16.09.2025 | 10:29
«Γενοκτονία στη Γάζα με υποκινητή τον Νετανιάχου» διαπιστώνει επιτροπή του ΟΗΕ
Η Πολωνία καταγγέλλει ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις σε νοσοκομεία και δίκτυα ύδρευσης
Τεχνολογία 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:34

Η Πολωνία καταγγέλλει ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις σε νοσοκομεία και δίκτυα ύδρευσης

Η Βαρσοβία αυξάνει τον προϋπολογισμό για την κυβερνοασφάλεια, καθώς η Ρωσία πραγματοποιεί έως και 50 απόπειρες δολιοφθοράς την ημέρα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Spotlight

Η πολωνική κυβέρνηση αυξάνει τον προϋπολογισμό της για την κυβερνοασφάλεια στο ρεκόρ του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ φέτος, μετά από ρωσικές απόπειρες δολιοφθοράς που στόχευαν νοσοκομεία και αστικά δίκτυα ύδρευσης.

Ο Νταριούζ Σταντέρσκι, αναπληρωτής υπουργός ψηφιακών υποθέσεων, δήλωσε στους Financial Times ότι η Πολωνία αντιμετωπίζει καθημερινά 20 έως 50 απόπειρες πρόκλησης ζημιών σε κρίσιμες υποδομές, οι περισσότερες από τις οποίες ματαιώνονται.

Ωστόσο, μερικές κυβερνοεπιθέσεις, «ως επί το πλείστον» με στόχο νοσοκομεία, ήταν επιτυχείς, είπε, με δύο ή τρεις παραβιάσεις να αναγκάζουν τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης να αναστείλουν τις λειτουργίες τους για μερικές ώρες. Οι χάκερ κατάφεραν επίσης να αποκτήσουν ιατρικά δεδομένα, πρόσθεσε.

Το τελευταίο νομοσχέδιο δαπανών θα αυξήσει τον φετινό προϋπολογισμό για την κυβερνοασφάλεια σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ από 600 εκατομμύρια ευρώ το 2024. Αξιωματούχοι στη Βαρσοβία λένε ότι η χώρα είναι ο πιο συχνός στόχος ρωσικών κυβερνοεπιθέσεων εντός της ΕΕ, ακόμη και όταν η Πολωνία αποκρούει περίπου το 99% αυτών των προσπαθειών.

Μια απόπειρα χάκερ με ρωσική υποστήριξη τον περασμένο μήνα είχε ως στόχο να διακόψει την παροχή νερού σε μια μεγάλη πόλη, σε μια από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις χάκερ από την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, δήλωσε ο Σταντέρσκι.

Ο αναπληρωτής υπουργός δεν ήθελε να διευκρινίσει πού έλαβε χώρα η επίθεση, επικαλούμενος ανησυχίες ασφαλείας, αλλά σημείωσε ότι έλαβε χώρα σε μία από τις 10 μεγαλύτερες πόλεις της Πολωνίας. Οι δράστες κατάφεραν να διεισδύσουν στο δίκτυο πληροφορικής της εγκατάστασης, είπε, αλλά εξουδετερώθηκαν πριν προλάβουν να κλείσουν τις βρύσες για τους κατοίκους της πόλης.

Ο Νταριούζ Σταντέρσκι, αναπληρωτής υπουργός ψηφιακών υποθέσεων της Πολωνίας

Ο Νταριούζ Σταντέρσκι, αναπληρωτής υπουργός ψηφιακών υποθέσεων της Πολωνίας

Αύξηση δαπανών για κυβερνοασφάλεια

Ο Στάντερσκι δήλωσε ότι η κυβέρνηση διαθέτει 80 εκατομμύρια ευρώ αυτόν τον μήνα για την ενίσχυση της κυβερνοάμυνας των συστημάτων διαχείρισης υδάτων, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ασφάλεια των δημόσιων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τις 2.400 τοπικές διοικήσεις. Χαιρέτησε τη σπάνια διακομματική συναίνεση πίσω από την πρωτοβουλία στην έντονα πολωμένη πολιτική της χώρας.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι ένα drone είχε «εξουδετερωθεί» ενώ πετούσε πάνω από την προεδρική κατοικία και άλλα κυβερνητικά κτίρια στο κέντρο της Βαρσοβίας. Ο Τουσκ δήλωσε ότι δύο Λευκορώσοι συνελήφθησαν και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του περιστατικού με το drone.

