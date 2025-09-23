newspaper
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Νορβηγία: Εκλεισε και το διεθνές αεροδρόμιο του Οσλο εξαιτίας drones που θεάθηκαν στην περιοχή
Κόσμος 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 05:30

Νορβηγία: Εκλεισε και το διεθνές αεροδρόμιο του Οσλο εξαιτίας drones που θεάθηκαν στην περιοχή

Μετά την αναστολή λειτουργίας επί ώρες του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, έκλεισε και το διεθνές αεροδρόμιο του Οσλο εξαιτίας drones που θεάθηκαν στην περιοχή της νορβηγικής πρωτεύουσας.

Σύνταξη
Ανεστάλη λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τρίτη η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου του Οσλο εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία Avinor (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Χ).

Η Μόνικα Φάστινγκ, εκπρόσωπος Τύπου του αερολιμένα του Οσλο, δήλωσε στη νορβηγική τηλεόραση πως οι πτήσεις εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια.

Το κλείσιμο του διεθνούς αεροδρομίου του Οσλο ακολούθησε τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην Κοπεγχάγη

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος FlightRadar κατέγραψε νωρίτερα αεροσκάφη που έκαναν κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο, αναμένοντας οδηγίες από τον πύργο ελέγχου.

Το κλείσιμο του διεθνούς αεροδρομίου της νορβηγικής πρωτεύουσας ακολούθησε τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, το οποίο υποχρεώθηκε νωρίτερα να αναστείλει τη λειτουργία του επί σχεδόν τέσσερις ώρες για τον ίδιο λόγο.

«Η αστυνομία έχει ξεκινήσει εντατική έρευνα για να προσδιορίσει τι είδους drones ήταν αυτά», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υποδιοικητής της αστυνομίας στην Κοπεγχάγη, Γιάκομπ Χάνσεν, συμπληρώνοντας ότι οι αρχές της Δανίας και της Νορβηγίας συνεργάζονται για να διαπιστωθεί εάν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Την Παρασκευή, κυβερνοεπιθέσεις έπληξαν συστήματα ελέγχου εισιτηρίων (check-in) στα αεροδρόμια των Βρυξελλών, του Βερολίνου και του Λονδίνου.

Πηγή: ΑΠΕ

Χρυσός: Εκτοξεύτηκε σε νέο ρεκόρ η τιμή του

Χρυσός: Εκτοξεύτηκε σε νέο ρεκόρ η τιμή του

Αγορές: Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Αγορές: Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες της Γαλλίας
Κοινωνικές ανισότητες 23.09.25

Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες της Γαλλίας

Οι πιο ευκατάστατοι πρέπει «να συμβάλουν λίγο» για να καλυφθούν οι ανισότητες, υποστηρίζει και ο Πιερ Μοσκοβισί. Τα παιδιά πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια στη Γαλλία

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Η Παλαιστίνη, η μεγάλη διπλωματική μετατόπιση υπέρ της και ένα άδηλο μέλλον
Κύμα αναγνωρίσεων 23.09.25

Η Παλαιστίνη, η μεγάλη διπλωματική μετατόπιση υπέρ της και ένα άδηλο μέλλον

Πλειάδα κρατών, και δη ευρωπαϊκών με κομβικό ρόλο, αναγνωρίζει επίσημα την Παλαιστίνη, εντείνοντας όψιμα τις πιέσεις στο Ισραήλ και κυρίως στις ΗΠΑ, ενόσω η Γάζα έχει ήδη γίνει «κόλαση επί Γης»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σοκ για μητέρα από τις εικόνες στο κινητό της 6χρονης κόρης της – Σεξουαλική κακοποίηση από την οικιακή βοηθό
Σεξουαλική κακοποίηση 23.09.25

Σοκ για μητέρα που έλεγξε το κινητό της 6χρονης κόρης της

Οικιακή βοηθός συνελήφθη για τη σεξουαλική κακοποίηση του 6χρονου κοριτσιού που φρόντιζε, μετά την αποκάλυψη των φωτογραφιών και βίντεο που βρήκε η μητέρα στο κινητό τηλέφωνο του παιδιού.

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις υπέγραψε διάταγμα που ορίζει επίσημα την Antifa ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση
Αφορά τα πάντα 23.09.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις υπέγραψε διάταγμα που ορίζει επίσημα την Antifa ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση

Ο αντιφασισμός ή «Antifa» ανακηρύχθηκε εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση με έναν πολύ ευρύ ορισμό του τι είναι «Antifa» και ποιες πράξεις κατατάσσουν κάποιον ως «Antifa».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΟΗΕ: Τι ανέφεραν οι ηγέτες των χωρών που προχώρησαν στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης
Κόσμος 23.09.25

ΟΗΕ: Τι ανέφεραν οι ηγέτες των χωρών που προχώρησαν στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης

Έξι ευρωπαϊκές χώρες, ακολούθησαν τις τέσσερις που προέβησαν χθες στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης, μιλώντας για τη λύση των Δύο Κρατών και το δικαίωμα της Παλαιστίνης στην αυτοδιάθεση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ παρουσιάζει σε ηγέτες αραβικών κρατών την πρότασή του για τη Γάζα, γράφει το Axios
Axios 23.09.25

Ο Τραμπ παρουσιάζει την πρότασή του για τη Γάζα σε ηγέτες αραβικών κρατών

Ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών κρατών θα ενημερώσει ο Ντόναλντ Τραμπ για την πρόταση των ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και τη μεταπολεμική διακυβέρνησή της, γράφει το Axios.

