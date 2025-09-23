Πεσκόφ: Η Ρωσία δεν είναι αναμιγμένη στις υπερπτήσεις drones στην Κοπεγχάγη

Η Ρωσία υποστήριξε σήμερα ότι δεν είναι αναμιγμένη στις πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, που μπλόκαραν χθες, Δευτέρα, για τέσσερις ώρες την αεροπορική κυκλοφορία. «Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Οι δανέζικες αρχές κατήγγειλαν σήμερα μια «σοβαρή επίθεση» εναντίον των υποδομών της χώρας, με την πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέρικσεν να δηλώνει ότι «δεν αποκλείει» το ενδεχόμενο να ευθύνεται η Ρωσία.

Σοβαρή επίθεση λέει η πρωθυπουργός της Δανίας

Η εισβολή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που προκάλεσε χθες, Δευτέρα, το κλείσιμο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, ήταν η πιο σοβαρή επίθεση που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε υποδομή της Δανίας, ανέφερε σε σημερινή δήλωσή της η δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν.

Η Δανία αντιμετωπίζει «σημαντική απειλή δολιοφθοράς», ανακοίνωσαν εξάλλου σήμερα οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας.

«Αντιμετωπίζουμε στη Δανία μια σημαντική απειλή δολιοφθοράς. Ενδεχομένως δεν θα μας επιτεθούν, αλλά μας ασκούν πίεση για να δουν πώς αντιδράμε», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο διευθυντής επιχειρήσεων των υπηρεσιών πληροφοριών (PET) Φλέμινγκ Ντρέγιερ.

Η αστυνομία, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ερευνά πολλά σενάρια για την προέλευση των drones, περιλαμβανομένου του ενδεχομένου να εξαπολύθηκαν από πλοία, δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής Γενς Γέσπερσεν.

Η αστυνομία αρνήθηκε να σχολιάσει ανάρτηση στο X από τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έγραψε, χωρίς να παράσχει αποδείξεις, ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την παραβίαση του εναέριου χώρου της Κοπεγχάγης.

«Δεν μπορώ να πω τίποτα γι’ αυτό. Όχι επειδή δεν θέλω, αλλά επειδή απλώς δεν γνωρίζω», δήλωσε ο Γέσπερσεν.