθεί επίθεση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η οικογένεια Gucci ετοιμάζει μια νέα σειρά ως απάντηση στην ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ – «Πόνος, χρήμα, δόξα»
Κράμα 27.09.25

Η οικογένεια Gucci ετοιμάζει μια νέα σειρά ως απάντηση στην ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ – «Πόνος, χρήμα, δόξα»

Η νέα σειρά έξι επεισοδίων με τίτλο «Gucci: Game Over» σε σκηνοθεσία Γκαμπριέλ Μουτσίνο, βασίζεται στις αναμνήσεις της Αλέγκρα Γκούτσι, κόρης του Μαουρίτσιο Γκούτσι και της Πατρίσια Ρετζιάνι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2: Ο Τσικίνιο «εκτέλεσε» τους Βοιωτούς (vids)
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Ο Τσικίνιο εκτέλεσε τον Λεβαδειακο (3-2, vids)

Με πρωταγωνιστή τον Τσικίνιο, ο Ολυμπιακός έσπασε το «μπλόκο» του Λεβαδειακού και του VAR, που «χάλασε» και μέτρησε λανθασμένα το γκολ των Βοιωτών στο 79’ (2-2) και πήρε το τρίποντο της νίκης.

Σύνταξη
Γερμανία: Αναθεωρεί τον νόμο για την ασφάλεια της αεροπορίας – Ο στρατός θα μπορεί να καταρρίπτει drones
Δύο πυλώνες 27.09.25

Γερμανία: Αναθεωρεί τον νόμο για την ασφάλεια της αεροπορίας – Ο στρατός θα μπορεί να καταρρίπτει drones

Επίσημο ρόλο στον γερμανικό στρατό όσον αφορά την άμυνα με drones θα δώσει η γερμανική κυβέρνηση. Θα μπορεί να τα καταρρίπτει αν βρίσκονται στον εναέριο χώρο της Γερμανίας.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Άρης – Πανσερραϊκός

LIVE: Άρης – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Άρης – Πανσερραϊκός, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
Το «θηρίο» της τεχνητής νοημοσύνης και οι κίνδυνοι που καλείται να προλάβει η Ευρώπη
«Καμπανάκι» 27.09.25

Το «θηρίο» της τεχνητής νοημοσύνης και οι κίνδυνοι που καλείται να προλάβει η Ευρώπη

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και ειδικότερα της τεχνητής νοημοσύνης, η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με κινδύνους που καλείται να προβλέψει και να προλάβει

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ηλιούπολη: Ζητά να μιλάει με το παιδί του ο προπονητής ταε κβον ντο που καταδικάστηκε για βιασμούς ανηλίκων
Ελλάδα 27.09.25

Ηλιούπολη: Ζητά να μιλάει με το παιδί του ο προπονητής ταε κβον ντο που καταδικάστηκε για βιασμούς ανηλίκων

Η μητέρα του παιδιού μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» είπε πως το παιδί είχε βρεθεί μπροστά στη στιγμή που ο πατέρας του συνευρισκόταν σεξουαλικά με μία ανήλικη μαθήτριά του.

Σύνταξη
Time Out 2025: Αυτή είναι η πιο κουλ γειτονιά στον κόσμο σήμερα (που εκθρόνισε το Λονδίνο)
Βαλίτσα 27.09.25

Time Out 2025: Αυτή είναι η πιο κουλ γειτονιά στον κόσμο σήμερα (που εκθρόνισε το Λονδίνο)

Η κατάταξη του Time Out με τις πιο κουλ γειτονιές ανά τον κόσμο βασίζεται σε κριτήρια όπως η κουλτούρα, η κοινότητα, η βιωσιμότητα, το φαγητό και, κυρίως, «αυτή η δυσδιάκριτη αίσθηση του Τώρα»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΚΚΕ για ομιλία Μητσοτάκη: Εντελώς ευθυγραμμισμένη με τον ρόλο του συνηγόρου των εγκλημάτων του Ισραήλ
«Υποκριτική ευαισθησία» 27.09.25

ΚΚΕ για ομιλία Μητσοτάκη: Εντελώς ευθυγραμμισμένη με τον ρόλο του συνηγόρου των εγκλημάτων του Ισραήλ

Η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να διαταράξει το Ισραήλ τις σχέσεις με τους συμμάχους του, σχολίασε το ΚΚΕ την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Premier League: Σοκ για τη Λίβερπουλ από την Κρίσταλ Πάλας στις καθυστερήσεις – «5άρα» η Σίτι, ήττα η Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Premier League: Σοκ για τη Λίβερπουλ από την Κρίσταλ Πάλας στις καθυστερήσεις – «5άρα» η Σίτι, ήττα η Τσέλσι

Η Κρίσταλ Πάλας υποχρέωσε τη Λίβερπουλ στην πρώτη της ήττα στη φετινή Premier League μετά από το 5Χ5 που είχε κάνει. Επιβλητική η Μάντσεστερ Σίτι με 5-1 επί της Μπέρνλι, ήττα με 1-3 για την Τσέλσι.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Σάντερλαντ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Νότιγχαμ Φόρεστ – Σάντερλαντ, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Καλαμάτα: Τροχαίο με σύγκρουση δύο ΙΧ έξω από φαρμακείο – Στο νοσοκομείο οι δύο οδηγοί
Ελλάδα 27.09.25

Καλαμάτα: Τροχαίο με σύγκρουση δύο ΙΧ έξω από φαρμακείο – Στο νοσοκομείο οι δύο οδηγοί

Στο συγκεκριμένο σημείο της πόλης στην Καλαμάτα έχουν προηγηθεί δεκάδες παρόμοια τροχαία ατυχήματα, ενώ πάγιο αίτημα των περίοικων είναι να τοποθετηθούν φανάρια,

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Αταλάντα
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Γιουβέντους – Αταλάντα

LIVE: Γιουβέντους – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Αταλάντα, για την 5η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
