Το ΝΑΤΟ θα αναπτύξει «φρουρά» για να ενισχύσει την άμυνα της ανατολικής πλευράς της Ευρώπης, δήλωσε σήμερα Παρασκευή ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, προσθέτοντας ότι η απερισκεψία της Ρωσίας στον αέρα αυξάνεται σε συχνότητα (σ.σ. αναφερόμενος στην εισβολή των drones στην Πολωνία).

Η αποστολή θα ξεκινήσει το βράδυ της Παρασκευής

Ο Ρούτε πρόσθεσε ότι η «ανατολική φρουρά» θα περιλαμβάνει στρατεύματα από τη Δανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και άλλες χώρες.

Η αποστολή θα ξεκινήσει το βράδυ της Παρασκευής, ενώ θα αξιοποιηθούν αεροπορικές και άλλες βάσεις.

Ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ, Αλέξους Γκρίνκεβιτς, δήλωσε ότι η Συμμαχία θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους της.

«Η Πολωνία και οι πολίτες όλης της Συμμαχίας πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς χάρη στην άμεση αντίδρασή μας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και στη σημαντική ανακοίνωσή μας εδώ σήμερα», δήλωσε.

Το ΝΑΤΟ δεν βλέπει άμεση απειλή από τα γυμνάσια Ρωσίας και Λευκορωσίας

Νωρίτερα, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι δεν βλέπει καμία «άμεση στρατιωτική απειλή» εναντίον κάποιας από τις 32 χώρες μέλη, λόγω των στρατιωτικών γυμνασίων που ξεκίνησαν σήμερα η Ρωσία και η Λευκορωσία.

Η Συμμαχία «παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Ρωσίας», είπε ο αξιωματούχος, καλώντας «τη Ρωσία και τη Λευκορωσία να ενεργούν με προβλέψιμο και διάφανο τρόπο».

«Δεν βλέπουμε καμία άμεση στρατιωτική απειλή εναντίον οιουδήποτε συμμάχου του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε, μετά τη διείσδυση τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη 19 ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στον πολωνικό εναέριο χώρο, όπως κατήγγειλε η Βαρσοβία.