Πεσκόφ: Η Ρωσία δεν είναι αναμιγμένη στις υπερπτήσεις drones στην Κοπεγχάγη
Κόσμος 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:56

Πεσκόφ: Η Ρωσία δεν είναι αναμιγμένη στις υπερπτήσεις drones στην Κοπεγχάγη

«Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», δήλωσε ο Πεσκόφ - Η Δανία μίλησε για «σοβαρή επίθεση» με την πρωθυπουργό να δηλώνει ότι «δεν αποκλείει» το ενδεχόμενο να ευθύνεται η Ρωσία

6 αναπάντεχοι τρόποι να boostάρεις το έντερο: Λίγοι τους ξέρουν

6 αναπάντεχοι τρόποι να boostάρεις το έντερο: Λίγοι τους ξέρουν

Spotlight

Η Ρωσία υποστήριξε σήμερα ότι δεν είναι αναμιγμένη στις πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, που μπλόκαραν χθες, Δευτέρα, για τέσσερις ώρες την αεροπορική κυκλοφορία. «Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Οι δανέζικες αρχές κατήγγειλαν σήμερα μια «σοβαρή επίθεση» εναντίον των υποδομών της χώρας, με την πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέρικσεν να δηλώνει ότι «δεν αποκλείει» το ενδεχόμενο να ευθύνεται η Ρωσία.

Σοβαρή επίθεση λέει η πρωθυπουργός της Δανίας

Η εισβολή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που προκάλεσε χθες, Δευτέρα, το κλείσιμο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, ήταν η πιο σοβαρή επίθεση που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε υποδομή της Δανίας, ανέφερε σε σημερινή δήλωσή της η δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν.

Η Δανία αντιμετωπίζει «σημαντική απειλή δολιοφθοράς», ανακοίνωσαν εξάλλου σήμερα οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας.

«Αντιμετωπίζουμε στη Δανία μια σημαντική απειλή δολιοφθοράς. Ενδεχομένως δεν θα μας επιτεθούν, αλλά μας ασκούν πίεση για να δουν πώς αντιδράμε», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο διευθυντής επιχειρήσεων των υπηρεσιών πληροφοριών (PET) Φλέμινγκ Ντρέγιερ.

Η αστυνομία, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ερευνά πολλά σενάρια για την προέλευση των drones, περιλαμβανομένου του ενδεχομένου να εξαπολύθηκαν από πλοία, δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής Γενς Γέσπερσεν.

Η  αστυνομία αρνήθηκε να σχολιάσει ανάρτηση στο X από τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έγραψε, χωρίς να παράσχει αποδείξεις, ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την παραβίαση του εναέριου χώρου της Κοπεγχάγης.

«Δεν μπορώ να πω τίποτα γι’ αυτό. Όχι επειδή δεν θέλω, αλλά επειδή απλώς δεν γνωρίζω», δήλωσε ο Γέσπερσεν.

World
ΟΟΣΑ: Αντέχει η ανάπτυξη – Πότε «χτυπάνε» οι δασμοί

ΟΟΣΑ: Αντέχει η ανάπτυξη – Πότε «χτυπάνε» οι δασμοί

World
UBS: Ντουμπάι και Μαδρίτη στον «χάρτη» κινδύνου της φούσκας των ακινήτων

UBS: Ντουμπάι και Μαδρίτη στον «χάρτη» κινδύνου της φούσκας των ακινήτων

Ισραήλ: Σφυροκοπά την πόλη της Γάζας – Ο μισός πληθυσμός αρνείται να φύγει – «Απρόθυμοι και ανήμποροι»
Συγκλονιστικές μαρτυρίες 23.09.25

«Απρόθυμοι και ανήμποροι»: Το Ισραήλ σφυροκοπά την πόλη της Γάζας, ο μισός πληθυσμός αρνείται να φύγει

Κάτοικοι της πόλης της Γάζας εξηγούν γιατί παραμένουν παρά τις σφοδρές και αδιάκοπες επιθέσεις του Ισραήλ - Πόσο κοστίζει να πας προς τον νότο, φοβούνται μια νέα Νάκμπα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αντιδράσεις για τις συστάσεις Τραμπ για τον αυτισμό – Ασφαλής η χρήση παρακεταμόλης από εγκύους λέει ο EMA, τι λέει ο ΠΟΥ
Κόσμος 23.09.25 Upd: 13:37

