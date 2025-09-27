newspaper
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
27.09.2025 | 13:42
Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη
Δανία: Υπέρπτηση drones πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας
Κόσμος 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:24

Δανία: Υπέρπτηση drones πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας

Νέο περιστατικό με drones στη Δανία - Αυτή τη φορά καμία πτήση δεν επηρεάστηκε, ενώ δεν υπήρξαν καταρρίψεις - Η ενημέρωση από την αστυνομία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Άγνωστης προέλευσης μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) παρατηρηθήκαν πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Δανίας χθες το βράδυ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, έπειτα από αρκετές αντίστοιχες υπερπτήσεις σε αεροδρόμια της χώρας αυτή την εβδομάδα.

«Δεν τα καταρρίψαμε»

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είχαμε ένα περιστατικό γύρω στις 20.15 (τοπική ώρα, 21.15 ώρα Ελλάδας) που διήρκησε αρκετές ώρες. Ένα ή δύο drones παρατηρήθηκαν έξω και πάνω από την αεροπορική βάση» του Καρούπ, δήλωσε o αξιωματικός της αστυνομίας Σίμον Σκελσζάερ στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Δεν τα καταρρίψαμε», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει κάποιο σχόλιο για την προέλευση αυτών των drones.

Η αστυνομία συνεργάζεται με τον στρατό στο πλαίσιο της έρευνάς της, πρόσθεσε ο αξιωματικός.

Καμία πτήση στη Δανία δεν επηρεάστηκε

Η βάση του Καρούπ μοιράζεται τους διαδρόμους της προσγείωσης απογείωσης με το αεροδρόμιο του Μίτγιουλαντ, το οποίο έκλεισε για λίγο, ωστόσο καμία πτήση δεν επηρεάστηκε, καθώς δεν είχε προγραμματιστεί καμία εμπορική πτήση, συμπλήρωσε ο Σίμον Σκελσζάερ.

Όπως υπενθυμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Δανία βρέθηκε στο στόχαστρο «υβριδικών επιθέσεων» τις τελευταίες ημέρες, κάνοντας λόγο για μια μορφή μη συμβατικού πολέμου.

Τα περιστατικά έλαβαν χώρα μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση από την Κοπεγχάγη της απόκτησης, για πρώτη φορά, όπλων ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς προκειμένου να μπορεί να πλήττει μακρινούς στόχους, κρίνοντας πως η Ρωσία αντιπροσωπεύει μία απειλή «εδώ και χρόνια».

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Συνάλλαγμα
Ευρώ: Θα συνεχιστεί η άνοδος; – Τι προβλέπουν οι αναλυτές [γράφημα]

Ευρώ: Θα συνεχιστεί η άνοδος; – Τι προβλέπουν οι αναλυτές [γράφημα]

Λετονία: Στη Ρίγα οι αρχηγοί του στρατού κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τις πρόσφατες παραβιάσεις από drones
Στη Ρίγα 27.09.25

Στη Λετονία συναντώνται οι αρχηγοί του στρατού κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τις πρόσφατες παραβιάσεις από drones

«Κλιμακωτά ριψοκίνδυνες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο ζωές - Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες», τόνισε ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε για τις παραβιάσεις από drones

Σύνταξη
Times of Israel: Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο των 21 σημείων για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα
Δείτε αναλυτικά 27.09.25

Times of Israel: Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο των 21 σημείων για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα

Η πρόταση των ΗΠΑ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρει ότι οι όμηροι θα απελευθερωθούν 48 ώρες μετά τη δημόσια αποδοχή της από το Ισραήλ

Σύνταξη
ΕΕ: Ετοιμάζει τείχος για drones – Πότε θα το συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, πώς θα χρηματοδοτηθεί
Ο ρόλος του Κιέβου 27.09.25

Ετοιμάζει τείχος για drones η ΕΕ - Πότε θα το συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, πώς θα χρηματοδοτηθεί

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση των υπουργών Άμυνας των ανατολικών χωρών της ΕΕ - Τι συζητήθηκε, πώς θα εμπλακεί η Ουκρανία, επιχείρηση να πειστούν για το τείχος οι χώρες της νότιας Ευρώπης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γουίτκοφ: Σκάνδαλο με τον γιο του απεσταλμένου του Τραμπ – Επιχείρησε να βγάλει δισεκατομμύρια από το Κατάρ
Αποκάλυψη NYT 27.09.25

Σκάνδαλο με τον γιο του απεσταλμένου του Τραμπ, Γουίτκοφ - Επιχείρησε να βγάλει δισεκατομμύρια από το Κατάρ

Ο Άλεξ Γουίτκοφ επιχείρησε να συγκεντρώσει δισεκατομμύρια σε επενδύσεις από το Κατάρ εν μέσω της συμμετοχής του πατέρα του στις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα - Η Ντόχα ήταν βασικός διαμεσολαβητής

