Αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, η οποία είχε ανασταλεί επί ώρες χθες Δευτέρα εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην πρωτεύουσα της Δανίας (στη φωτογραφία από Ritzau Scanpix/Steven Knap via Reuters, επάνω, αστυνομικές δυνάμεις σε επιφυλακή γύρω από το αεροδρόμιο).

Η λειτουργία του αεροδρομίου είχε ανασταλεί εξαιτίας 2-3 μεγάλων drones που θεάθηκαν στην περιοχή της Κοπεγχάγης

«Θα υπάρχουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις αναχωρήσεων. Οι επιβάτες παρακαλούνται να παραμείνουν ενημερωμένοι μέσω της αεροπορικής εταιρείας τους», υπογραμμίζεται σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του αερολιμένα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Københavns Lufthavn åbner igen efter at have været lukket pga. droneaktivitet. Der vil dog være forsinkelser og aflyste afgange. Passagerer bedes holde sig orienteret hos deres flyselskab. — Copenhagen Airport (@CPHAirports) September 22, 2025

Η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου της Κοπεγχάγης είχε ανασταλεί στις 20:26 (τοπική ώρα, 21:26 ώρα Ελλάδος) εξαιτίας 2-3 μεγάλων μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην περιοχή της πρωτεύουσας της Δανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Περίπου 35 πτήσεις είχαν εκτραπεί σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar.

Το πρωτόκολλο ασφαλείας

Εκπρόσωπος Τύπου του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης δήλωσε ότι ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας για την αναγνώριση των drones, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες αφού οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Την Παρασκευή, κυβερνοεπιθέσεις έπληξαν συστήματα ελέγχου εισιτηρίων (check-in) στα αεροδρόμια των Βρυξελλών, του Βερολίνου και του Λονδίνου.

Πηγή: ΑΠΕ