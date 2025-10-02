newspaper
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
01.10.2025 | 21:12
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Ρόδο
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Τείχος προστασίας» από drones και για τη νότια πλευρά της Ευρώπης
Κόσμος 02 Οκτωβρίου 2025 | 00:15

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Τείχος προστασίας» από drones και για τη νότια πλευρά της Ευρώπης

Στην άτυπη συνάντηση κορυφής αναμενόταν μεταξύ άλλων η λήψη αποφάσεων για τη δημιουργία προστατευτικού τείχους ενάντια στις επιθέσεις από drones.

Σύνταξη
Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Spotlight

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκλήρωσαν τις συζητήσεις τους στην Κοπεγχάγη, αποφασίζοντας να μην συνεχίσουν τις συνομιλίες μετά το δείπνο με τη βασιλική οικογένεια της Δανίας.

Καμία επίσημη συμφωνία δεν επιτεύχθηκε, ενώ πραγματικές κρίσιμες συνομιλίες αναμένονται σε τρεις εβδομάδες στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες.

«Οποιοδήποτε κοινό ευρωπαϊκό έργο άμυνας αφορά την Ευρώπη πρέπει να βλέπει την ασφάλεια της Ευρώπης συνολικά», δήλωνε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στην άτυπη συνάντηση κορυφής αναμενόταν μεταξύ άλλων η λήψη αποφάσεων για τη δημιουργία προστατευτικού τείχους ενάντια στις επιθέσεις από drones.

«Τείχος προστασίας» για την άμυνα της Ευρώπης

«Υπάρχει σαφής αίσθηση του επείγοντος», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Διότι η διατήρηση της ειρήνης αποτελούσε πάντοτε βασικό καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης», συμπλήρωσε.

Η πρόεδρος της Κομισιόν είπε επίσης πως το «τείχος προστασίας» θα αποτελέσει προτεραιότητα για την ανατολική πλευρά της Ευρώπης αλλά το σχέδιο αφορά την άμυνα όλης της ηπείρου και επομένως και για τη νότια πλευρά της.

Νωρίτερα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Τζόρτζια Μελόνι, τόνισαν ότι η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της, εκτός από τα ανατολικά.

Economy
Ανεργία: Η αύξηση της απασχόλησης και το στοίχημα των αμοιβών

Ανεργία: Η αύξηση της απασχόλησης και το στοίχημα των αμοιβών

Vita.gr
Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Wall Street
Wall Street: Σε ιστορικό υψηλό ο S&P 500 – Τα στοιχήματα για το shutdown

Wall Street: Σε ιστορικό υψηλό ο S&P 500 – Τα στοιχήματα για το shutdown

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Συλλήψεις 01.10.25

Κοπεγχάγη 01.10.25

Shutdown 01.10.25

Κόσμος 01.10.25

91 ετών 01.10.25

Στοίχημα 01.10.25

Στη Βρετάνη 01.10.25

Social Europe 01.10.25

Ντοκουμέντο 01.10.25

Ευρωπαϊκή διάσταση 01.10.25

Ο ρόλος του λαϊκισμού 01.10.25

Δραματικές ώρες 01.10.25 Upd: 00:07

Πλησιάζει τη Γάζα 01.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Το πιστέψαμε, παλέψαμε και μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι» (vid)
Champions League 02.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Το πιστέψαμε, παλέψαμε και μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι» (vid)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια της σεζόν, λέγοντας πως ο Ολυμπιακός έδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει μια καταπληκτική ομάδα σαν την Άρσεναλ στα μάτια, με τον Βάσκο να εκφράζει παράλληλα τη σιγουριά του για τη βελτίωση της ομάδας του στη συνέχεια.

Σύνταξη
Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;
Πόσα χρειάζονται; 02.10.25

Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;

Τα data centers αυξάνονται και πληθύνονται με δεκάδες φαραωνικά πρότζεκτ να ανακοινώνονται σχεδόν κάθε μήνα, με την συμμετοχή πολλών εταιρειών και επενδυτών. Και αν δεν χρειάζονται τόσα πολλά;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τσικίνιο: «Ήρθαμε για να κοιτάξουμε την Άρσεναλ στα μάτια και το καταφέραμε» (vid)
Champions League 02.10.25

Τσικίνιο: «Ήρθαμε για να κοιτάξουμε την Άρσεναλ στα μάτια και το καταφέραμε» (vid)

Απογοητευμένος για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν πήρε κάτι από το ματς με την Άρσεναλ, παρά το γεγονός πως κοίταξε τον σπουδαίο αντίπαλο στα μάτια μέχρι το τέλος, δήλωσε ο Τσικίνιο.