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γάζα: Οι ομοιότητες και οι διαφορές των σχεδίων του ΟΗΕ και του Τραμπ – Μπορούν να εφαρμοστούν;
Ανάλυση Guardian 27.09.25

Οι ομοιότητες και οι διαφορές των σχεδίων του ΟΗΕ και του Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα - Θα εφαρμοστούν;

Τα σχέδια αναφέρονται στη μεταπολεμική Γάζα και τη Δυτική Όχθη - Κανένα από τα δύο δεν δίνει ρόλο στη Χαμάς, τι απαιτούν από την Παλαιστινιακή Αρχή - Πολλά τα εμπόδια στην εφαρμογή τους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Φιλιππίνες: Αυξάνονται οι νεκροί από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι – 14 οι αγνοούμενοι
400.000 εκτοπισμένοι 27.09.25

Αυξάνονται οι νεκροί στις Φιλιππίνες από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι - 14 οι αγνοούμενοι

Το μικρό νησί Μπιλιράν ήταν ένα από αυτά που επλήγησαν περισσότερο, με 8 νεκρούς και 2 αγνοούμενους - Υπήρξαν τεράστιες πλημμύρες και ορισμένοι δρόμοι ήταν ακόμα κάτω από το νερό

Σύνταξη
Ευρώπη: Ο αόρατος πόλεμος των drones
«Υψηλός κίνδυνος» 27.09.25

Ο αόρατος πόλεμος των drones στην Ευρώπη

Η Ευρώπη καταγράφει κλιμακούμενες υβριδικές επιθέσεις, με την Κοπεγχάγη να μιλά για επαγγελματική επιχείρηση και τη Μόσχα να κάνει λόγο για... γελοιότητες

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν
«Κινητές κυρώσεις» 27.09.25

Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν

Το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις με drones κατά της ενεργειακής βιομηχανίας στη Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων της Μόσχας και τη συνέχιση της χρηματοδότησης του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο Βατικανό
Μετά της συζύγου 27.09.25

Επίσκεψη στο Βατικανό του βασιλιά Καρόλου Γ'

Ο βασιλιάς της Βρετανίας με τη σύζυγό του θα επισκεφθούν το Βατικανό, θα συναντηθούν με τον πάπα Λέοντα ΙΔ' και θα συμμετάσχουν στους εορτασμούς του Ιωβηλαίου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Συγκροτήθηκε συνασπισμός κρατών για την οικονομική στήριξη της Παλαιστινιακής Αρχής
Ισπανία 27.09.25

12 χώρες δεσμεύονται να στηρίξουν οικονομικά την Παλαιστινιακή Αρχή

Συγκροτήθηκε συνασπισμός κρατών για τη Βιωσιμότητα της Παλαιστινιακής Αρχής «ως απάντηση στην κατεπείγουσα και άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση» που αντιμετωπίζει, αναφέρει το ΥΠΕΞ της Ισπανίας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λετονία: Στη Ρίγα οι αρχηγοί του στρατού κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τις πρόσφατες παραβιάσεις από drones
Στη Ρίγα 27.09.25

Στη Λετονία συναντώνται οι αρχηγοί του στρατού κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τις πρόσφατες παραβιάσεις από drones

«Κλιμακωτά ριψοκίνδυνες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο ζωές - Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες», τόνισε ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε για τις παραβιάσεις από drones

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Premier League 27.09.25

LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Σάλος στην τέχνη: Η τεχνητή νοημοσύνη διαψεύδει εμπειρογνώμονες για τον Λαουτίστα του Καραβάτζιο – «Αυθεντικός»
Σκάνδαλο 27.09.25

Σάλος στην τέχνη: Η τεχνητή νοημοσύνη διαψεύδει εμπειρογνώμονες για τον Λαουτίστα του Καραβάτζιο – «Αυθεντικός»

Επιστημονική ανάλυση που βασίστηκε σε Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα στον κόσμο των Παλαιών Δασκάλων, αποδίδοντας στον θρυλικό Καραβάτζιο (Michelangelo Merisi da Caravaggio) έναν πίνακα που μέχρι σήμερα όλοι θεωρούσαν αντίγραφο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Επιχείρηση σύλληψης του λύκου στη Χαλκιδική – «Περισσότερες οι πιθανότητες για παγίδευση, παρά για θήρευση»
Νέος Μαρμαράς 27.09.25

Επιχείρηση σύλληψης του λύκου στη Χαλκιδική – Οι πιθανότητες παγίδευσης ή θήρευσης

Για τις προκλήσεις της επιχείρησης που είνια σε εξέλιξη μιλά στο in ο επικεφαλής της Ομάδας Αμεσης Επέμβασης για τον λύκο στην οργάνωση Καλλιστώ, Δρ.Βιολογίας, Γιώργος Ηλιόπουλος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Times of Israel: Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο των 21 σημείων για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα
Δείτε αναλυτικά 27.09.25

Times of Israel: Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο των 21 σημείων για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα

