Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Πολωνία ζητά να ενεργοποιηθεί το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ μετά την «εισβολή ρωσικών drones»
Κόσμος 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:04

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Πολωνία ζητά να ενεργοποιηθεί το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ μετά την «εισβολή ρωσικών drones»

Η Πολωνία θα επικαλεστεί το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ για διαβουλεύσεις σχετικά με την αντιμετώπιση απειλών, λέει ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ

Την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, κάτι που έχει συμβεί μόλις επτά φορές από την ίδρυση της βορειοατλαντικής συμμαχίας, θα ζητήσει η Πολωνία με τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ να δηλώνει ότι η χώρα του χρειάζεται μεγαλύτερη υποστήριξη από τους συμμάχους της, μετά την «εισβολή ρωσικών drones».

Μιλώντας στο κοινοβούλιο, ο Τουσκ δήλωσε: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η πρόκληση είναι ασύγκριτα πιο επικίνδυνη από την άποψη της Πολωνίας σε σχέση με τις προηγούμενες» ενώ ανέφερε ότι έγιναν 19 παραβιάσεις του εναέριου χώρου, ότι μεγάλος αριθμός των drones προήλθαν από τη Λευκορωσία και ότι 4 drones καταρρίφθηκαν.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους συμμάχους για την ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας και πως ζήτησε την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, που προβλέπει τη συνεννόηση όλων των μελών της Συμμαχίας σε περίπτωση που κάποιο από αυτά πιστεύει ότι απειλείται η εδαφική του ακεραιότητα, η πολιτική του ανεξαρτησία ή η ασφάλειά του.

«Το γεγονός ότι αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία αποτελούσαν απειλή για την ασφάλεια, καταρρίφθηκαν αλλάζει την πολιτική κατάσταση. Ως εκ τούτου, οι συμμαχικές διαβουλεύσεις έλαβαν τη μορφή επίσημου αιτήματος για την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Τουσκ.

«Σημαντικά επικίνδυνη κατάσταση»

Υποστήριξε ότι οι παραβιάσεις της χθεσινής νύχτας είναι μόνο ένα μέρος του ευρύτερου πλαισίου, και  ανέφερε πως η Ρωσία και η Λευκορωσία προγραμματίζουν «επιθετικές» στρατιωτικές ασκήσεις αργότερα αυτή την εβδομάδα.

«Δεν υπάρχει λόγος να ισχυριστούμε ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου… αλλά η κατάσταση είναι σημαντικά πιο επικίνδυνη από όλες τις προηγούμενες», είπε ο Τουσκ, και προειδοποίησε πως η προοπτική μιας στρατιωτικής σύγκρουσης είναι πιο κοντά από οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με τον πολωνό πρωθυπουργό, «τα πρώτα μηνύματα, δείχνουν ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ, κατανοούν τη σοβαρότητα της κατάστασης».

Νωρίτερα, ο Τουσκ δήλωσε ότι η Πολωνία είναι έτοιμη να αντιδράσει σε οποιεσδήποτε επιθέσεις ή προκλήσεις: «Έχουμε να κάνουμε με μια μεγάλης κλίμακας πρόκληση… Είμαστε έτοιμοι να αποκρούσουμε τέτοιες προκλήσεις. Η κατάσταση είναι σοβαρή και κανείς δεν αμφιβάλλει ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για διάφορα σενάρια» είπε.

Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας

Ο επιτετραμμένος της Ρωσίας στην Πολωνία, δήλωσε πως η Βαρσοβία, δεν έχει προσκομίσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι τα drones που καταρρίφθηκαν ήταν ρωσικής προέλευσης, μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Θεωρούμε τις κατηγορίες αβάσιμες. Δεν έχει προσκομιστεί κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι τα drones αυτά είναι ρωσικής προέλευσης», δήλωσε ο Αντρέι Ορντάς. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι κλήθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας για εξηγήσεις.

Τι προβλέπει το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ

Το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ προβλέπει τη συνεννόηση όλων των μελών της Συμμαχίας σε περίπτωση που κάποιο από αυτά πιστεύει ότι απειλείται. «Τα Μέρη θα διαβουλεύονται από κοινού, όποτε, κατά την άποψη οποιουδήποτε εξ αυτών, απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα Μέρη», αναφέρει. Οποιοδήποτε κράτος-μέλος μπορεί να επικαλεστεί επίσημα το Άρθρο 4 της Συνθήκης. Μόλις το επικαλεστεί, το θέμα τίθεται προς συζήτηση στο Συμβούλιο και μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε κάποια κοινή απόφαση ή ενέργεια εκ μέρους της Συμμαχίας.

Δεν πρόκειται για τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, που ενεργοποιείται μόνο μέσω του Άρθρου 5. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν πολιτικό και διπλωματικό μηχανισμό αντίδρασης, που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για κοινή δράση, στρατιωτικά ή όχι.

Από την ίδρυση της Ατλαντικής Συμμαχίας, το 1949, είναι η 8η φορά που γίνεται επίκληση του Άρθρου 4. Οι τρεις προηγούμενες φορές συνδέονταν με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