Σύνταξη
Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι 2-2: Πήραν βαθμό με πέναλτι στο 90′ οι Μονεγάσκοι
Champions League 02.10.25

Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι 2-2: Πήραν βαθμό με πέναλτι στο 90′ οι Μονεγάσκοι

Η Σίτι δεν κατάφερε να διπλασιάσει τις νίκες της στη League Phase του Champions League, καθώς ένα άτσαλο μαρκάρισμα του Νίκο Γκονζάλες έδωσε την ευκαιρία στη Μονακό να ισοφαρίσει σε 2-2 με πέναλτι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Πονοκέφαλο» στο κρασί από τους δασμούς Τραμπ
Διπλή κρίση 01.10.25

«Πονοκέφαλο» στο κρασί από τους δασμούς Τραμπ

Κρίση έχουν δημιουργήσει οι δασμοί Τραμπ στους οινοποιούς της ΕΕ και τους εισαγωγές – διανομείς των ΗΠΑ. Αγωνία επικρατεί στους οινοποιούς για το πόσο θα επηρεάσει το κρασί η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Ο νόμος της Ντόρτμουντ (4-1 την Μπιλμπάο)
Ποδόσφαιρο 01.10.25

Ο νόμος της Ντόρτμουντ (4-1 την Μπιλμπάο)

Μπορεί να αγχώθηκε, όταν η Μπιλμπάο μείωσε (2-1), όμως η Μπορούσια Ντόρτμουντ έδειξε ότι είναι το αφεντικό. Οι αλλαγές του Βαλβέρδε άλλαξαν την εικόνα των Ισπανών που είχαν ευκαιρίες και για το 2-2

Βάιος Μπαλάφας
Κέρκυρα: Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Βρετανών τουριστών – Κόλλησαν στη λάσπη εν μέσω κακοκαιρίας
Μήνυμα από το 112 01.10.25

Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Βρετανών τουριστών στην Κέρκυρα - Κόλλησαν στη λάσπη εν μέσω κακοκαιρίας

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πολιτική Προστασία για την κακοκαιρία. Ήδη ισχυρές καταιγίδες εκδηλώνονται στα νησιά του Ιουνίου. Στιγμές αγωνίας για μια οικογένεια Βρετανών τουριστών στη Βόρεια Κέρκυρα.

Σύνταξη
«Η ελπίδα είναι δράση»: Η σπουδαία Τζέιν Γκούντολ με δικά της λόγια
Σοφία ζωής 01.10.25

«Η ελπίδα είναι δράση»: Η σπουδαία Τζέιν Γκούντολ με δικά της λόγια

Από το παιδικό της όνειρο, εμπνευσμένο από τον Ταρζάν, μέχρι το σπάσιμο των ακαδημαϊκών κανόνων και την ίδρυση ενός παγκόσμιου κινήματος, η ζωή της Δρ Τζέιν Γκούντολ υπήρξε ένα αδιάκοπο μάθημα θάρρους, ενσυναίσθησης και ελπίδας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βραβείο Δημοκρατίας του Δήμου Αθηναίων στον δημοσιογράφο της Haaretz Γκίντεον Λεβί
«Ελεύθερη φωνή» 01.10.25

Βραβείο Δημοκρατίας του Δήμου Αθηναίων στον δημοσιογράφο της Haaretz Γκίντεον Λεβί

Ο Γκίντεον Λεβί βραβεύτηκε στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum. Ο δήμαρχος Αθηναίων είπε ότι ο δημοσιογράφος «αφιέρωσε τη ζωή του στο να διασφαλίσει ότι η αλήθεια θα φανεί και δεν θα αγνοηθεί ποτέ»

Σύνταξη
Μονακό – Ζαλγκίρις 84-89: Με ηγέτες τους Ράιτ και Γκος οι Λιθουανοί
Μπάσκετ 01.10.25

Μονακό – Ζαλγκίρις 84-89: Με ηγέτες τους Ράιτ και Γκος οι Λιθουανοί

Με πολύ καλή εμφάνιση των πρώην παικτών του Ολυμπιακού, Μόουζες Ράιτ και ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, η Ζαλγκίρις πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας κόντρα στην ομάδα του Σπανούλη, στην πρεμιέρα της Euroleague.

Σύνταξη
