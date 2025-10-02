Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Τείχος προστασίας» από drones και για τη νότια πλευρά της Ευρώπης
Στην άτυπη συνάντηση κορυφής αναμενόταν μεταξύ άλλων η λήψη αποφάσεων για τη δημιουργία προστατευτικού τείχους ενάντια στις επιθέσεις από drones.
Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκλήρωσαν τις συζητήσεις τους στην Κοπεγχάγη, αποφασίζοντας να μην συνεχίσουν τις συνομιλίες μετά το δείπνο με τη βασιλική οικογένεια της Δανίας.
Καμία επίσημη συμφωνία δεν επιτεύχθηκε, ενώ πραγματικές κρίσιμες συνομιλίες αναμένονται σε τρεις εβδομάδες στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες.
«Οποιοδήποτε κοινό ευρωπαϊκό έργο άμυνας αφορά την Ευρώπη πρέπει να βλέπει την ασφάλεια της Ευρώπης συνολικά», δήλωνε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης
«Τείχος προστασίας» για την άμυνα της Ευρώπης
«Υπάρχει σαφής αίσθηση του επείγοντος», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Διότι η διατήρηση της ειρήνης αποτελούσε πάντοτε βασικό καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης», συμπλήρωσε.
We all agree that we need a true shift in how Europe thinks and acts on defence.
Including a precise, pan-European plan.
Today we discussed Europe’s 2030 Readiness roadmap, with clear milestones & objectives.
Because only what gets measured gets done ↓ https://t.co/EmoMXWU6ub
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 1, 2025
Η πρόεδρος της Κομισιόν είπε επίσης πως το «τείχος προστασίας» θα αποτελέσει προτεραιότητα για την ανατολική πλευρά της Ευρώπης αλλά το σχέδιο αφορά την άμυνα όλης της ηπείρου και επομένως και για τη νότια πλευρά της.
Νωρίτερα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Τζόρτζια Μελόνι, τόνισαν ότι η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της, εκτός από τα ανατολικά.
