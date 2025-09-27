newspaper
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 13:42
Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη
ΕΕ: Ετοιμάζει τείχος για drones – Πότε θα το συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, πώς θα χρηματοδοτηθεί
Κόσμος 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:10

ΕΕ: Ετοιμάζει τείχος για drones – Πότε θα το συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, πώς θα χρηματοδοτηθεί

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση των υπουργών Άμυνας των ανατολικών χωρών της ΕΕ - Τι συζητήθηκε, πώς θα εμπλακεί η Ουκρανία, επιχείρηση να πειστούν για το τείχος οι χώρες της νότιας Ευρώπης

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Vita.gr
Ευεξία: 4 διαχρονικά tips του Χάρβαρντ, για τώρα και για πάντα

Ευεξία: 4 διαχρονικά tips του Χάρβαρντ, για τώρα και για πάντα

Spotlight

Τείχος για drones ετοιμάζει η Ευρώπη μετά τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου μιας σειράς χωρών που κατηγορούν ανοιχτά τη Ρωσία για αυτές.

Το θέμα του τείχους κατά των drones θα συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της άτυπης συνάντησης των ηγετών της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Politico, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) θα επεξεργαστεί τις τεχνικές και οικονομικές λεπτομέρειες για την κατασκευή ενός τέτοιου τείχους.

«Σήμερα, τα κράτη μέλη της ΕΕ που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους, σε στενή συνεργασία με το ΝΑΤΟ, να συνεργαστούν για να διαμορφώσουν μια ενιαία απάντηση στις αυξανόμενες απειλές από τη Ρωσία σε όλη την Ευρώπη», δήλωσε ο Επίτροπος Άμυνας Άντριους Κουμπίλιους στο Politico σε δήλωση μετά από μια διαδικτυακή σύσκεψη με τους υπουργούς Άμυνας των ανατολικών κρατών μελών.

«Η απάντησή μας πρέπει να είναι αποφασιστική, ενωμένη και άμεση. Το πρόγραμμα ‘Παρατηρητήριο Ανατολικής Πλευράς’ που ανακοίνωσε η πρόεδρος (σ.σ. Ούρσουλα) φον ντερ Λάιεν θα ωφελήσει ολόκληρη την Ευρώπη», πρόσθεσε ο Κουμπίλιους.

«Προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία το συντομότερο δυνατόν αυτό το πρόγραμμα, θα πρέπει να αναλάβουμε άμεση δράση σε πολιτικό, τεχνικό και οικονομικό επίπεδο, καθώς και να κινητοποιήσουμε τη βιομηχανία μας», υποστήριξε.

Την Παρασκευή, η ΕΕ συγκέντρωσε τους υπουργούς άμυνας της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας και της Ρουμανίας. Εκπροσωπήθηκαν επίσης η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η δανέζικη προεδρία του Συμβουλίου.

Σε ξεχωριστή συνάντηση στην οποία το ΝΑΤΟ συμμετείχε ως παρατηρητής, ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Ντένις Σμίχαλ τους ενημέρωσε σχετικά με την τεχνογνωσία της χώρας του λόγω των μαχών με τη Ρωσία.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι το τείχος κατά των drones θα πρέπει να περιλαμβάνει δυνατότητες ανίχνευσης, παρακολούθησης και αναχαίτισης, όπως ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλα μέσα θα πρέπει να περιλαμβάνουν αμυντικά συστήματα εδάφους, συστήματα θαλάσσιας ασφάλειας, δορυφόρους κ.ά.

Η Ουκρανία δήλωσε έτοιμη να προσφέρει τεχνογνωσία στην ΕΕ σχετικά με τα drones.

Προσπάθεια για να πειστούν και οι χώρες πλην ανατολικής Ευρώπης

Σε μια προσπάθεια να πείσουν τις χώρες της Νότιας Ευρώπης και εκείνες που βρίσκονται πιο μακριά από τη Ρωσία, τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και οι χώρες της πρώτης γραμμής επέμειναν ότι τα ρωσικά drones αποτελούν κίνδυνο για το σύνολο της Ένωσης, και όχι μόνο για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Οι εισβολές με drones στη Δανία — οι οποίες, σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας, ενδέχεται να συνδέονται με τη Ρωσία — δείχνουν ότι «η απειλή δεν περιορίζεται στην ανατολική πλευρά, καθώς τα drones μπορούν να εκτοξευθούν από ένα κοντινό πλοίο ή σκάφος», δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ – Κάμις.