Την περασμένη εβδομάδα, η Πολωνία αντιμετώπισε επίσης μια άνευ προηγουμένου εισβολή στον εναέριο χώρο της από περίπου 19 ρωσικά drones, μερικά από τα οποία καταρρίφθηκαν από πολωνικά και ΝΑΤΟϊκά αεροσκάφη — η πρώτη φορά που οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ επιτέθηκαν άμεσα σε ρωσικά μέσα από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Το ΝΑΤΟ καταδίκασε τις «απολύτως απερίσκεπτες» ενέργειες της Μόσχας και ανακοίνωσε την ανάπτυξη περισσότερων αεροσκαφών και μέσων αεράμυνας για την ενίσχυση της ανατολικής πλευράς της συμμαχίας.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Κριστόφ Γκαβκόφσκι, ο οποίος υπηρετεί επίσης ως υπουργός ψηφιακών υποθέσεων, δήλωσε ξεχωριστά στους FT ότι η Βαρσοβία αντιμετωπίζει μια αυξανόμενη απειλή από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ που συνορεύει με την Πολωνία και τη Λιθουανία, ο οποίος έχει γίνει κόμβος παρεμβολών GPS για αεροπλάνα που πετούν πάνω από αυτήν την περιοχή.

Ο Στάντερσκι δήλωσε ότι κατά το περασμένο έτος, η Πολωνία είχε καταγράψει έως και 30 περιστατικά παρεμβολών σε μικρή ακτίνα από το Καλίνινγκραντ. Οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν επίσης ότι η Ρωσία ήταν υπεύθυνη για την παρεμβολή του σήματος GPS ενός αεροπλάνου που μετέφερε τον Γκραντ Σαπς, τότε υπουργό Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά την επιστροφή του από την Πολωνία τον Μάρτιο του 2024.

Οι πολωνικές αρχές δεν πιστεύουν ότι η Ρωσία στοχεύει συγκεκριμένα αεροσκάφη, αλλά μάλλον στοχεύει σε γενική αναστάτωση. «Βλέπουμε ότι μερικές φορές είναι απλώς ένας θόρυβος μέσα στο σήμα, αλλά μερικές φορές δεν υπάρχει καθόλου σήμα», δήλωσε ο Στάντερσκι.

Πηγή: ΟΤ.gr

Stream science
Βραζιλία: Ώρα μηδέν για το δάσος του Αμαζονίου – Έχει χάσει επιφάνεια βλάστησης ίση με την Ισπανία
Ώρα μηδέν 16.09.25

Το δάσος του Αμαζονίου πλησιάζει σε «σημείο χωρίς επιστροφή» - Έχει χάσει επιφάνεια βλάστησης ίση με την Ισπανία

Το μεγαλύτερο μέρος του δάσους του Αμαζονίου βρίσκεται στη Βραζιλία που καλείται να πάρει πρωτοβουλία για να σταματήσει την καταστροφή που θα έχει δραματικές συνέπειες για όλον τον πλανήτη

Σύνταξη
TikTok: «Ίσως το αφήσουμε να πεθάνει», δήλωσε ο Τραμπ
Θα το κάνει; 15.09.25

Τραμπ: «Ίσως αφήσουμε το TikTok να πεθάνει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια αινιγματική τοποθέτηση για το TikTok - Παραμένει το ερώτημα τι θα γίνει με την παράταση ή όχι της προθεσμίας που έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος

Σύνταξη
Gen Z: Τα 10 ορόσημα που αποκρυπτογραφούν το εργασιακό και καταναλωτικό προφίλ των νέων
Έρευνες 14.09.25

Τα 10 ορόσημα που αποκρυπτογραφούν το εργασιακό και καταναλωτικό προφίλ της GenZ

Η επιθυμία για οικονομική ανεξαρτησία και η συνέπεια με τα «θέλω» και τις προσωπικές αξίες στην κορυφή των προτεραιοτήτων της Gen Z, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΥ σε συνεργασία με τη Young China Group

Σύνταξη
Εξηγώντας το χρώμα των ματιών
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 13.09.25

Εξηγώντας το χρώμα των ματιών

Το χρώμα καθορίζεται στην ίριδα από τη χρωστική μελανίνη και τον τρόπο που το φως σκεδάζεται μέσα στον ιστό

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Ο πιο καλός… μαθητής στην τάξη – Το ChatGPT παίρνει την καρέκλα του μαθητή
AI 13.09.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Ο πιο καλός… μαθητής στην τάξη – Το ChatGPT παίρνει την καρέκλα του μαθητή

Πολλοί λένε ότι στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη με καλές προθέσεις, για έρευνα, διόρθωση ή βοήθεια σε δύσκολα κείμενα. Όμως η δελεαστική ευκολία είναι πρωτοφανής και συχνά δεν ξέρουν πού να βάλουν το όριο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου με στελέχη της Google για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης
Υπό τον Μητσοτάκη 12.09.25

Διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου με στελέχη της Google για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης

«Έχουμε μία πολύ λεπτομερή στρατηγική ως προς τον ρόλο και τη θέση που μπορεί να έχει η Ελλάδα στο παγκόσμιο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ
Αθωότητα 16.09.25

