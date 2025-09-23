Δανία: Αποκαθίσταται η λειτουργία του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης που είχε ανασταλεί λόγω πτήσης drones
Σταδιακά αποκαθίσταται η λειτουργία του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης που είχε αναστελεί εξαιτίας της πτήσης drones στην περιοχή της πρωτεύουσας της Δανίας.
- Πόσο κοστίζει στην ισραηλινή οικονομία ο πόλεμος
- Η Συρία, η Κύπρος και το «Μεγάλο Ισραήλ»: Είναι η Τουρκία ο επόμενος ισραηλινός στόχος στη Μέση Ανατολή;
- Οι ΗΠΑ Ξεκίνησαν την παραγωγή του νέου μαχητικού 6ης γενιάς F-47
- Οργή στο Χόλιγουντ: Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς, Ντε Νίρο ανάμεσα στους 400 και πλέον σταρ που καταδικάζουν τη Disney για τον Κίμελ
Αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, η οποία είχε ανασταλεί επί ώρες χθες Δευτέρα εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην πρωτεύουσα της Δανίας (στη φωτογραφία από Ritzau Scanpix/Steven Knap via Reuters, επάνω, αστυνομικές δυνάμεις σε επιφυλακή γύρω από το αεροδρόμιο).
Η λειτουργία του αεροδρομίου είχε ανασταλεί εξαιτίας 2-3 μεγάλων drones που θεάθηκαν στην περιοχή της Κοπεγχάγης
«Θα υπάρχουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις αναχωρήσεων. Οι επιβάτες παρακαλούνται να παραμείνουν ενημερωμένοι μέσω της αεροπορικής εταιρείας τους», υπογραμμίζεται σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του αερολιμένα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.
Københavns Lufthavn åbner igen efter at have været lukket pga. droneaktivitet. Der vil dog være forsinkelser og aflyste afgange. Passagerer bedes holde sig orienteret hos deres flyselskab.
— Copenhagen Airport (@CPHAirports) September 22, 2025
Η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου της Κοπεγχάγης είχε ανασταλεί στις 20:26 (τοπική ώρα, 21:26 ώρα Ελλάδος) εξαιτίας 2-3 μεγάλων μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην περιοχή της πρωτεύουσας της Δανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.
Περίπου 35 πτήσεις είχαν εκτραπεί σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar.
Το πρωτόκολλο ασφαλείας
Εκπρόσωπος Τύπου του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης δήλωσε ότι ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας για την αναγνώριση των drones, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες αφού οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.
Την Παρασκευή, κυβερνοεπιθέσεις έπληξαν συστήματα ελέγχου εισιτηρίων (check-in) στα αεροδρόμια των Βρυξελλών, του Βερολίνου και του Λονδίνου.
Πηγή: ΑΠΕ
- Ρωσία: Κατάρριψη δεκάδων ουκρανικών drones και κατάληψη οικισμού στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ
- Δανία: Αποκαθίσταται η λειτουργία του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης που είχε ανασταλεί λόγω πτήσης drones
- Ο Ερντογάν δηλώνει ότι θα διαπραγματευτεί με τον Τραμπ την απόκτηση των μαχητικών F-35
- Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις υπέγραψε διάταγμα που ορίζει επίσημα την Antifa ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση
- ΟΗΕ: Τι ανέφεραν οι ηγέτες των χωρών που προχώρησαν στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης
- Γεραπετρίτης για Παλαιστίνη: Αναγνώριση στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις