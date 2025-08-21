science
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 15:07
Συναγερμός για φωτιά στην Εύβοια - Στη μάχη και 6 εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 15:37
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αρκαδία - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 16:54
Φωτιά στον Άγ. Στέφανο Δομοκού
Ρώσοι χάκερ βάζουν στο στόχαστρο κρίσιμες υποδομές – Προειδοποίηση FBI
Τεχνολογία 21 Αυγούστου 2025 | 15:33

Ρώσοι χάκερ βάζουν στο στόχαστρο κρίσιμες υποδομές – Προειδοποίηση FBI

Χάκερ που δρουν για λογαριασμό του Κρεμλίνου φέρονται να συλλέγουν τις ρυθμίσεις συσκευών δικτύωσης σε

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Χάκερ που ανήκουν σε μονάδα κυβερνοκατασκοπείας της ρωσικής κυβέρνησης αξιοποιούν κενό ασφάλειας σε λογισμικό της Cisco για να βάλουν στο στόχαστρο συσκευές δικτύωσης σε υποδομές κρίσιμης σημασίας, προειδοποιούν η Cisco και το FBI.

Χάκερ του «Κέντρου 16» της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφάλειας (FSB) της Ρωσίας «συλλέγουν μαζικά πληροφορίες ρύθμισης συσκευών, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν σε δεύτερο χρόνο με βάση τους στρατηγικούς στόχους και τα συμφέροντα της ρωσικής κυβέρνησης, ανέφεραν ερευνητές της Cisco.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, το FBI ανέφερε ότι το τελευταίο έτος ανιχνεύει χάκερ που συλλέγουν αρχεία ρυθμίσεων για «χιλιάδες συσκευές δικτύου που συνδέονται με αμερικανικές οντότητες στον κλάδο των υποδομών κρίσιμης σημασίας».

Σε κάποιες περιπτώσεις τα αρχεία ρυθμίσεων τροποποιούνται ώστε να δίνουν πρόσβαση στους χάκερ, οι οποίοι δείχνουν να ενδιαφέρονται για πληροφορίες που αφορούν βιομηχανικά συστήματα ελέγχου.

Οι χάκερ του Κέντρου 16 εκμεταλλεύονται κενό ασφάλειας που υπάρχει εδώ και επτά χρόνια στο λογισμικό Cisco IS, το οποίο δεν έχει ενημερωθεί σε πολλές παλαιότερες συσκευές, ανέφερε η Cisco σε ξεχωριστή ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με τους ερευνητές της εταιρείας, ανάλογες επιχειρήσεις ηλεκτρονικής εισβολής είναι πιθανό να διεξάγονται και από άλλες κυβερνήσεις.

Στο στόχαστρο μπαίνουν κυρίως οι κλάδοι επικοινωνιών, κατασκευών και ανώτατης εκπαίδευσης στη Βόρεια Αμερική, την Αφρική και την Ευρώπη. Οι στόχοι «επιλέγονται με βάσει τα στρατηγικά συμφέροντα της ρωσικής κυβέρνησης» ανέφεραν οι ερευνητές της Cisco.

Τον Μάρτιο του 2022, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος τεσσάρων ρώσων πολιτών για κυβερνοεπιθέσεις στον παγκόσμιο κλάδο ενέργειας από το 2012 έως το 2018.

World
Δασμοί: Στο «χαρτί» η συμφωνία ΗΠΑ και ΕΕ – Ποια προϊόντα αφορά

Δασμοί: Στο «χαρτί» η συμφωνία ΗΠΑ και ΕΕ – Ποια προϊόντα αφορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέριξ των 2.100 μονάδων παλινδρομεί το ΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέριξ των 2.100 μονάδων παλινδρομεί το ΧΑ

Ραγδαίες αλλαγές στην Ανταρκτική απειλούν με «καταστροφικές συνέπειες για τις μελλοντικές γενιές»
Αλυσιδωτές αντιδράσεις 21.08.25

Ραγδαίες αλλαγές στην Ανταρκτική απειλούν με «καταστροφικές συνέπειες για τις μελλοντικές γενιές»

Διεθνής μελέτη καταγράφει ενδείξεις μη αναστρέψιμων μεταβολών στην Ανταρκτική που θα επιταχύνουν περαιτέρω την άνοδο της θερμοκρασίας και θα απειλήσουν τις παράκτιες πόλεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κάποιοι χρήστες βιώνουν «πένθος» μετά την παγερή αλλαγή προσωπικότητας του ChatGPT
Δεσμοί με τη μηχανή 20.08.25

Κάποιοι χρήστες βιώνουν «πένθος» μετά την παγερή αλλαγή προσωπικότητας του ChatGPT

Η νέα βερσιόν του ChatGPT κρίθηκε υπερβολικά απρόσωπη και ψυχρή. Αναγνωρίζοντας ότι κάποιοι χρήστες αναπτύσσουν συναισθηματικές σχέσεις με το chatbot, η OpenAI υπαναχώρησε.

