Δανία: Επιμένουν τα μη αναγνωρισμένα drones γύρω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης
Drones μεγάλου μεγέθους, πιθανόν πολεμικά, επιμένουν να κινούνται στον εναέριο χώρο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, με την αστυνομία να ξεκαθαρίζει πως δεν είναι ερασιτεχνικά
Έπειτα από την αρχική ανακοίνωση πως «το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης είναι προς το παρόν κλειστό για απογειώσεις και προσγειώσεις, καθώς έχουν εντοπιστεί 2-3 μεγάλα drones να πετούν στην περιοχή», η κρίση επιμένει, δημιουργώντας πανικό σε πολίτες, αστυνομία και στρατό.
Σύμφωνα με τις αρχές που διαχειρίζονται την ενημέρωση για τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης «υπάρχουν ακόμα μη αναγνωρισμένα drones γύρω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης. Ως εκ τούτου, κανένα αεροπλάνο δεν μπορεί να απογειωθεί ή να προσγειωθεί. Οι αφίξεις έχουν ανακατευθυνθεί σε άλλα αεροδρόμια, ενώ οι αναχωρήσεις έχουν καθυστερήσει ή ακυρωθεί».
«Οι επιβάτες καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://cph.dk ή να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες τους για περισσότερες πληροφορίες» σύμφωνα με την ανακοίνωση. Τα drones πλέον έχουν εξελιχθεί σε ένα «παιχνίδι θανάτου».
Der er fortsat uidentificerede droner omkring Københavns Lufthavn. Derfor kan ingen fly lette og lande. Ankommende fly er omdirigeret til andre lufthavne og afgående fly er forsinket eller aflyst. Passagerer bedes orientere sig på https://t.co/6qVPAWJTAj eller hos flyselskaberne. https://t.co/cXMZo2xY6E
— Copenhagen Airport (@CPHAirports) September 22, 2025
«Δεν ξέρουμε από που προέρχονται» τα drones λέει η αστυνομία της Δανίας
Μια μαζική αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο αεροδρόμιο Κάστραπ λόγω της παρουσίας drones στην περιοχή, σύμφωνα με την Ekstrabladet. Καμία πτήση δεν μπορεί να προσγειωθεί ή να απογειωθεί. «Είναι μεγάλα, δεν είναι drones για χόμπι», διευκρίνισε η Ανέτ Όστενφελντ της Αστυνομίας της Κοπεγχάγης.
Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Δανίας έκλεισε το βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα με την αστυνομία της Κοπεγχάγης, υπήρχαν τρία έως τέσσερα μη αναγνωρισμένα drones. «Τα drones κινούνται μέσα και έξω από την περιοχή από τις 8:30 μ.μ.», σύμφωνα πάντα με την κυρία Όστενφελντ της Αστυνομίας της Κοπεγχάγης στο SVT.
⚠ As of 22:05 local time (20:05 UTC), more than 35 flights bound for Copenhagen Airport have been diverted to other airports due to the drone situation. Malmö, Billund, Aarhus and Gothenburg have received the most flights. pic.twitter.com/5aL8eOPDsK
— Flightradar24 (@flightradar24) September 22, 2025
Ανέφερε πως δεν έχουν γίνει συλλήψεις για την υπόθεση και πως δεδομένα «δεν ξέρουμε από πού προέρχονται». Λίγο πριν τις 10:30 μ.μ. τη Δευτέρα το βράδυ ένας αστυνομικός είδε drone στον θαλάσσιο χώρο ανάμεσα στη Δανία και τη Σουηδία, κάτι που προκάλεσε συναγερμό. Η αστυνομία της Κοπεγχάγης αρνήθηκε να κάνει πρόβλεψη για το πότε θα μπορεί να ξαναρχίσει η εναέρια κυκλοφορία, αλλά δήλωσε λακωνικά ότι θα ξαναρχίσει όταν «φύγουν τα drones».
Σύμφωνα με το Flightradar24, τουλάχιστον 35 πτήσεις έχουν ανακατευθυνθεί σε άλλα αεροδρόμια στο Μάλμε, στο Λάντβετερ, στο Άλγκελχολμ, το Μπίλουντ και το Άαρχους. Στην Σουηδία η Έλεν Λαουρίν, αναπληρώτρια υπεύθυνη Τύπου της Swedavia, ανέφερε πως περίπου επτά αεροπλάνα έχουν ανακατευθυνθεί στο αεροδρόμιο του Μάλμε.
