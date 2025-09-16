Η Πολωνία καταγγέλλει ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις σε νοσοκομεία και δίκτυα ύδρευσης

Η πολωνική κυβέρνηση αυξάνει τον προϋπολογισμό της για την κυβερνοασφάλεια στο ρεκόρ του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ φέτος, μετά από ρωσικές απόπειρες δολιοφθοράς που στόχευαν νοσοκομεία και αστικά δίκτυα ύδρευσης.

Ο Νταριούζ Σταντέρσκι, αναπληρωτής υπουργός ψηφιακών υποθέσεων, δήλωσε στους Financial Times ότι η Πολωνία αντιμετωπίζει καθημερινά 20 έως 50 απόπειρες πρόκλησης ζημιών σε κρίσιμες υποδομές, οι περισσότερες από τις οποίες ματαιώνονται.

Ωστόσο, μερικές κυβερνοεπιθέσεις, «ως επί το πλείστον» με στόχο νοσοκομεία, ήταν επιτυχείς, είπε, με δύο ή τρεις παραβιάσεις να αναγκάζουν τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης να αναστείλουν τις λειτουργίες τους για μερικές ώρες. Οι χάκερ κατάφεραν επίσης να αποκτήσουν ιατρικά δεδομένα, πρόσθεσε.

Το τελευταίο νομοσχέδιο δαπανών θα αυξήσει τον φετινό προϋπολογισμό για την κυβερνοασφάλεια σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ από 600 εκατομμύρια ευρώ το 2024. Αξιωματούχοι στη Βαρσοβία λένε ότι η χώρα είναι ο πιο συχνός στόχος ρωσικών κυβερνοεπιθέσεων εντός της ΕΕ, ακόμη και όταν η Πολωνία αποκρούει περίπου το 99% αυτών των προσπαθειών.

Μια απόπειρα χάκερ με ρωσική υποστήριξη τον περασμένο μήνα είχε ως στόχο να διακόψει την παροχή νερού σε μια μεγάλη πόλη, σε μια από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις χάκερ από την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, δήλωσε ο Σταντέρσκι.

Ο αναπληρωτής υπουργός δεν ήθελε να διευκρινίσει πού έλαβε χώρα η επίθεση, επικαλούμενος ανησυχίες ασφαλείας, αλλά σημείωσε ότι έλαβε χώρα σε μία από τις 10 μεγαλύτερες πόλεις της Πολωνίας. Οι δράστες κατάφεραν να διεισδύσουν στο δίκτυο πληροφορικής της εγκατάστασης, είπε, αλλά εξουδετερώθηκαν πριν προλάβουν να κλείσουν τις βρύσες για τους κατοίκους της πόλης.

Αύξηση δαπανών για κυβερνοασφάλεια

Ο Στάντερσκι δήλωσε ότι η κυβέρνηση διαθέτει 80 εκατομμύρια ευρώ αυτόν τον μήνα για την ενίσχυση της κυβερνοάμυνας των συστημάτων διαχείρισης υδάτων, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ασφάλεια των δημόσιων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τις 2.400 τοπικές διοικήσεις. Χαιρέτησε τη σπάνια διακομματική συναίνεση πίσω από την πρωτοβουλία στην έντονα πολωμένη πολιτική της χώρας.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι ένα drone είχε «εξουδετερωθεί» ενώ πετούσε πάνω από την προεδρική κατοικία και άλλα κυβερνητικά κτίρια στο κέντρο της Βαρσοβίας. Ο Τουσκ δήλωσε ότι δύο Λευκορώσοι συνελήφθησαν και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του περιστατικού με το drone.

Την περασμένη εβδομάδα, η Πολωνία αντιμετώπισε επίσης μια άνευ προηγουμένου εισβολή στον εναέριο χώρο της από περίπου 19 ρωσικά drones, μερικά από τα οποία καταρρίφθηκαν από πολωνικά και ΝΑΤΟϊκά αεροσκάφη — η πρώτη φορά που οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ επιτέθηκαν άμεσα σε ρωσικά μέσα από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Το ΝΑΤΟ καταδίκασε τις «απολύτως απερίσκεπτες» ενέργειες της Μόσχας και ανακοίνωσε την ανάπτυξη περισσότερων αεροσκαφών και μέσων αεράμυνας για την ενίσχυση της ανατολικής πλευράς της συμμαχίας.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Κριστόφ Γκαβκόφσκι, ο οποίος υπηρετεί επίσης ως υπουργός ψηφιακών υποθέσεων, δήλωσε ξεχωριστά στους FT ότι η Βαρσοβία αντιμετωπίζει μια αυξανόμενη απειλή από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ που συνορεύει με την Πολωνία και τη Λιθουανία, ο οποίος έχει γίνει κόμβος παρεμβολών GPS για αεροπλάνα που πετούν πάνω από αυτήν την περιοχή.

Ο Στάντερσκι δήλωσε ότι κατά το περασμένο έτος, η Πολωνία είχε καταγράψει έως και 30 περιστατικά παρεμβολών σε μικρή ακτίνα από το Καλίνινγκραντ. Οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν επίσης ότι η Ρωσία ήταν υπεύθυνη για την παρεμβολή του σήματος GPS ενός αεροπλάνου που μετέφερε τον Γκραντ Σαπς, τότε υπουργό Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά την επιστροφή του από την Πολωνία τον Μάρτιο του 2024.

Οι πολωνικές αρχές δεν πιστεύουν ότι η Ρωσία στοχεύει συγκεκριμένα αεροσκάφη, αλλά μάλλον στοχεύει σε γενική αναστάτωση. «Βλέπουμε ότι μερικές φορές είναι απλώς ένας θόρυβος μέσα στο σήμα, αλλά μερικές φορές δεν υπάρχει καθόλου σήμα», δήλωσε ο Στάντερσκι.

Πηγή: ΟΤ.gr