Ο υπουργός Αμυνας της Δανίας δεν κατονόμασε υπόπτους. Μίλησε απλώς για μια «υβριδική επίθεση με διάφορα είδη drones», μια «συστηματική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε πολλές τοποθεσίες ουσιαστικά ταυτόχρονα», ένα έργο «επαγγελματία παίκτη». Λίγο αργότερα, όμως, ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Δανίας ανέφερε ότι «τα γεγονότα μοιάζουν με το μοντέλο υβριδικού πολέμου που έχουμε και αλλού στην Ευρώπη» και τόνισε ότι «ο κίνδυνος ρωσικού σαμποτάζ είναι υψηλός».

Η ρωσική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη, ωστόσο, έσπευσε να απορρίψει ως «γελοιότητες» τις εικασίες για ρωσική εμπλοκή, χαρακτηρίζοντας τις αναφερθείσες θεάσεις drones πάνω από αεροδρόμια της Δανίας ως μια «σκηνοθετημένη πρόκληση» με σκοπό την κλιμάκωση των εντάσεων.

Θυμίζει τη γνωστή ελληνική παροιμία με τη μύγα, αλλά οι πολλαπλασιαζόμενες αναταράξεις στους ευρωπαϊκούς αιθέρες και ο υβριδικός πόλεμος τον οποίο υπονοούν δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για χιούμορ.

Ο δανός υπ. Άμυνας διαβεβαίωσε πως εξετάζεται η ενεργοποίηση του άρθρου 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ

Η επίθεση

Για τη Δανία, ήταν η δεύτερη «υβριδική επίθεση» από τις αρχές της εβδομάδας. Το βράδυ της Δευτέρας drones πέταξαν πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, όπως και πάνω από το αεροδρόμιο του Οσλο στη γειτονική Νορβηγία, μπλοκάροντας την εναέρια κυκλοφορία για αρκετές ώρες.

Το βράδυ της Τετάρτης, και πιο συγκεκριμένα από τις 9.45 το βράδυ μέχρι λίγο πριν από τη μία το πρωί της Πέμπτης, drones εντοπίστηκαν να πετούν, με αναμμένα τα φώτα, πάνω από τα αεροδρόμια του Ααλμποργκ, του Μπιλούντ, του Εσμπιεργκ, του Σόντερμποργκ, καθώς και την αεροπορική βάση Σκρίντστρουπ προτού αποχωρήσουν.

Στο αεροδρόμιο του Ααλμποργκ, που λειτουργεί και ως στρατιωτική βάση, οι πτήσεις διακόπηκαν για αρκετές ώρες. Το αεροδρόμιο του Μπιλούντ, το δεύτερο μεγαλύτερο της Δανίας, έκλεισε τον εναέριο χώρο του για σχεδόν μία ώρα.

Επειτα από «συνολική αποτίμηση της κατάστασης», δήλωσε την Πέμπτη ο αρχηγός του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων, η αστυνομία και ο στρατός αποφάσισαν να μην καταρρίψουν τα drones, κυρίως για την ασφάλεια των πολιτών. Στο μεταξύ, υπήρχαν αναφορές και για άλλες θεάσεις drones, πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, πάνω από πετρελαιοπηγές, πάνω από τη Στοκχόλμη…

Ο δανός υπουργός Αμυνας διαβεβαίωσε πως η χώρα σκέπτεται να ενεργοποιήσει, όπως έκανε πρόσφατα και η Πολωνία, το άρθρο 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, που προβλέπει διαβουλεύσεις σε περίπτωση απειλής. Η δανέζα πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν ανακοίνωσε πως είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τον γ.γ. της Συμμαχίας: το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει την κατάσταση «πολύ σοβαρά» διαβεβαίωσε με τη σειρά του ο Μαρκ Ρούτε. «Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και η Δανία συνεργάζονται ώστε να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την προστασία των κρίσιμων υποδομών μας» πρόσθεσε.

Δανία: «Ευθεία στρατιωτική απειλή»

Επιμένοντας, παράλληλα, στην απουσία «ευθείας στρατιωτικής απειλής», η κυβέρνηση της Δανίας ανακοίνωσε ότι θα αποκτήσει νέα μέσα «εντοπισμού και εξουδετέρωσης drones». «Ο σκοπός τέτοιων επιθέσεων είναι να σπείρουν τον φόβο και να προκαλέσουν διχασμό» δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας, την ώρα που τοπικά Μέσα μετέδιδαν εκτιμήσεις της αστυνομίας περί σύνδεσης ανάμεσα στα περιστατικά της Τετάρτης και εκείνα της Δευτέρας – που η Φρεντέρικσεν είχε εγγράψει «στην ανάπτυξη που μπορέσαμε να παρατηρήσουμε πρόσφατα με άλλες επιθέσεις drones, παραβιάσεις του εναέριου χώρου και κυβερνοεπιθέσεις κατά ευρωπαϊκών αεροδρομίων».

Αναφερόταν, βέβαια, στη διείσδυση 19 ρωσικών drones στην Πολωνία, ένα συμβάν το οποίο ακολούθησαν περαιτέρω διεισδύσεις στη Ρουμανία και – σε περίπτωση που η Ευρώπη δεν είχε λάβει το μήνυμα – μια 12λεπτη πτήση στον εσθονικό εναέριο χώρο από τρία ρωσικά MiG-31, πάνω από τη Βαλτική, την Παρασκευή. Κερασάκι στην τούρτα, η κυβερνοεπίθεση που προκάλεσε χάος, από την Παρασκευή, στα αεροδρόμια των Βρυξελλών, του Βερολίνου και του Χίθροου.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»