Σύνταξη
Ο πλανήτης γεννά λιγότερα μωρά – Είναι η υπογεννητικότητα η μεγάλη υπαρξιακή απειλή;
Η μεγάλη συρρίκνωση 20.08.25

Ο πλανήτης γεννά λιγότερα μωρά – Είναι η υπογεννητικότητα η μεγάλη υπαρξιακή απειλή;

Η υπογεννητικότητα φέρνει δραστικές αλλαγές για τις επόμενες γενιές. Η τάση δύσκολα θα αντιστραφεί και οι ειδικοί συνιστούν προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι φούσκα, λέει ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI
«Υπερβολικός ενθουσιασμός» 20.08.25

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι φούσκα, λέει ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν πιστεύει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να βρίσκεται σε φούσκα, συγκρίνοντας τις συνθήκες της αγοράς με εκείνες της φούσκας dotcom

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Πάτρα: Εξοργιστική η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης – Η φωτιά μπήκε σε συνοικίες της 3ης μεγαλύτερης πόλης
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Ανδρουλάκης για Πάτρα: Εξοργιστική η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης – Η φωτιά μπήκε σε συνοικίες της 3ης μεγαλύτερης πόλης

«Για τα κυβερνητικά στελέχη δεν υπάρχουν ευθύνες, αλλά ευθύνες έχουν οι εθελοντές. Αυτή είναι η αλαζονεία της ΝΔ», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας

Σύνταξη
Το «σύνθημα» του Μέντι
On Field 21.08.25

Το «σύνθημα» του Μέντι

Το μεθαυριανό παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης, είναι αυτό που απασχολεί τον προπονητή του Ολυμπιακού και ο Ισπανός έδωσε το σύνθημα στο Ρέντη…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πάτρα: Οι εποχικοί πυροσβέστες ενημέρωσαν τον Στέφανο Κασσελάκη για τα εργασιακά τους προβλήματα
Φωτιές 21.08.25

Πάτρα: Οι εποχικοί πυροσβέστες ενημέρωσαν τον Στέφανο Κασσελάκη για τα εργασιακά τους προβλήματα

Οι εποχικοί πυροσβέστες, μέσω του Σωματείου τους, τονίζουν ότι ο κ. Κασσελάκης συναντήθηκε με συνάδελφό τους στην πυρόπληκτη Πάτρα, ενώ αναδημοσιεύουν ρεπορτάζ του in

Σύνταξη
Ο Γουίλεμ Νταφόε για το ακροδεξιό μίσος που δέχθηκε η ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Ο τελευταίος πειρασμός»
«Καρδιά του Σαράγεβο» 21.08.25

Ο Γουίλεμ Νταφόε για το ακροδεξιό μίσος που δέχθηκε η ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Ο τελευταίος πειρασμός»

Το κινηματογραφικό εγχείρημα του 1988 «Ο τελευταίος πειρασμός» στο οποίο πρωταγωνίστησε ο Γουίλεμ Νταφόε, βασίστηκε στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη του 1955.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Εκπαίδευση: Μήπως ξεχνάμε να γράφουμε με το χέρι;
Εγγραματισμός 21.08.25

Μήπως ξεχνάμε να γράφουμε με το χέρι;

Διεθνή αφιερώματα στην εκπαίδευση, διαπιστώνουν ότι οι νεότερες γενιές, αλλά και οι μεγαλύτεροι, έχουν ξεσυνηθίσει να γράφουν με το χέρι. Όμως το χειρόγραφο ειναι πολύ σκληρό για να πεθάνει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χαρίτσης: Επιβολή αποφασιστικών κυρώσεων στο Ισραήλ, η μόνη απάντηση στην εξαφάνιση της Γάζας
«Υποκρισία Μητσοτάκη» 21.08.25

Χαρίτσης: Επιβολή αποφασιστικών κυρώσεων στο Ισραήλ, η μόνη απάντηση στην εξαφάνιση της Γάζας

«Σε αυτές τις κρίσιμες για την ίδια την αξιοπρέπεια της ανθρωπότητας στιγμές, ζητώ την άμεση ενημέρωση της Βουλής από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών», λέει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Ο ανήλικος που άρπαξε αλυσίδα από γυναίκα είχε διαρρήξει και σπίτι στον Άλιμο (βίντεο)
Γνωστός στις Αρχές 21.08.25

Ο ανήλικος που άρπαξε αλυσίδα από γυναίκα στον Άγιο Δημήτριο είχε διαρρήξει και σπίτι στον Άλιμο (βίντεο)

Στα πλάνα του βίντεο που ερεύνησε η Αστυνομία, φαίνεται ο ανήλικος να «χτυπάει» το σπίτι που είχε ξαναβάλει στο στόχαστρο - Στη συνέχεια κινήθηκε προς τον Άγιο Δημήτριο και επιτέθηκε στη γυναίκα

Σύνταξη
Σρέντερ: «Η Γερμανία δεν θα με αγαπήσει όπως τον Νοβίτσκι, έχω σκούρο δέρμα»
Μπάσκετ 21.08.25

Σρέντερ: «Η Γερμανία δεν θα με αγαπήσει όπως τον Νοβίτσκι, έχω σκούρο δέρμα»

Ο Ντένις Σρέντερ έκανε μια δήλωση που θα συζητηθεί στη Γερμανία, συγκρίνοντας τον εαυτό του με τον Ντιρκ Νοβίτσκι, ενώ παράλληλα μίλησε για το επικείμενο Ευρωμπάσκετ αλλά και το τι σκέφτεται να κάνει όταν σταματήσει το μπάσκετ.

Σύνταξη
