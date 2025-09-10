newspaper
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Πόλεμος στην Ουκρανία: Σκηνικό κλιμάκωσης μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία, χώρα – μέλος του ΝΑΤΟ
Κόσμος 10 Σεπτεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Σκηνικό κλιμάκωσης μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία, χώρα – μέλος του ΝΑΤΟ

Στην Πολωνία συνεδρίασε το εθνικό συμβούλιο ασφαλείας - Το ΝΑΤΟ θα συζητήσει το θέμα, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνάντησης σήμερα Τετάρτη δήλωσε εκπρόσωπος της συμμαχίας

Παρασκευή Τσιβόλα
ΕπιμέλειαΠαρασκευή Τσιβόλα
Νέα τροπή παίρνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, μετά την κατάρριψη από την Πολωνία, ρωσικών drones που «παραβίασαν επανειλημμένα» τον εναέριο χώρο της. Η Πολωνία προχώρησε σε χρήση όπλων για να καταρρίψει drones που παραβίασαν επανειλημμένα τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Επιχειρησιακό Επιτελείο των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων νωρίς το πρωί της Τετάρτης. Κινητοποιήθηκαν τόσο πολωνικές όσο και αεροπορικές άμυνες του ΝΑΤΟ εναντίον των «εχθρικών αντικειμένων».

Είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται χρήση όπλων από την πολωνική πολεμική αεροπορία σε επεισόδιο αυτής της φύσης από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, με τις πολωνικές δυνάμεις να μιλούν για πράξη επίθεσης.

Tο ΝΑΤΟ δεν αντιμετωπίζει τη διείσδυση drones στο πολωνικό έδαφος ως επίθεση μεταδίδει το Reuters

«Κατά τη διάρκεια της σημερινής επίθεσης από τη Ρωσική Ομοσπονδία που στόχευε σημεία στην Ουκρανία, ο εναέριος χώρος μας παραβιάστηκε επανειλημμένα από drones», αναφέρει η ανακοίνωση, του πολωνικού στρατού «Κατόπιν εντολής του Επιτελάρχη των Ενόπλων Δυνάμεων, χρησιμοποιήθηκαν όπλα και συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εντοπισμού των καταρριφθέντων στόχων. Αυτή είναι πράξη επίθεσης, που ήγειρε αληθινή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις αναχαίτισης

Λίγο πριν τις 10 το πρωί η διοίκηση του πολωνικού στρατού, ανακοίνωσε ότι «οι επιχειρήσεις της πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας και των συμμάχων της που σχετίζονταν με τις παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου ολοκληρώθηκαν». Παράλληλα ευχαρίστησε τους συμμάχους της χώρας στο ΝΑΤΟ, και κυρίως τις ολλανδικές δυνάμεις, για «την υποστήριξή τους».  Στην επιχείρηση κατά των ρωσικών drones συμμετείχαν και αεροσκάφη F-35 από την αεροπορική διοίκηση του ΝΑΤΟ και την Βασιλική Αεροπορία της Ολλανδίας.

Δεν είναι σαφές πόσα drones βρέθηκαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Οι πολωνικές δυνάμεις ανέφεραν ότι οι πολωνικές και συμμαχικές υπηρεσίες παρακολούθησης εντόπισαν «περίπου δώδεκα» αντικείμενα και διέταξαν την κατάρριψη όποιων θεωρούνταν ότι αποτελούσαν κίνδυνο.

Σύμφωνα με το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Polsat News, drone έπεσε σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Βιρίκι στην ανατολική Πολωνία, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Στη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ το θέμα

Το πρωί συνεδρίασε το συμβούλιο εθνικής ασφαλείας της Πολωνίας υπό τον πρόεδρο της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, ενημέρωσε τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για την κατάσταση αλλά και για την αντίδραση της χώρας του κατά «αντικειμένων που παραβίασαν τον εναέριο χώρο μας».

Στην ανάρτησή του ο κ. Τουσκ κάνει λόγο για «μεγάλο αριθμό» ρωσικών drones που «αποτέλεσαν μια απευθείας απειλή και καταρρίφθηκαν».

Το ΝΑΤΟ θα συζητήσει το θέμα, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνάντησης σήμερα Τετάρτη το πρωί, δήλωσε η εκπρόσωπος της συμμαχίας Allison Hart, μεταδίδει ο Guardian.

Νωρίτερα εκπρόσωπος της συμμαχίας ανέφερε ότι ο ΓΓ Μαρκ Ρούτε είναι «σε επαφή με την πολωνική ηγεσία».

Σύμφωνα πάντως με το Reuters, που επικαλείται πηγές του στη συμμαχία, το ΝΑΤΟ δεν αντιμετωπίζει τη διείσδυση drones στο πολωνικό έδαφος ως επίθεση.

Στις ΗΠΑ, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τζο Γουίλσον χαρακτήρισε την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου ως «πράξη πολέμου», ενώ ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ντικ Ντέρμπιν τόνισε ότι οι ενέργειες της Ρωσίας αποτελούν δοκιμή της αποφασιστικότητας της Δύσης να υπερασπιστεί την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι είναι ενήμερος για τις παραβιάσεις.

Κάλας: Σκόπιμη η είσοδος των ρωσικών drones

«Οι πρώτες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι η είσοδος ρωσικών drones στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο ήταν σκόπιμη και όχι τυχαία», δήλωσε την Τετάρτη η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ, Kaja Kallas.

Η Kallas έγραψε στο X: «Ο πόλεμος της Ρωσίας κλιμακώνεται, δεν τελειώνει.

Πρέπει να αυξήσουμε το κόστος για τη Μόσχα, να ενισχύσουμε την υποστήριξη προς την Ουκρανία και να επενδύσουμε στην άμυνα της Ευρώπης. Η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και θα υποστηρίξουμε πρωτοβουλίες όπως η γραμμή άμυνας των ανατολικών συνόρων.

Περιέγραψε επίσης τη ρωσική επίθεση, κατά την οποία drones εισέβαλαν στον πολωνικό εναέριο χώρο, ως «τη σοβαρότερη παραβίαση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου».

Η Κάλλας πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούττε και τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Πολωνίας Ραντοσλάφ Σικόρσκι. «Η ΕΕ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς την Πολωνία», δήλωσε η Κάλλας».

Για επικίνδυνο προηγούμενο μιλά ο Ζελένσκι

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι μίλησε για «ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη» και ζήτησε μια πιο ισχυρή αντίδραση από τους συμμάχους.

«Σήμερα υπήρξε άλλο ένα βήμα κλιμάκωσης –ρωσοϊρανικοί ‘σαχίντ’ επιχείρησαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, σε εναέριο χώρο του NATO. Δεν ήταν μόνον ένας ‘σαχίντ’ κάτι το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ατύχημα, αλλά τουλάχιστον 8 drones επιδρομής που κατευθύνθηκαν προς την Πολωνία», ανέφερε ο Ζελένσκι.

«Αυτό είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας:

«Οι Ρώσοι πρέπει να νιώσουν τις συνέπειες. Η Ρωσία πρέπει να καταλάβει ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να επεκταθεί και ότι πρέπει να τερματιστεί.

Η παύση των κυρώσεων έχει διαρκέσει πάρα πολύ. Η καθυστέρηση των περιορισμών κατά της Ρωσίας και των συνεργών της σημαίνει μόνο αύξηση της βιαιότητας των επιθέσεων. Χρειάζονται επαρκή όπλα για να αποτραπεί η Ρωσία. Χρειάζεται μια ισχυρή αντίδραση – και αυτή μπορεί να είναι μόνο μια κοινή αντίδραση όλων των εταίρων: της Ουκρανίας, της Πολωνίας, όλων των Ευρωπαίων, των Ηνωμένων Πολιτειών».

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
