Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης στη Δανία είναι κλειστό για αφίξεις και αναχωρήσεις λόγω της εμφάνισης δύο έως τεσσάρων «μεγάλων μη επανδρωμένων αεροσκαφών» πάνω από το αεροδρόμιο.

One flight has just landed at Copenhagen Airport, but others are still holding, waiting, or diverting due to the drone situation. So far, more than 15 flights have been forced to divert to other airports. pic.twitter.com/ajXSuy1WU4 — Flightradar24 (@flightradar24) September 22, 2025

Μία πτήση προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης μετά την θέαση των drones, αλλά άλλες εξακολουθούν να καθυστερούν, να περιμένουν ή να εκτρέπονται λόγω της κατάστασης με τα drones.

Σε συναγερμό η Δανία, λόγω θέασης drone

Η αστυνομία της πρωτεύουσας της Δανίας επιβεβαίωσε πως η κυκλοφορία στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας στην έχει κλείσει μετά από θεάσεις drone.

Όλες οι απογειώσεις και προσγειώσεις στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης (KBHL.CO), αναστάλησαν από τις 20:26 τοπική ώρα λόγω αναφορών για drones, σύμφωνα με μια ανάρτηση του FlightRadar στο X. Τουλάχιστον 15 πτήσεις είχαν εκτραπεί σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με την ανάρτηση.

Ο εκπρόσωπος Τύπου το αεροδρομίου έχει επιβεβαιώσει πως το αεροδρόμιο είναι κλειστό, αλλά αρνήθηκε να αναφέρει το λόγο.