«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ

Μετά τη νίκη του στα βραβεία Emmy στο Λος Άντζελες, ο Όουεν Κούπερ παίρνει τον δρόμο για το Γουόρινγκτον της Αγγλίας. Άλλωστε ο 15χρονος πρέπει να επιστρέψει στο σχολείο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ευλογιά των προβάτων: Στους δρόμους κατεβαίνουν οι κτηνοτρόφοι – «Τα μέτρα έπρεπε να είχαν ληφθεί μήνες»
Ελλάδα 16.09.25

Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι για την ευλογιά των προβάτων: «Τα μέτρα έπρεπε να είχαν ληφθεί μήνες»

«Περιμέναμε να περάσει ένας χρόνος για να κάνουμε έφοδο 10 ημερών;» καταγγέλλουν οι κτηνοτρόφοι σχολιάζοντας αρνητικά το σχέδιο των 10 ημερών της Κυβέρνησης για την ευλογιά των προβάτων

Σύνταξη
Ισραήλ: Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών μιλά για εξελισσόμενη γενοκτονία στη Γάζα με υποκινητή τον Νετανιάχου
Έκθεση κόλαβος 16.09.25

Πληθαίνουν οι φωνές - «Γενοκτονία στη Γάζα με υποκινητή τον Νετανιάχου» διαπιστώνει επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών

Ακόμα ένα χαστούκι στο Ισραήλ από επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών που σε έκθεσή της αναφέρει ότι στη Γάζα διαπράχθηκε και συνεχίζει να διαπράττεται γενοκτονία

Σύνταξη
Ισραήλ: «This is not Sparta», απαντούν οι επιχειρηματίες στην παραδοχή Νετανιάχου για «απομόνωση» του κράτους
«Βαδίζουμε στην άβυσσο» 16.09.25

«This is not Sparta», απαντούν οι ισραηλινοί επιχειρηματίες στην παραδοχή Νετανιάχου για «απομόνωση» του κράτους

Για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχτηκε ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει διεθνή πολιτική και οικονομική «απομόνωση» - «Βαδίζουμε προς την άβυσσο» λένε οι επιχειρήσεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ντουπλάντις: «Είμαι τόσο χαρούμενος, δεν μπορώ να το εξηγήσω»
Στίβος 16.09.25

Ντουπλάντις: «Είμαι τόσο χαρούμενος, δεν μπορώ να το εξηγήσω»

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις σταρ κατάφερε το τελευταίο του παγκόσμιο ρεκόρ στην τρίτη και τελευταία του προσπάθεια να κατακτήσει το τρίτο συνεχόμενο στέμμα του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τον όγδοο μεγάλο διεθνή τίτλο ανδρών στο Εθνικό Στάδιο της Ιαπωνίας

Σύνταξη
Χατζηδάκης: Διάχυση ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξωραϊσμός της πραγματικότητας για το πακέτο ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 16.09.25

Χατζηδάκης: Διάχυση ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξωραϊσμός της πραγματικότητας για το πακέτο ΔΕΘ

Ο κ. Χατζηδάκης επιχείρησε να πείσει ότι η κυβέρνηση δεν μείωσε τον ΦΠΑ, καθώς επέλεξε διαφορετικό τρόπο για να ενισχύσει το εισόδημα.

Σύνταξη
Καμένα Βούρλα: Υγειονομική βόμβα τα λύματα στη θάλασσα – «2 εκατ. κολοβακτηρίδια σε ένα μικρό ποτήρι»
Συναγερμός 16.09.25

Υγειονομική βόμβα τα λύματα στη θάλασσα των Καμένων Βούρλων - «2 εκατ. κολοβακτηρίδια σε ένα μικρό ποτήρι»

«Από βόθρο να είχες πάρει το δείγμα, τα κολοβακτηρίδια θα ήταν λιγότερα» λέει ο δικηγόρος Κώστας Ντάλτας επικαλούμενος τα ευρήματα της αυτοψίας των επιθεωρητών και ελεγκτών υγείας

Σύνταξη
Επανήλθαν οι ομαδικές ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ και η εσωκομματική κριτική – Νέα ερώτηση 8 «γαλάζιων» προς Κεραμέως
Πολιτική 16.09.25

Επανήλθαν οι ομαδικές ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ και η εσωκομματική κριτική – Νέα ερώτηση 8 «γαλάζιων» προς Κεραμέως

Νέα ερώτηση κατέθεσαν 8 βουλευτές της ΝΔ, ζητώντας την «αποκατάσταση των αδικιών για τις συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ», με αποδέκτη την υπουργό Εργασίας, λίγο πριν την επικείμενη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Bob Vylan ξανά υπό πίεση: Οι δηλώσεις για τον Τσάρλι Κερκ που άναψαν φωτιές και έφεραν ακύρωση
Culture Live 16.09.25

