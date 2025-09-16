Ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι ζήτησε εξηγήσεις από την κυβέρνηση σχετικά με το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού με ρωσικό drone που φέρεται να είχε εισέλθει στην Πολωνία, ένας πύραυλος που εκτοξεύθηκε από ένα F-16 έπεσε σε κτίριο. Στη συνέχεια η κυβέρνηση κατηγόρησε την Ρωσία για επίθεση με drone.

O Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι ακόμη και αν ένα σπίτι στην Πολωνία καταστράφηκε από έναν πύραυλο ενός πολωνικού F-16, «όλη η ευθύνη για τη ζημιά βαρύνει τη Ρωσική Ομοσπονδία».

Do czasu publikacji przez „Rzeczpospolitą” informacji o zdarzeniu w miejscowości Wyryki Prezydent RP @NawrockiKn, ani BBN, nie otrzymali meldunku o stanie faktycznym w tej sprawie.

Na dzisiejszym posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa informacje przekazane w tym zakresie uczestnikom… https://t.co/Hnjbp2egct — BBN (@BBN_PL) September 16, 2025

«Τα μηνύματα που μεταδίδονται στους Πολωνούς πρέπει να επαληθεύονται και να επιβεβαιώνονται»

Το Εθνικό Γραφείο Ασφαλείας – BNN, ανέφερε πως «Σε σχέση με τις αναφορές της εφημερίδας «Rzpospolita», ενημερώνουμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι αναμένει από την κυβέρνηση να διασαφηνίσει άμεσα το περιστατικό στην πόλη Γίρικι. Είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και τους θεσμούς για να επιλύσει το ζήτημα το συντομότερο δυνατό».

Η ανακοίνωση συνέχισε πως «Δεν υπάρχει συναίνεση για την απόκρυψη πληροφοριών. Εν όψει της παραπληροφόρησης και του υβριδικού πολέμου, τα μηνύματα που μεταδίδονται στους Πολωνούς πρέπει να επαληθεύονται και να επιβεβαιώνονται. Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος τονίζει ότι δεν ενημερώθηκε σχετικά, ούτε το BBN, και ότι το θέμα δεν παρουσιάστηκε ούτε διευκρινίστηκε στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας».

Ούτε ο Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ούτε ο Υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Καμίσ δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για διευκρίνιση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άνταμ Σλάπκα παρέμεινε επίσης σιωπηλός.

Η εφημερίδα «Rzeczpospolita» ανέφερε σήμερα ότι ένας πύραυλος που εκτοξεύθηκε από ένα πολωνικό F-16, σε μια προσπάθεια να καταρρίψει ένα drone, προκάλεσε ζημιές στη στέγη ενός σπιτιού στο Γιρίκι της περιφέρειας του Λούμπλιν. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σύστημα καθοδήγησης του πυραύλου παρουσίασε δυσλειτουργία.

Το Εθνικό Γραφείο Ασφαλείας κατηγορούν την κυβέρνηση για ελλιπή ενημέρωση

Σε νεότερη ανακοίνωση το Εθνικό Γραφείο Ασφαλείας κατηγόρησε την κυβέρνηση για ελλιπή ενημέρωση υπογραμμίζοντας πως η θέση της κυβέρνησης παρέμεινε αναλλοίωτη από την ομιλία του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου η καταστροφή του σπιτιού στην Πολωνία αναφέρθηκε ως απόρροια χτυπήματος του ρωσικού ντρόουν.

«Στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ασφάλειας, οι πληροφορίες που δόθηκαν σχετικά με το θέμα αυτό στους συμμετέχοντες στην ενημέρωση —συμπεριλαμβανομένου του αναπληρωτή επικεφαλής της BBN, στρατηγού Μπρίζιακ — ήταν γενικές και ασαφείς. Δεν διέφεραν ως προς το χαρακτήρα τους από τις πληροφορίες που έδωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, υπουργός Εθνικής Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Καμίζ, στη συνέντευξη Τύπου της 12ης Σεπτεμβρίου 2025».

«Η σαφής θέση της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Πολωνίας σχετικά με το θέμα αυτό παρουσιάστηκε στις 12 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους στο διεθνές φόρουμ από τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Μαρτσίν Μποσάκι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου ανέφερε, ότι η καταστροφή του σπιτιού στο Γιρικι ήταν αποτέλεσμα χτυπήματος από ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος».

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Πολωνίας εξακολουθεί να περιμένει μια ακριβή έκθεση για το θέμα αυτό, και η κοινωνία απαιτεί δικαίως την αλήθεια και αξιόπιστες πληροφορίες».

O πύραυλος έπεσε στο σπίτι όμως ευτυχώς δεν εξερράγη

Η Rzeczpospolita ανέφερε ότι το αντικείμενο που έπεσε στο σπίτι ήταν πύραυλος που εκτοξεύθηκε από πολωνικό F-16 κατά ενός drone, με το σύστημα καθοδήγησης του πυραύλου να αποτυγχάνει. Το ρεπορτάζ συμπληρώνει πως πύραυλος, μήκους περίπου 3 μέτρων και βάρους άνω των 150 κιλών – δεν εξερράγη, καθώς ενεργοποιήθηκαν οι διατάξεις ασφαλείας του πυροκροτητή.

Οι κάτοικοι του οικήματος γλίτωσαν, καθώς η ιδιοκτήτρια είπε πως πρόλαβε να βγει από την κρεβατοκάμαρα λίγο πριν την καταπλακώσουν θραύσματα από τη στέγη. Την υπόθεση ερευνά η στρατιωτική εισαγγελία της Λούμπλιν. Οι ζημιές της τάξης των 12.000 ευρώ θα καλυφθούν από τις τοπικές αρχές.

Ενδιαφέρον έχει πως τόσο ο πρόεδρος της Πολωνίας Ναβρόφσκι όσο και ο πρωθυπουργός Τουσκ, θεωρούνται εναντίον της Ρωσίας. Ο Κάρολ Ναβρότσκι είναι δηλωμένος αντικομμουνιστής, θαυμαστής και φίλος του Τραμπ, ενώ στηρίχθηκε από το ακροδεξιό κόμμα Νόμος και Τάξη, ενώ ο Ντόναλντ Τουσκ ανήκει στην φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη Civic Platform. Και οι δύο δηλώνουν υπέρ του ΝΑΤΟ, όμως ο Τουσκ διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο συναγερμός για ρωσικά drones πάνω από την Πολωνία στις 13 Σεπτεμβρίου διαψεύστηκε «λάθος συναγερμός» όπου τα «ραντάρ μπερδεύτηκαν λόγω κακοκαιρίας», ενώ νωρίτερα αναφέρθηκε ως «προληπτική δράση».