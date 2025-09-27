Γερμανία: Αναθεωρεί τον νόμο για την ασφάλεια της αεροπορίας – Ο στρατός θα μπορεί να καταρρίπτει drones

Καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για «υβριδικές απειλές» και έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά παραβίασης του εναέριο χώρου χωρών από drones, η Γερμανία αυστηροποιεί τη νομοθεσία περί αεροπορίας.

Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ανακοίνωσε σχέδια για την αναθεώρηση του νόμου περί ασφάλειας της αεροπορίας της χώρας. Θα δοθεί στις ένοπλες δυνάμεις επίσημος ρόλος στην άμυνα με drones, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας να καταρρίπτουν εχθρικά αεροσκάφη. Η ανακοίνωση έρχεται την ώρα που χώρες στην ανατολική Ευρώπη μιλούν για «ευρωπαϊκό τείχος από drones».

Σε ομιλία του στο Βερολίνο, ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ περιέγραψε την αύξηση των πρόσφατων εισβολών με drones πάνω από τη Γερμανία και τις γειτονικές χώρες ως μέρος μιας «συνεχούς υβριδικής απειλής» που κυμαίνεται από μικρά εμπορικά τετρακόπτερα έως συντονισμένα σμήνη.

«Βιώνουμε έναν αγώνα εξοπλισμών — μεταξύ των απειλών με drones και της άμυνας με drones», είπε. «Αυτός είναι ένας αγώνας που δεν μπορούμε να χάσουμε», πρόσθεσε.

Περιστατικά «εισβολής» drones έχουν καταγραφεί σε όλη τη Δανία και τη βόρεια Γερμανία. Οι δύο χώρες εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλεια και για κατασκοπεία. Στη Δανία, πολλά αεροδρόμια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις έχουν αναφέρει θεάσεις drones τις τελευταίες ημέρες. Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έκλεισε για αρκετές ώρες στις αρχές της εβδομάδας, καθώς μεγάλα drones παρατηρήθηκαν να αιωρούνται σε περιορισμένο εναέριο χώρο.

Η πρόταση του υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, έχει δύο πυλώνες. Πρώτον, ο υπουργός δήλωσε ότι θα δημιουργήσει ένα εθνικό κέντρο άμυνας από drones για να συγκεντρώσει πόρους από την ομοσπονδιακή αστυνομία, την αστυνομία των κρατιδίων, την ομοσπονδιακή ποινική υπηρεσία και τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις (Bundeswehr).

Το κέντρο θα συνδυάσει τους προϋπολογισμούς, θα προωθήσει ερευνητικά έργα και θα συντονίσει νέες τεχνολογίες για την αναχαίτιση. Αυτές θα περιλαμβάνουν από συστήματα παρεμβολών και κατάληψης έως αντίμετρα «drone-on-drone».

Δεύτερον, η κυβέρνηση θα τροποποιήσει τον νόμο περί ασφάλειας της αεροπορίας της Γερμανίας, ο οποίος χρονολογείται από το 2005. Η νέα νομοθεσία θα επιτρέπει ρητά στον γερμανικό στρατό (Bundeswehr) να παρεμβαίνει στο πλαίσιο της στρατιωτικής βοήθειας προς τις πολιτικές αρχές όταν η αστυνομική ικανότητα είναι ανεπαρκής.

Νομικά ερωτήματα

«Αυτό φυσικά περιλαμβάνει και την επιλογή κατάρριψης» μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τόνισε ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ. Το ισχύον πλαίσιο της Γερμανίας επιτρέπει μόνο περιορισμένη χρήση από την αστυνομία συστημάτων διακοπής σήματος ή δικτύου, αφήνοντας κενά έναντι μεγαλύτερων ή στρατιωτικοποιημένων drones. Η επέκταση των στρατιωτικών εξουσιών στον εγχώριο εναέριο χώρο, ωστόσο, εγείρει νομικά ερωτήματα.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Γερμανίας, η Bundeswehr απαγορεύεται από συνήθεις εργασίες εγχώριας ασφάλειας, με τις αναπτύξεις σε εγχώριο έδαφος να επιτρέπονται μόνο σε στενά καθορισμένες περιπτώσεις ανακούφισης από καταστροφές, όταν οι πολιτικές αρχές ζητούν επίσημα υποστήριξη.

Παρά ταύτα, οι τροπολογίες πρόκειται να παρουσιαστούν στο κοινοβούλιο αυτό το φθινόπωρο, δήλωσε ο Ντόμπριντ.