Σύνταξη
Δανία: Επιμένουν τα μη αναγνωρισμένα drones γύρω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης
Πανικός 23.09.25

Επιμένουν τα μη αναγνωρισμένα drones γύρω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης

Drones μεγάλου μεγέθους, πιθανόν πολεμικά, επιμένουν να κινούνται στον εναέριο χώρο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, με την αστυνομία να ξεκαθαρίζει πως δεν είναι ερασιτεχνικά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Ξεκίνησαν την παραγωγή του νέου μαχητικού 6ης γενιάς F-47
Άκρα μυστικότητα 22.09.25

Οι ΗΠΑ Ξεκίνησαν την παραγωγή του νέου μαχητικού 6ης γενιάς F-47

Η Μπόινγκ ξεκίνησε την παραγωγή του νέου μαχητικού 6ης γενιάς των ΗΠΑ, F-47, με το πρώτο αεροσκάφος να αναμένεται να παραδοθεί το 2028. Ονομάστηκε έτσι από τον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τζίμι Κίμελ: Μετά την κατακραυγή, η εκπομπή του επιστρέφει στη μικρή οθόνη
«Jimmy Kimmel Live» 22.09.25

Τζίμι Κίμελ: Μετά την κατακραυγή, η εκπομπή του επιστρέφει στη μικρή οθόνη

Η Disney ανακοίνωσε ότι η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, που «κόπηκε» στον αέρα επειδή άσκησε κριτική στο MAGA κίνημα για εκμετάλλευση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, επιστρέφει στην οθόνη.

Σύνταξη
Κασκαρέλης: Η Ελληνική Τέλεια Καταιγίδα και τα προβλήματα της ΕΕ, 2004-2013 – Το Κυπριακό, η οργή του Σιράκ, η Τουρκία, η Ουάσιγκτον και ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Books 23.09.25

Κασκαρέλης: Η Ελληνική Τέλεια Καταιγίδα και τα προβλήματα της ΕΕ, 2004-2013 – Το Κυπριακό, η οργή του Σιράκ, η Τουρκία, η Ουάσιγκτον και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο βιβλίο του ο πρέσβης ε.τ. Βασίλης Κασκαρέλης αναφέρεται στο Σχέδιο Ανάν, την πορεία της Τουρκίας στην ΕΕ, στην οικονομική κρίση, στις αδυναμίες της ΕΕ, την περίοδο 2004-2013.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Ξέπλυμα μέσω της τέχνης»: Καλλιτέχνες ζητούν παύση έκθεσης της Τζούντι Σικάγο και μέλους των Pussy Riot στο Τελ Αβίβ
Art 23.09.25

«Ξέπλυμα μέσω της τέχνης»: Καλλιτέχνες ζητούν παύση έκθεσης της Τζούντι Σικάγο και μέλους των Pussy Riot στο Τελ Αβίβ

«Το να μιλά κανείς για φεμινισμό σε ένα ίδρυμα ενός κράτους που διαπράττει τέτοιες θηριωδίες, ενώ τις αγνοεί, είναι υποκρισία», αναφέρει μεταξύ άλλων η επιστολή απευθυνόμενη στην Τζούντι Σικάγο και στην Νάντια Τολοκονίκοβα

Σύνταξη
24ωρο μετρό αλλά… δύο ταχυτήτων
Ελλάδα 23.09.25

24ωρο μετρό αλλά… δύο ταχυτήτων

Η Γραμμή 1, η παλαιότερη εν λειτουργία γραμμή της Αθήνας, δεν περιλαμβάνεται στην ολοήμερη λειτουργία των μέσων κάθε Σάββατο

Γιάννης Χ. Παπαδόπουλος
Η Μάιλι Σάιρους συνομιλεί με την Πάμελα Άντερσον για την καριέρα της – «Θα είσαι πάντα δημιουργική»
«Σοβαρή δέσμευση» 23.09.25

Η Μάιλι Σάιρους συνομιλεί με την Πάμελα Άντερσον για την καριέρα της – «Θα είσαι πάντα δημιουργική»

Η Μάιλι Σάιρους, η οποία απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας από όταν ήταν παιδί, μίλησε για την καριέρα της σε μια συζήτηση με την Πάμελα Άντερσον.

Σύνταξη
Ακρίβεια: Η «καύσιμη ύλη» που δίνει «τροφή» – Οι παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος των τιμών
Μεγάλες πιέσεις 23.09.25

Η «καύσιμη ύλη» που δίνει «τροφή» στην ακρίβεια - Οι παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος των τιμών

«Θηλιά» για τα ελληνικά νοικοκυριά η ακρίβεια. Οι τιμές σε ενέργεια, τρόφιμα και ενοίκια τραβούν την ανηφόρα. Οι κύριες αιτίες που επιμένει ο πληθωρισμός. Το τέλος του αφηγήματος περί εισαγόμενης κρίσης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
Μνημειώδης συνεργασία 23.09.25

H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

Η επένδυση της Nvidia στην OpenAI θα γίνει στο πλαίσιο της κατασκευής κέντρων δεδομένων αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO
Χρηματιστήρια 23.09.25

Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Η πρόσφατη άνοδος που καταγράφουν οι δημόσιες εγγραφές (IPO) εταιρειών στα χρηματιστήρια ακολουθεί μια παρατεταμένη περίοδο αδράνειας στις αγορές της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
