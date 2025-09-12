newspaper
Από προχθές που εμφανίστηκε με μπάλα μπάσκετ στα χέρια και ευχήθηκε στην Εθνική... η συντριβή ήταν νομοτελειακή

ΟΗΕ: Οι ΗΠΑ συνυπέγραψαν ανακοίνωση που καταδικάζει τη Ρωσία για την εισβολή των drones στην Πολωνία
Κόσμος 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:09

ΟΗΕ: Οι ΗΠΑ συνυπέγραψαν ανακοίνωση που καταδικάζει τη Ρωσία για την εισβολή των drones στην Πολωνία

Ανάμεσα στις χώρες που υπέγραψαν την ανακοίνωση καταδίκης κατά της Ρωσίας στον ΟΗΕ ήταν και η Ελλάδα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Περισσότερες από σαράντα χώρες, μεταξύ τους οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα και η Κύπρος, εξέφρασαν σε κοινή δήλωση που εκφώνησε ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας στον ΟΗΕ τη «βαθιά τους ανησυχία» για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones τη νύχτα της 9ης Σεπτεμβρίου 2025.

Η Πολωνία, για πρώτη φορά στην ιστορία της, ζήτησε τη σύγκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας

Αίσθηση προκαλεί ότι οι ΗΠΑ υπέγραψαν την κοινή δήλωση που καταγγέλλει ξεκάθαρα τη Ρωσία.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με τη δήλωση των χωρών, «η Ρωσική Ομοσπονδία πραγματοποίησε δεκαεννέα παραβιάσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον πολωνικό εναέριο χώρο», τα οποία «συνιστούσαν πραγματική απειλή για τον άμαχο πληθυσμό, τις υποδομές και την ασφάλεια της αεροπλοΐας» και «εξουδετερώθηκαν προληπτικά».

Η Πολωνία, για πρώτη φορά στην ιστορία της, ζήτησε τη σύγκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, τονίζοντας ότι «οι απερίσκεπτες ενέργειες της Ρωσίας αποτελούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και αποσταθεροποιητική κλιμάκωση που φέρνει την περιοχή πιο κοντά στη σύγκρουση από κάθε άλλη φορά τα τελευταία χρόνια».

Οι χώρες που συνυπογράφουν τη δήλωση κάλεσαν τη Ρωσία «να σταματήσει χωρίς καθυστέρηση τον επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας, να αποφύγει περαιτέρω προκλήσεις και να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ».

«Η κλιμάκωση δεν μπορεί και δεν θα ανοίξει τον δρόμο προς την ειρήνη», σημειώνεται. «Μόνο η προσήλωση στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ειρηνική διευθέτηση διαφορών μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ευρώπη και πέραν αυτής».

Drone που εισέβαλε στην Πολωνία κατέπεσε σε σπίτι, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το κείμενο της δήλωσης στον ΟΗΕ:

«Θα ήθελα να διαβάσω δήλωση εξ ονόματος των κυβερνήσεων της Αλβανίας, Ανδόρας, Αυστραλίας, Αυστρίας, Βελγίου, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Βουλγαρίας, Καναδά, Κροατίας, Κύπρου, Τσεχίας, Δανίας, Εσθονίας, Φινλανδίας, Γαλλίας, Γεωργίας, Ελλάδας, Ισλανδίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Λετονίας, Λιχτενστάιν, Λιθουανίας, Λουξεμβούργου, Μάλτας, Μολδαβίας, Μονακό, Νορβηγίας, Κάτω Χωρών, Πορτογαλίας, Ρουμανίας, Αγίου Μαρίνου, Σλοβακίας, Σλοβενίας, Ισπανίας, Σουηδίας, Ελβετίας, Ουκρανίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της κυβέρνησής μου, της Πολωνίας.

Βρισκόμαστε εδώ για να εκφράσουμε τη βαθιά μας ανησυχία και να επιστήσουμε την προσοχή της διεθνούς κοινότητας σε ακόμη μία κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που διέπραξε η Ρωσική Ομοσπονδία.

Η Ρωσική Ομοσπονδία, επιτιθέμενη στην ουκρανική επικράτεια τη νύχτα της 9ης Σεπτεμβρίου, πραγματοποίησε δεκαεννέα παραβιάσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Τα drones, που αποτέλεσαν πραγματική απειλή για τον άμαχο πληθυσμό, τις υποδομές και την ασφάλεια της αεροπλοΐας, εξουδετερώθηκαν προληπτικά. Για πρώτη φορά από την έναρξη της ρωσικής πλήρους κλίμακας εισβολής κατά της Ουκρανίας το 2022, παραβιάστηκε με τόσο πρωτοφανή και μαζικό τρόπο η εδαφική ακεραιότητα της Πολωνίας – και ταυτόχρονα ο εναέριος χώρος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Το απαράδεκτο αυτό περιστατικό προηγήθηκε διαφόρων ρωσικών παραβιάσεων εναερίων χώρων κατά το παρελθόν.

