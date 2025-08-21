Ρώσοι χάκερ βάζουν στο στόχαστρο κρίσιμες υποδομές – Προειδοποίηση FBI

Χάκερ που ανήκουν σε μονάδα κυβερνοκατασκοπείας της ρωσικής κυβέρνησης αξιοποιούν κενό ασφάλειας σε λογισμικό της Cisco για να βάλουν στο στόχαστρο συσκευές δικτύωσης σε υποδομές κρίσιμης σημασίας, προειδοποιούν η Cisco και το FBI.

Χάκερ του «Κέντρου 16» της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφάλειας (FSB) της Ρωσίας «συλλέγουν μαζικά πληροφορίες ρύθμισης συσκευών, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν σε δεύτερο χρόνο με βάση τους στρατηγικούς στόχους και τα συμφέροντα της ρωσικής κυβέρνησης, ανέφεραν ερευνητές της Cisco.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, το FBI ανέφερε ότι το τελευταίο έτος ανιχνεύει χάκερ που συλλέγουν αρχεία ρυθμίσεων για «χιλιάδες συσκευές δικτύου που συνδέονται με αμερικανικές οντότητες στον κλάδο των υποδομών κρίσιμης σημασίας».

Σε κάποιες περιπτώσεις τα αρχεία ρυθμίσεων τροποποιούνται ώστε να δίνουν πρόσβαση στους χάκερ, οι οποίοι δείχνουν να ενδιαφέρονται για πληροφορίες που αφορούν βιομηχανικά συστήματα ελέγχου.

Οι χάκερ του Κέντρου 16 εκμεταλλεύονται κενό ασφάλειας που υπάρχει εδώ και επτά χρόνια στο λογισμικό Cisco IS, το οποίο δεν έχει ενημερωθεί σε πολλές παλαιότερες συσκευές, ανέφερε η Cisco σε ξεχωριστή ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με τους ερευνητές της εταιρείας, ανάλογες επιχειρήσεις ηλεκτρονικής εισβολής είναι πιθανό να διεξάγονται και από άλλες κυβερνήσεις.

Στο στόχαστρο μπαίνουν κυρίως οι κλάδοι επικοινωνιών, κατασκευών και ανώτατης εκπαίδευσης στη Βόρεια Αμερική, την Αφρική και την Ευρώπη. Οι στόχοι «επιλέγονται με βάσει τα στρατηγικά συμφέροντα της ρωσικής κυβέρνησης» ανέφεραν οι ερευνητές της Cisco.

Τον Μάρτιο του 2022, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος τεσσάρων ρώσων πολιτών για κυβερνοεπιθέσεις στον παγκόσμιο κλάδο ενέργειας από το 2012 έως το 2018.