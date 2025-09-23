Ανεστάλη λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τρίτη η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου του Οσλο εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία Avinor (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Χ).

Η Μόνικα Φάστινγκ, εκπρόσωπος Τύπου του αερολιμένα του Οσλο, δήλωσε στη νορβηγική τηλεόραση πως οι πτήσεις εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια.

Το κλείσιμο του διεθνούς αεροδρομίου του Οσλο ακολούθησε τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην Κοπεγχάγη

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος FlightRadar κατέγραψε νωρίτερα αεροσκάφη που έκαναν κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο, αναμένοντας οδηγίες από τον πύργο ελέγχου.

Per ATC audio, aircraft are holding due to “drone observation” in the vicinity of the airfield. Aircraft now diverting away from Oslo. https://t.co/O80SF1EZEj pic.twitter.com/v46K4aFGZZ — Flightradar24 (@flightradar24) September 22, 2025

Το κλείσιμο του διεθνούς αεροδρομίου της νορβηγικής πρωτεύουσας ακολούθησε τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, το οποίο υποχρεώθηκε νωρίτερα να αναστείλει τη λειτουργία του επί σχεδόν τέσσερις ώρες για τον ίδιο λόγο.

«Η αστυνομία έχει ξεκινήσει εντατική έρευνα για να προσδιορίσει τι είδους drones ήταν αυτά», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υποδιοικητής της αστυνομίας στην Κοπεγχάγη, Γιάκομπ Χάνσεν, συμπληρώνοντας ότι οι αρχές της Δανίας και της Νορβηγίας συνεργάζονται για να διαπιστωθεί εάν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Την Παρασκευή, κυβερνοεπιθέσεις έπληξαν συστήματα ελέγχου εισιτηρίων (check-in) στα αεροδρόμια των Βρυξελλών, του Βερολίνου και του Λονδίνου.

Πηγή: ΑΠΕ