Αποσταθεροποιητική κλιμάκωση

Ως εκ τούτου, η Πολωνία, για πρώτη φορά στην ιστορία της, αποφάσισε να ζητήσει τη σύγκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενεργώντας στο πνεύμα της προληπτικής διπλωματίας. Η συνεδρίαση ζητήθηκε διότι οι απερίσκεπτες ενέργειες της Ρωσίας συνιστούν όχι μόνο παραβίαση του διεθνούς δικαίου, αλλά και μια αποσταθεροποιητική κλιμάκωση που φέρνει ολόκληρη την περιοχή πιο κοντά στη σύγκρουση από οποιαδήποτε άλλη στιγμή τα τελευταία χρόνια. Μια τέτοια πρόκληση είναι βαθύτατα ασέβεια προς τις συλλογικές και αδιάκοπες προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας να τερματίσει τον πόλεμο και να αποκαταστήσει την ειρήνη και τη σταθερότητα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ευχαριστούμε τη Δημοκρατία της Κορέας, η οποία προεδρεύει του Συμβουλίου, για τη σύγκληση της συνεδρίασης.

Με την ευκαιρία αυτή, επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς τη Ρωσική Ομοσπονδία να σταματήσει χωρίς καθυστέρηση τον επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας, να αποφύγει περαιτέρω προκλήσεις και να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Η κλιμάκωση δεν μπορεί και δεν θα ανοίξει τον δρόμο προς την ειρήνη. Μόνο η προσήλωση στις αρχές της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ειρηνικής διευθέτησης διαφορών μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ευρώπη και πέραν αυτής».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Χρυσός: Το ράλι θα συνεχισθεί – Θα φτάσει τα 3.900 δολάρια, λέει η UBS 

Χρυσός: Το ράλι θα συνεχισθεί – Θα φτάσει τα 3.900 δολάρια, λέει η UBS 

Stream newspaper
Σύνθημα ανάκαμψης έδωσε ο Σπανούλης: «Μεγάλη υπόθεση για τη χώρα μας το μετάλλιο»
Μπάσκετ 12.09.25

Σύνθημα ανάκαμψης έδωσε ο Σπανούλης: «Μεγάλη υπόθεση για τη χώρα μας το μετάλλιο»

Ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αποκλεισμό από την Τουρκία έδωσε σύνθημα ανάκαμψης και τόνισε τη μεγάλη σημασία που θα έχει για την Ελλάδα η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Σύνταξη
Καλάβρυτα: Θρίλερ με το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος – Άκαρπες οι έρευνες
Ελλάδα 12.09.25

Καλάβρυτα: Θρίλερ με το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος – Άκαρπες οι έρευνες

Η αστυνομία παρουσία εισαγγελέα, προχώρησε σε εκσκαφή σε συγκεκριμένο σημείο - Όπως διαπιστώθηκε όμως κάποιοι είχαν προλάβει να σκάψουν πριν εντοπίσουν τον συγκεκριμένο χώρο οι Αρχές

Σύνταξη
Αταμάν: «Λυπάμαι για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε»
Μπάσκετ 12.09.25

Αταμάν: «Λυπάμαι για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε»

Η Τουρκία κυριάρχησε απέναντι στην Ελλάδα στον 2ο ημιτελικό του Eurobasket με τον Εργκίν Αταμάν να ζητά συγγνώμη από τους Έλληνες, τονίζοντας ωστόσο οτι η ομάδα του ήταν καλύτερη απόψε.

Σύνταξη
Πριν από 15 χρόνια η Lady Gaga εμφανίστηκε με ένα φόρεμα από κρέας – Γεγονός που οδήγησε σε απειλές και συνωμοσίες
«Μη ρωτάς» 12.09.25

Πριν από 15 χρόνια η Lady Gaga εμφανίστηκε με ένα φόρεμα από κρέας – Γεγονός που οδήγησε σε απειλές και συνωμοσίες

Το φόρεμα από κρέας, ένα από τα τρία που φόρεσε η Lady Gaga κατά τη διάρκεια των MTV Video Music Awards 2010, δεν ήταν αυτό που εκτόξευσε την καριέρα της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καλάβρυτα: «Προσωπικά αντικείμενα» ήταν τα κειμήλια, λέει ο μοναχός που προσπάθησε να τα πουλήσει
Υπόθεση αρχαιοκαπηλίας 12.09.25

Καλάβρυτα: «Προσωπικά αντικείμενα» ήταν τα κειμήλια, λέει ο μοναχός που προσπάθησε να τα πουλήσει

Ο βοηθός του ηγούμενου της μονής στα Καλάβρυτα ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι δεν είχε προσπαθήσει να πουλήσει τα αρχαία αντικείμενα και ότι δεν ανήκαν στη μονή, ούτε στην Εκκλησία.

Σύνταξη
Ο ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση στην Ελλάδα: Ουραγοί στις δημόσιες δαπάνες, πρωταθλητές σε άνεργους πτυχιούχους
Έρευνα ΟΟΣΑ 12.09.25

Η εκπαίδευση στην Ελλάδα: Υψηλή ανεργία πτυχιούχων, χαμηλές δαπάνες για την παιδεία, κακοπληρωμένοι δάσκαλοι

Η φετινή έκθεση του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση «Εducation at A Glance 2025» εστιάζει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στη σύνδεσή της με την αγορά. Τι δείχνει για την Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Σε άλλο επίπεδο οι Τούρκοι – Για το χάλκινο μετάλλιο την Κυριακή η Εθνική (vid)
Eurobasket 2025 12.09.25

Σε άλλο επίπεδο η Τουρκία 94-68 την αγνώριστη Εθνική μας - Για το χάλκινο μετάλλιο την Κυριακή

Σε πολύ κακή βραδιά η Εθνική μας ομάδα, ηττήθηκε εύκολα από την αποφασισμένη Τουρκία (68-94) και πλέον θα παίξει στον μικρό τελικό του Eurobasket για το χάλκινο μετάλλιο, απέναντι στη Φινλανδία.

Σύνταξη
