Η Γαλλία στέλνει Rafale στην Πολωνία – Μακρόν: Θα συμβάλουν στην προστασία της ανατολικής Ευρώπης
Τρία μαχητικά αεροσκάφη Rafale θα στείλει η Γαλλία στην Πολωνία, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Μακρόν. Υποστήριξε ότι θα συμβάλουν στην προστασία του εναέριου χώρου της Πολωνίας.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε την αποστολή τριών γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Rafale στην Πολωνία. Η απόφαση, είπε, ελήφθη μετά την «εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών» στην Πολωνία, γεγονός που έχει κλιμακώσει την ένταση μεταξύ Ρωσία και Δύσης στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, τα γαλλικά Rafale «θα συμβάλουν στην προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου» καθώς και της Ανατολικής Ευρώπης μαζί με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ.
Ο Εμανουέλ Μακρόν διευκρίνισε πως δεσμεύτηκε για την αποστολή των πολεμικών αεροσκαφών στον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ. Είπε επίσης ότι έχει μιλήσει με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, αλλά και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.
«Δεν θα υποκύψουμε στις αυξανόμενες απόπειρες εκφοβισμού από τη Ρωσία», πρόσθεσε.
Περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία και κλειστά σύνορα
Ήδη από τα ξημερώματα της Πέμπτης, η πολωνική κυβέρνηση έχει επιβάλει απαγόρευση εναέριας κυκλοφορίας κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της. Επίσης, έχει κλείσει τα σύνορά της με τη Λευκορωσία, εν όψει κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Ρωσίας-Λευκορωσίας 12-16 Σεπτεμβρίου.
Οι περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία, σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, θα διαρκέσουν έως τις 9 Δεκεμβρίου. Διευκρινίζεται ότι «εφαρμόστηκαν για να διασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια».
Σύμφωνα με την υπηρεσία, η εναέρια κυκλοφορία θα απαγορευθεί, με ορισμένες εξαιρέσεις, για τα πολιτικά αεροσκάφη κατά μήκος των συνόρων με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία.
Ρωσία: Ανοίξτε τα σύνορα
Η Ρωσία, μέσω της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, κάλεσε την Πολωνία να αναθεωρήσει την απόφαση για κλείσιμο των συνόρων της με τη Λευκορωσία.
«Καλούμε τη Βαρσοβία να αναλογιστεί τις συνέπειες τέτοιων αντιπαραγωγικών μέτρων και να αναθεωρήσει την απόφασή της το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα.
