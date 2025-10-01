Ταύτιση απόψεων Μητσοτάκη – Μελόνι: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της

Συνάντηση κορυφής Ευρωπαίων ηγετών στη Δανία με σκοπό τη λήψη αποφάσεων για τη δημιουργία προστατευτικού τείχους ενάντια στις επιθέσεις από drones, την ασφάλεια, αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Κυριάκος Μητσοτάκης και η Τζόρτζια Μελόνι, κατά τις εργασίες της άτυπης συνόδου, τόνισαν ότι η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της, εκτός από τα ανατολικά.

«Πρέπει να καλύπτονται και τα νοτιοανατολικά σύνορα, αλλά και τα νότια σύνορα της Ευρώπης», λέει ο Έλληνας πρωθυπουργός

«Οποιοδήποτε κοινό ευρωπαϊκό έργο άμυνας αφορά την Ευρώπη δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα ανατολικά σύνορα της ηπείρου. Πρέπει να βλέπει την ασφάλεια της Ευρώπης συνολικά. Προφανώς, πρέπει να καλύπτονται και τα νοτιοανατολικά σύνορα, αλλά και τα νότια σύνορα της Ευρώπης, έτσι ώστε η ήπειρός μας να είναι θωρακισμένη έναντι οποιασδήποτε πιθανής μελλοντικής απειλής», ανέφερε ο Έλληνας πρωθυπουργός ενώπιον των συναδέλφων του στη Κοπεγχάγη.

Η προειδοποίηση της Μελόνι

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Τζόρτζια Μελόνι προειδοποίησε πως «δεν πρέπει να κοιτάζουμε μόνο προς τα ανατολικά και να ξεχνάμε τη νότια πτέρυγα. Τα σύνορα της συμμαχίας είναι πολύ εκτεταμένα».

Αντιπυραυλική προστασία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε την Ευρώπη «να περάσει από τα λόγια στην πράξη ως προς την ενιαία ευρωπαϊκή της θωράκιση» και τόνισε πως «έχει έρθει η ώρα να κινητοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους για την υποστήριξη ευρωπαϊκών έργων κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, όπως η αντιπυραυλική προστασία ή το τείχος άμυνας απέναντι σε διείσδυση από drones».

Προσέθεσε ότι «πρέπει να πάρουμε το μήνυμα της Ουκρανίας» ως προς την κρίσιμη σημασία των νέων τεχνολογιών στο πεδίο, συμπληρώνοντας ότι η Γηραιά Ήπειρος πρέπει να βρεθεί στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων στην άμυνα και να αποκτήσει δική της παραγωγική δυνατότητα και καινοτομία.

Τόνισε πως η Ελλάδα κάνει ήδη προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).