Bob Vylan ξανά υπό πίεση: Οι δηλώσεις για τον Τσάρλι Κερκ που άναψαν φωτιές και έφεραν ακύρωση

Συναυλία των Bob Vylan στην Ολλανδία ακυρώθηκε μετά από σχόλια του Μπόμπι Βίλαν για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ, πυροδοτώντας νέο κύκλο αντιδράσεων για την ελευθερία λόγου

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Α’)
Language 16.09.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Α’)

H εγκαθίδρυση του δημοκρατικού πολιτεύματος στην Αθήνα διαμόρφωσε μια νέα πολιτικοκοινωνική πραγματικότητα, η οποία, όπως ήταν επόμενο, καθρεφτίστηκε και στο γλωσσικό πεδίο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Τέμπη: «Δεν δίνουν άδεια εκταφής, πιστεύω ότι κρύβονται πολλά» – Ο πατέρας θύματος για την απεργία πείνας
Στο Σύνταγμα 16.09.25

«Δεν δίνουν άδεια εκταφής, πιστεύω ότι κρύβονται πολλά» - Ο πατέρας θύματος στα Τέμπη για την απεργία πείνας

«Μου έδωσαν μια μαύρη σακούλα κλειστή, απαγόρευσαν να την ανοίξουμε, πιστεύω ότι μέσα δεν είναι μόνο το παιδί μου, αν είναι καν» λέει ο Πάνος Ρούτσι που έχασε τον 22χρονο γιο του στα Τέμπη

Σύνταξη
Τζόρτζιο Αρμάνι: Ο 42χρονος «αόρατος» κληρονόμος, η κόρη και η πικρία – «Θα ήμουν καλός μπαμπάς»
Η άλλη φαμίλια 16.09.25

Τζόρτζιο Αρμάνι: Ο 42χρονος «αόρατος» κληρονόμος, η κόρη και η πικρία – «Θα ήμουν καλός μπαμπάς»

Η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι, ενός ανθρώπου που δεν άφηνε τίποτα στην τύχη, κρύβει μια μεγάλη έκπληξη, αποκαλύπτοντας έναν απρόσμενο κληρονόμο, τον 42χρονο μάνατζερ Μικέλε Μορσέλι. Ποιος είναι;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Anish Kapoor αντανακλά το «τι σημαίνει πραγματικά να πηγαίνεις υπόγεια»
Εκθαμβωτικό 16.09.25

Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Anish Kapoor αντανακλά το «τι σημαίνει πραγματικά να πηγαίνεις υπόγεια»

Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Βρετανού γλύπτη, Anish Kapoor, συνδυάζει την τέχνη με την αρχιτεκτονική, δημιουργώντας παράλληλα ένα σημαντικό έργο υποδομής για την πόλη της νότιας Ιταλίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: Καμία συζήτηση για πιθανότητα συνόδου ανάμεσα σε Μόσχα, Κίεβο και Ουάσινγκτον
Δηλώσεις Ριαμπκόφ 16.09.25

Καμία συζήτηση για πιθανότητα συνόδου ανάμεσα σε Μόσχα, Κίεβο και Ουάσινγκτον, λέει ο αναπληρωτής Ρώσος ΥΠΕΞ

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones πάνω από ρωσικές περιοχές και τη Μαύρη Θάλασσα - Οι δηλώσεις του Ριαμπκόφ φανερώνουν το τέλμα στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Σύνταξη
Γάζα: Αδιάκοποι βομβαρδισμοί του Ισραήλ εν μέσω αναφορών ότι ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση – Δεν θα σταματήσουμε λέει ο Κατς
«Εξόντωση. Γενοκτονία» 16.09.25

Γάζα: Αδιάκοποι βομβαρδισμοί του Ισραήλ εν μέσω αναφορών ότι ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση – Δεν θα σταματήσουμε λέει ο Κατς

«Η Γάζα καίγεται. Ο ισραηλινός στρατός χτυπά με σιδερένια γροθιά», θριαμβολογεί ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κάτζ - Ο Ρούμπιο εξέφρασε την ακλόνητη υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ρούμπιο: Στο Κατάρ για νέες συνομιλίες – «Υπάρχει ένα πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας» για συμφωνία εκεχειρίας
Λίγες ελπίδες 16.09.25

Στο Κατάρ για νέες συνομιλίες ο Ρούμπιο - «Υπάρχει ένα πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας» για συμφωνία εκεχειρίας

Ο Μάρκο Ρούμπιο επισκέφθηκε το Ισραήλ, χωρίς να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ και την ώρα που οι IDF ξεκίνησαν χερσαίες επιχειρήσεις για την κατάληψη της πόλης της Γάζας

Σύνταξη
