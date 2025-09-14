Να τεστάρει την αντίδραση του ΝΑΤΟ επιχείρησε η Ρωσία με την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας με drone την περασμένη εβδομάδα, εκτίμησε ο πολωνός ΥΠΕΞ, Ράντοσλαβ Σικόρσκι.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι τα drone που παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο δεν έφεραν πυρομαχικά, αν και είχαν την αντίστοιχη δυνατότητα.

«Ενδιαφέρον είναι ότι όλα ήταν άδεια κάτι που υποδηλώνει ότι η Ρωσία ήθελε να μας δοκιμάσει χωρίς να ξεκινήσει πόλεμο», δήλωσε στο Guardian από το Κίεβο.

Απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς ότι η πολωνική αεράμυνα δεν ήταν προετοιμασμένη, δεδομένου του γεγονότος ότι ορισμένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έφτασαν βαθιά στο πολωνικό έδαφος και μόνο τρία ή τέσσερα από τα περίπου 19 καταρρίφθηκαν.

«Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν έφτασαν στους στόχους τους και υπήρξαν μικρές ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία, κανείς δεν τραυματίστηκε. Αν συνέβαινε στην Ουκρανία, σύμφωνα με τους ορισμούς τους, αυτό θα θεωρούνταν 100% επιτυχία», είπε.

Η Πολωνία θα απαντούσε πιο σκληρά αν υπήρχαν τραυματίες

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα αναπτύξει περισσότερα αεροσκάφη στα ανατολικά σύνορα της συμμαχίας για την προστασία από μελλοντικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το Σάββατο, πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν ξανά λόγω μιας ανανεωμένης απειλής επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη δυτική Ουκρανία.

Το αεροδρόμιο στην ανατολική πόλη Λούμπλιν έκλεισε και οι κάτοικοι των κοντινών περιοχών έλαβαν ειδοποιήσεις SMS για να είναι προσεκτικοί. Ωστόσο, δεν υπήρξε καμία αναφορά παραβίασης αυτή τη φορά.

Ο Σικόρσκι δήλωσε ότι η πολωνική απάντηση θα ήταν «πολύ πιο σκληρή» εάν η επίθεση της περασμένης εβδομάδας είχε προκαλέσει τραυματισμούς ή θανάτους στην επικράτειά της, αλλά αρνήθηκε να περιγράψει την πιθανή τέτοια απάντηση.

«Με έναν επιτιθέμενο και έναν ψεύτη όπως ο Πούτιν, μόνο οι πιο σκληρές αντιδράσεις λειτουργούν», είπε.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η «εισβολή» έφερε τη χώρα του πιο κοντά σε στρατιωτική σύγκρουση «από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ο Σικόρσκι απέρριψε την αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ ότι «θα μπορούσε να ήταν λάθος», λέγοντας ότι εμπλέκονταν πάρα πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. «Μπορείτε να πιστέψετε ότι ένα ή δύο ξεφεύγουν από τον στόχο, αλλά 19 λάθη σε μια νύχτα, σε διάστημα επτά ωρών, συγγνώμη, δεν το πιστεύω», είπε.

Οι Ουκρανοί θα εκπαιδεύσουν Πολωνούς στην αεράμυνα

Ο Σικόρσκι είπε ότι πολωνικές ομάδες θα εκπαιδευτούν από Ουκρανούς χειριστές drones για να ενισχύσουν την άμυνα της χώρας.

«Οι Ουκρανοί έχουν καλύτερο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση ρωσικών drones και έχουν πολύ βαθύτερη και πιο ενημερωμένη εμπειρία στην αντίσταση στον ρωσικό στρατό», σημείωσε.

«Αυτό είναι κάτι που το κοινό και οι κυβερνήσεις στη Δύση πρέπει επειγόντως να ενσωματώσουν στη σκέψη τους… ότι οι Ουκρανοί είναι αυτοί που θα μας εκπαιδεύσουν πώς να αντισταθούμε στη Ρωσία, όχι το αντίστροφο», πρόσθεσε. Η εκπαίδευση για πολωνικές ομάδες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές της Ουκρανίας κατά των drones θα πραγματοποιηθεί σε ένα κέντρο εκπαίδευσης του ΝΑΤΟ στην Πολωνία, ένα «ασφαλέστερο περιβάλλον» σε σχέση με την ίδια την Ουκρανία.

Η Ρουμανία έγινε το τελευταίο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ που ανέφερε εισβολή drones στον εναέριο χώρο της το Σάββατο. Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας δήλωσε ότι ο ρουμανικός εναέριος χώρος είχε παραβιαστεί από ένα drone κατά τη διάρκεια μιας ρωσικής επίθεσης σε υποδομές στην Ουκρανία και ότι δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 είχαν απογειωθεί αργά το Σάββατο για να παρακολουθήσουν την κατάσταση.

Ο Σικόρσκι μιλούσε στο περιθώριο ενός ετήσιου συνεδρίου στο Κίεβο, το οποίο συγκέντρωσε την ουκρανική ελίτ και διεθνείς πολιτικούς για να συζητήσουν τις προοπτικές της χώρας μετά από περισσότερα από τρία χρόνια πολέμου.

Μην πιέζετε τον Τραμπ

Ο Τραμπ απευθύνθηκε στο συνέδριο με ένα σύντομο βιντεοσκοπημένο μήνυμα, και επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει αν ήταν πρόεδρος ενώ ισχυρίστηκε ότι «έχουμε σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο προς την ειρήνη τους τελευταίους τρεις μήνες από ό,τι κατάφερε ο Τζο Μπάιντεν σε ολόκληρα τα τρία χρόνια».

Ο απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, βρισκόταν επίσης στο Κίεβο και δήλωσε στο συνέδριο ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «είναι εξοργισμένος» με τον Πούτιν. Αλλά προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ηγέτες που ήταν απογοητευμένοι από την φαινομενική επιείκεια του Τραμπ απέναντι στον Ρώσο ηγέτη να μην τον πιέζουν πολύ.

«Ένα πράγμα που θα συμβούλευα όποιον συνεργάζεται με τον Πρόεδρο Τραμπ – μην τον φέρετε σε μια θέση όπου νομίζει ότι τον χρησιμοποιούν, αυτό είναι ίσως το χειρότερο που μπορείτε να κάνετε», δήλωσε ο Κέλογκ.

Ο Σικόρσκι είπε ότι ελπίζει ότι ο Τραμπ θα λάβει το Νόμπελ Ειρήνης εάν καταφέρει να επιτύχει «μια δίκαιη ειρήνη»: «Δίκαιη ειρήνη σημαίνει μια Ουκρανία με αμυντικά σύνορα και ενσωματωμένη με τη Δύση».

Όταν του επισημάνθηκε πως ο Τραμπ δεν έχει δείξει πρόθεση να πιέσει τον Πούτιν, απάντησε: «Έχει το προσωπικό του στυλ, το σεβόμαστε, αλλά θα τον κρίνουμε από τα αποτελέσματα».