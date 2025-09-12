newspaper
Τα «φτηνά» ρωσικά drones ξεγέλασαν τα «ακριβά» οπλικά συστήματα του ΝΑΤΟ – Κάτι πρέπει να αλλάξει;
Κόσμος 12 Σεπτεμβρίου 2025

Τα «φτηνά» ρωσικά drones ξεγέλασαν τα «ακριβά» οπλικά συστήματα του ΝΑΤΟ – Κάτι πρέπει να αλλάξει;

Προβληματισμός επικρατεί σχετικά με τον τρόπο που το ΝΑΤΟ αντέδρασε στην εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία, με το αποτέλεσμα να δείχνει ανεπαρκή αεράμυνα

Σύνταξη
Κάποια σχετικά «φτηνά» κατασκευασμένα ρώσικα drones κατάφεραν και εισχώρησαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας αυτή την εβδομάδα, μικρό μέρος των οποίων καταρρίφθηκε από το ιδιαίτερα ακριβό οπλικό σύστημα του ΝΑΤΟ.

Η συγκεκριμένη κατάσταση φαίνεται να ανέδειξε την έλλειψη προετοιμασίας για τέτοιες απειλές.

Πώς τα πήγε το οπλικό σύστημα του ΝΑΤΟ;

Από τα τουλάχιστον 19 drones που πέρασαν στην Πολωνία, το ΝΑΤΟ κατάφερε να καταρρίψει 3 εξ αυτών, μία μεγάλη αντίθεση με τον τρόπο που αντιδρά η Ουκρανία σε τέτοιες επιθέσεις, η οποία τείνει να βάζει «στοπ» στο 80-90% των εισερχόμενων drones, αναφέρει το Politico.

Η Πολωνία μετά την εισχώρηση των drones στον εναέριο χώρο της, ζήτησε την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ.

H Ουλρίκε Φράνκε, ανώτερη ερευνήτρια πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, σχολίασε ότι υπάρχει μια «ασυμφωνία» μεταξύ του χαμηλού κόστους εξοπλισμού της Ρωσίας και της δαπανηρής στρατιωτικής αντίδρασης του ΝΑΤΟ, το οποίο δεν γίνεται κάθε φορά, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, να αξιοποιεί μαχητικά αεροσκάφη. Αντίθετα θεωρεί απαραίτητο το ΝΑΤΟ να εξοπλίσει «εαυτόν» με καλύτερα συστήματα αντιμετώπισης drones.

Η Πολωνία μετά την εισχώρηση των drones στον εναέριο χώρο της, ζήτησε την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει την σύσταση συνάντησης για την πραγματοποίηση επειγουσών συνομιλιών.

Μάλιστα, Πολωνία και Λετονία έκλεισαν τον ανατολικό εναέριο χώρο τους, μέσα σε ένα κλίμα έκδηλης ανησυχίας.

Έλλειψη προετοιμασίας

Αδύναμη θεωρείται εδώ και καιρό η αεροπορική άμυνα των χωρών του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, τους τελευταίους μήνες μέρος της προσπάθειας της ενίσχυσης της προστασίας της ΕΕ είναι και η απόφαση για οικονομική ενίσχυση των αμυντικών δυνάμεων των χωρών του μπλοκ, ιδιαίτερα της αεράμυνας.

Πολλοί συμμετέχοντες ανέδειξαν την έλλειψη προετοιμασίας της Δύσης στο περιστατικό στην Πολωνία.

Στον πόλεμο στην Ουκρανία, παρά την ύπαρξη ακριβών αμυντικών συστημάτων, η χώρα δημιούργησε τα δικά της χαμηλού κόστους συστήματα αντιμετώπισης drones, ενάντια στις ρωσικές απειλές, καθώς η χρήση εξοπλισμού εκατομμυρίων δολαρίων δεν αποτελεί λογική επιλογή ενάντια στη μαζική εξαπόλυση φτηνών drones της Ρωσίας.

Σε ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και των πρέσβεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, πολλοί συμμετέχοντες ανέδειξαν την έλλειψη προετοιμασίας της Δύσης στο περιστατικό στην Πολωνία. Σύμφωνα με το Politico, η συγκεκριμένη παραδοχή ήρθε και από τον ίδιο τον Ρούτε, μία παρατήρηση που δεν βρήκε καμία αντίσταση στο συμβούλιο.

Στην πραγματικότητα, το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι κάτι το οποίο έχει καθυστερήσει πολύ να λυθεί.

Η μάχη των drones

Πολλές είναι οι μεγάλες εταιρείες κατασκευής όπλων στην Ευρώπη που προσπαθούν να μπουν όλο και πιο συστηματικά στον πόλεμο των drones, παρουσιάζοντας νέα συστήματα που αναμένεται να συμβάλουν στην ενίσχυση της άμυνας των χωρών.

Αντίθετα, μικρότερες εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλες δυσκολίες στο να καταφέρουν να βγουν στην «επιφάνεια» και να κάνουν την δική τους τεχνογνωσία να ξεχωρίσει, παρότι και εκεί σημειώνεται πρόοδος, αναφέρει το Politico.

Όπως ανέφερε η Φράνκε, δύο είναι οι βασικές προκλήσεις σχετικά με την άμυνα ενάντια σε μία επίθεση από drones.

Το πρώτο έχει να κάνει με την αδυναμία ενός συστήματος να καταφέρει να βάλει «στοπ» σε κάθε είδους απειλή, καθώς η άμυνα θα πρέπει να είναι «πολυεπίπεδη». Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτατα.

Η Ευρώπη κατά αντίστοιχο τρόπο καλείται να εξελίξει τις παραδοσιακές μεθόδους.

Η Ουκρανία φαίνεται να έχει καταφέρει να προσαρμοστεί μέσα στην εξέλιξη των πολεμικών εξοπλισμών και να δημιουργήσει ένα σύστημα που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα, αλλά και drones για εναέριες επιθέσεις.

Η Ευρώπη κατά αντίστοιχο τρόπο καλείται να εξελίξει τις παραδοσιακές μεθόδους και να προσεγγίσει τρόπους που θα «ταιριάζουν» περισσότερο με τις σύγχρονες ανάγκες άμυνας.