Αντιδράσεις για τις συστάσεις Τραμπ για τον αυτισμό – Ασφαλής η χρήση παρακεταμόλης από εγκύους λέει ο EMA, τι λέει ο ΠΟΥ

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τον αυτισμό με την χρήση από τις εγκύους δημοφιλούς στις ΗΠΑ αναλγητικού με παρακεταμόλη - Η σύνδεση έγινε αυθαίρετα και δεν βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα

Σύνταξη
Η χαμηλού κόστους στρατηγική της Ρωσίας στον πόλεμο – «Δεν θα αντέξουν οι Δυτικοί έτσι»
Φέρνει αποτελέσματα 23.09.25

Η χαμηλού κόστους στρατηγική της Ρωσίας στον πόλεμο – «Δεν θα αντέξουν οι Δυτικοί έτσι»

Το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών στις ΗΠΑ βλέπει μια εντυπωσιακή αύξηση των επιθέσεων με drones από Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία, για την οποία τα δυτικά αντίμετρα πρέπει να αλλάξουν το συντομότερο δυνατό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γάζα: Τουλάχιστον 17 νεκροί από το πρωί της Τρίτης – Το Ισραήλ έπληξε 12 εγκαταστάσεις της UNRWA σε έξι μέρες
Αιματοκύλισμα 23.09.25

Τουλάχιστον 17 νεκροί από το πρωί στη Γάζα - Το Ισραήλ έπληξε 12 εγκαταστάσεις της UNRWA σε έξι μέρες

Το Ισραήλ συνεχίζει τη χερσαία εισβολή του στην πόλη της Γάζας - Αυξάνονται διαρκώς οι νεκροί - Ιατρικό διάδρομο προς τη Δυτική Όχθη ζήτησαν μια σειρά από χώρες της Δύσης

Σύνταξη
Παλαιστίνη: Το κύμα αναγνωρίσεων της στριμώχνει τον Νετανιάχου στα σκοινιά – Πόση αξία έχουν οι απειλές του;
Δύσκολα διλήμματα 23.09.25

Το κύμα αναγνωρίσεων της Παλαιστίνης στριμώχνει τον Νετανιάχου στα σκοινιά - Πόση αξία έχουν οι απειλές του;

Ο Guardian εξετάζει σε πόσο δύσκολη θέση έχουν φέρει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου οι αναγνωρίσεις της Παλαιστίνης - Ο ρόλος των Συμφωνιών του Αβραάμ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη με Ζελένσκι – Μήνυμα αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό
Κόσμος 23.09.25

Συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη με Ζελένσκι – Μήνυμα αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό

Ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, υπογράμμισε την απόλυτη υποστήριξη και αλληλεγγύη της Εκκλησίας προς τον ουκρανικό λαό

Σύνταξη
Τραμπ: Πώς αξιοποιεί τους ιδεολογικούς συμμάχους του κινήματος MAGA στην Ευρώπη – Έρευνα του ECFR
«Μακρύ χέρι» 23.09.25

Πώς αξιοποιεί τους ιδεολογικούς συμμάχους του κινήματος MAGA ο Τραμπ στην Ευρώπη - Έρευνα του ECFR

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (EFCR) και του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Ιδρύματος κάνει λόγο για «πολιτισμικό πόλεμο» από τη μεριά του Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βραζιλία: Κρατούσε σκλάβα για 22 χρόνια τη θετή του κόρη, απέκτησε μαζί της τρία παιδιά
Φρίκη 23.09.25

Υπόθεση «Γιόζεφ Φριτζλ» στη Βραζιλία: Κρατούσε σκλάβα για 22 χρόνια τη θετή του κόρη - Είχε κάνει μαζί της τρία παιδιά

Μια φρικιαστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης αποκαλύφθηκε στη Βραζιλία - Μια γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τον πατριό της, ο οποίος την κρατούσε αιχμάλωτη για περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Σύνταξη
Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» – Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;
«Βλακείες!» 23.09.25

Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» - Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;

Οι προσπάθειες στην Ευρώπη να μειωθούν οι κοινωνικές δαπάνες αποδείχθηκαν πολιτικά ολισθηρές. Η κρίση χτύπησε την πόρτα ακόμα και στη Γερμανία, το πιο εντυπωσιακό κοινωνικό κράτος της Ευρώπης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δεν παίζει με Ολυμπιακό ο Μαντουέκε: Νοκ-άουτ για δύο μήνες ο εξτρέμ της Άρσεναλ
Champions League 23.09.25

Δεν παίζει με Ολυμπιακό ο Μαντουέκε: Νοκ-άουτ για δύο μήνες ο εξτρέμ της Άρσεναλ

Νοκ-άουτ για δύο μήνες θα μείνει ο Νόνι Μαντουέκε για την Άρσεναλ, που θα χάσει και την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (1/10, 22:00) για τη δεύτερη αγωνιστική της League phase του Champions League.

Σύνταξη
Πώς μοιάζει ο κίνδυνος; Ακούγεται; Μυρίζει; – Μια έκθεση της Ελίζας Κρικώνη στην Κυψέλη
Τέχνη-απάντηση 23.09.25

Πώς μοιάζει ο κίνδυνος; Ακούγεται; Μυρίζει; - Μια έκθεση της Ελίζας Κρικώνη στην Κυψέλη

Στο project 08.05.12.16. που παρουσιάζεται στη γκαλερί CYPHER από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 12 Οκτωβρίου, η Ελίζα Κρικώνη εστιάζει στην έννοια του κινδύνου, την ανάγκη για κάλεσμα βοήθειας και τους πιθανούς μηχανισμούς επιβίωσης.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε εκπαιδευτικός επειδή εν μέσω κορονοϊού πήγε στο σχολείο χωρίς αρνητικό self-test
Θεσσαλονίκη 23.09.25

Καταδικάστηκε εκπαιδευτικός επειδή εν μέσω κορονοϊού πήγε στο σχολείο χωρίς αρνητικό self-test

Δέκα μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή είναι η ποινή που επιβλήθηκε στον εκπαιδευτικό που το 2021 είχε πάει στο σχολείο χωρίς να προσκομίσει αρνητικό self-test.

Σύνταξη
To ισχυρό bromance Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Πολ Νιούμαν – Η μέρα που ο «μεγάλος» επέπληξε τον «μικρό»
Cine -δίδυμο 23.09.25

To ισχυρό bromance Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Πολ Νιούμαν – Η μέρα που ο «μεγάλος» επέπληξε τον «μικρό»

Αν και εμφανίστηκαν μαζί μόνο σε δύο ταινίες, ο Ρέντφορντ και ο Νιούμαν είχαν μια εμβληματική φιλία που ενισχύθηκε από την αγάπη τους για τα αυτοκίνητα και τις φάρσες - το «μάλωμα» που τους έφερε πιο κοντά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ευρώπη: Πόσo περισσότερα κερδίζουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ανά χώρα – Τι ισχύει για την Ελλάδα
Οι πιο σημαντικές διαφορές 23.09.25

Πόσο περισσότερα κερδίζουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ανά χώρα στην Ευρώπη - Τι ισχύει για την Ελλάδα

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων στην Ευρώπη - Σε ποιες χώρες παρατηρούνται τα μεγαλύτερα μισθολογικά χάσματα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Στον ημιτελικό σκιφ ελαφρών βαρών η Μιλένα Κοντού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (vids)
Κωπηλασία 23.09.25

Στον ημιτελικό σκιφ ελαφρών βαρών η Μιλένα Κοντού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (vids)

Η Μιλένα Κοντού τερμάτισε δεύτερη στην προκριματική σειρά της στο σκιφ ελαφρών βαρών, και την Πέμπτη θα διεκδικήσει θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας.

Σύνταξη
Ιδεολογία και αναπαραγωγή
Ιδεολογικοί μηχανισμοί 23.09.25

Ιδεολογία και αναπαραγωγή

Για πρώτη φορά στα ελληνική το πλήρες χειρόγραφο του «Για την αναπαραγωγή» του Λουί Αλτουσέρ

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