Το θέμα του τείχους κατά των drones θα συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της άτυπης συνάντησης των ηγετών της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στην Κοπεγχάγη.

Η Επιτροπή θα καταρτίσει «ένα λεπτομερές τεχνικό χάρτη πορείας με τη συμμετοχή εθνικών εμπειρογνωμόνων» και θα «δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για να καταστήσει αυτό το τείχος πραγματικότητα».

Το έργο θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα SAFE ύψους 150 δισ. ευρώ για δάνεια έναντι όπλων και από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIP) ύψους 1,5 δισ. ευρώ, αλλά οι Βρυξέλλες εξετάζουν και άλλες επιλογές.

Έτοιμη να εμπλακεί δήλωσε η Ουκρανία

Η Ουκρανία, η οποία έχει πάνω από τρία χρόνια εμπειρίας στο πεδίο της μάχης ενάντια στα ρωσικά drones, είναι έτοιμη να συμμετάσχει και να προσφέρει την τεχνογνωσία της, μεταξύ άλλων με την αποστολή τεχνικών ομάδων για την εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Σμίχαλ.

«Μαζί με τους συμμάχους μας, θα συντονίσουμε την αντίδρασή μας στις ρωσικές προκλήσεις στον αέρα… Συζητήσαμε επίσης τη συμμετοχή των ουκρανικών κατασκευαστών στο πρόγραμμα», πρόσθεσε. Η Ουκρανία και η ΕΕ θα υπογράψουν κοινή διακήρυξη τον Οκτώβριο, σημειώνει το Politico.

Το γνωστό μέσο υπενθυμίζει ότι η ιδέα ενός τείχους για τα drones πρωτοεμφανίστηκε πέρσι, αλλά η συζήτηση πήγε στην επόμενη φάση μετά την ομιλία της προέδρου της ΕΕ και τα τελευταία επεισόδια με τις εισβολές drones.

Ενώ ο Κουμπίλιους είχε προηγουμένως δηλώσει ότι το τείχος κατά των drones θα μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία σε ένα χρόνο, ο Άντερς Φογκ Ράσμουσεν, πρώην γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ και πρωθυπουργός της Δανίας, δήλωσε ότι αυτό είναι «πολύ αργά».

Σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, δήλωσε: «Έχουμε τη δυνατότητα να αναχαιτίζουμε drones. Επομένως, είναι θέμα ανάπτυξης τους, είναι θέμα αγοράς τους. Είναι θέμα επένδυσης. Γι’ αυτό και καλώ τις κυβερνήσεις να επιταχύνουν πραγματικά τις διαδικασίες».

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Λετονία: Στη Ρίγα οι αρχηγοί του στρατού κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τις πρόσφατες παραβιάσεις από drones
Στη Ρίγα 27.09.25

Στη Λετονία συναντώνται οι αρχηγοί του στρατού κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τις πρόσφατες παραβιάσεις από drones

«Κλιμακωτά ριψοκίνδυνες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο ζωές - Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες», τόνισε ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε για τις παραβιάσεις από drones

Σύνταξη
Σύνταξη
Γουίτκοφ: Σκάνδαλο με τον γιο του απεσταλμένου του Τραμπ – Επιχείρησε να βγάλει δισεκατομμύρια από το Κατάρ
Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σύνταξη
Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Συγκροτήθηκε συνασπισμός κρατών για την οικονομική στήριξη της Παλαιστινιακής Αρχής
Ισπανία 27.09.25

12 χώρες δεσμεύονται να στηρίξουν οικονομικά την Παλαιστινιακή Αρχή

Συγκροτήθηκε συνασπισμός κρατών για τη Βιωσιμότητα της Παλαιστινιακής Αρχής «ως απάντηση στην κατεπείγουσα και άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση» που αντιμετωπίζει, αναφέρει το ΥΠΕΞ της Ισπανίας.

Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σύνταξη