Η πρόταση των ΗΠΑ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρει ότι οι όμηροι θα απελευθερωθούν 48 ώρες μετά τη δημόσια αποδοχή της από το Ισραήλ

Σύνταξη
Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός: Στοπ από την Αστυνομία στους οπαδούς των «πρασίνων»
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός: Στοπ από την Αστυνομία στους οπαδούς των «πρασίνων»

Μόνο μεμονωμένα θα μπορούν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού να πάνε στο γήπεδο του Παναιτωλικού για το κυριακάτικο ματς, αφού η Αστυνομία απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνησή τους.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σε αυξημένη ετοιμότητα 10 περιοχές – Συστάσεις προς τους πολίτες από την Πολιτική Προστασία
Προσοχή 27.09.25

Σε αυξημένη ετοιμότητα 10 περιοχές - Συστάσεις προς τους πολίτες από την Πολιτική Προστασία

Από το βράδυ του Σαββάτου έως το βράδυ της Κυριακής θα διαρκέσουν τα έντονα φαινόμενα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι βρίσκονται στις περιοχές που πρόκειται να επηρεαστούν περισσότερο από την κακοκαιρία

Σύνταξη
Ιός Δυτικού Νείλου: Πρώτο κρούσμα στην Κρήτη – 60χρονος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ
Ανησυχία 27.09.25

Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη - 60χρονος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών - Aτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα με ανοσοκαταστολή και άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα κινδυνεύουν περισσότερο

Σύνταξη
Χαμός σε αθλητική εκπομπή στο Περού: Πιάστηκαν στα χέρια σε ζωντανή μετάδοση (vid)
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Χαμός σε αθλητική εκπομπή στο Περού: Πιάστηκαν στα χέρια σε ζωντανή μετάδοση (vid)

Τα αίματα άναψαν κατά τη διάρκεια αθλητικής εκπομπής στο Περού, με δύο δημοσιογράφους να πιάνονται στα χέρια όταν αντάλλαξαν κουβέντες -για τι άλλο- για το ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
ΕΕ: Ετοιμάζει τείχος για drones – Πότε θα το συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, πώς θα χρηματοδοτηθεί
Ο ρόλος του Κιέβου 27.09.25

Ετοιμάζει τείχος για drones η ΕΕ - Πότε θα το συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, πώς θα χρηματοδοτηθεί

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση των υπουργών Άμυνας των ανατολικών χωρών της ΕΕ - Τι συζητήθηκε, πώς θα εμπλακεί η Ουκρανία, επιχείρηση να πειστούν για το τείχος οι χώρες της νότιας Ευρώπης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυλώνας: «Το παιδί φοβάται και έχει ανασφάλεια», λέει η γιαγιά του 2χρονου που κακοποιήθηκε από ιδιοκτήτη βρεφονηπιακού
Αυλώνας 27.09.25

«Το παιδί φοβάται και έχει ανασφάλεια», λέει η γιαγιά του 2χρονου που κακοποιήθηκε από ιδιοκτήτη βρεφονηπιακού

Σύμφωνα με κατάθεση δασκάλας ο ιδιοκτήτης μετέφερε τον μικρό στην κουζίνα και παρέμειναν μόνοι για περίπου μισή ώρα, ενώ στη συνέχεια τον πήγε στο μπάνιο - Το παιδί είχε εμφανές κενό στα μαλλιά του

Σύνταξη
Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες, σε ποιες περιοχές
Δείτε αναλυτικά 27.09.25

Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες, σε ποιες περιοχές

Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας - Σχηματίστηκε ατμοσφαιρική διαταραχή πάνω από την Ιταλία, κινείται προς τη δυτική Ελλάδα, φέρνοντας καταιγίδες

Σύνταξη
Γκρέις Κέλι: «Η ζωή μου δεν ήταν παραμύθι» – Η τελευταία εξομολόγηση πριν από το θανατηφόρο τροχαίο
Πριγκιπάτο 27.09.25

Γκρέις Κέλι: «Η ζωή μου δεν ήταν παραμύθι» – Η τελευταία εξομολόγηση πριν από το θανατηφόρο τροχαίο

Στην τελευταία συνέντευξη πριν τον τραγικό θάνατό της στο People, η Γκρέις Κέλι αποκάλυψε ότι η ζωή της δεν ήταν καθόλου το παραμύθι που όλοι υπέθεταν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΠΑΣΟΚ: Ζητά απαντήσεις από Μαρινάκη, Μυλωνάκη και Μπουκώρο – «Γιατί τέτοια αφωνία για τις νέες καταγγελίες;»
«Αλήθεια ή ψέματα;» 27.09.25

«Γιατί τέτοια αφωνία για τις νέες καταγγελίες;» - Το ΠΑΣΟΚ ζητά απαντήσεις από Μαρινάκη, Μυλωνάκη και Μπουκώρο

«Αφωνία Μαξίμου για Μυλωνάκη και Μπουκώρο - Αναμένουμε απαντήσεις και για τις νέες καταγγελίες σε βάρος βουλευτή τους», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
