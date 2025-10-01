Στην Κοπεγχάγη για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ο Μητσοτάκης – Τι θα πει για την ευρωπαϊκή άμυνα

Η «ευρωπαϊκή άμυνα» θα τεθεί επί τάπητος στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιείται σήμερα στην Κοπεγχάγη, στο οποίο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με το βλέμμα στην Τουρκία, αναμένεται να πει ότι η ενίσχυση των ανατολικών συνόρων της ΕΕ δεν μπορεί να είναι σε βάρος των νοτίων συνόρων, τα οποία επίσης δέχονται απειλές.

Πρόκειται για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων των ευρωπαίων ηγετών για την ενίσχυση των κοινών αμυντικών ικανοτήτων της Ένωσης, ενόψει της παρουσίασης του Οδικού Χάρτη 2030 για την Άμυνα που αναμένεται στο τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 και 24 Οκτωβρίου, όπου και θα συζητηθεί αναλυτικά.

Καθώς οι χώρες στρέφουν το βλέμμα στη Ρωσία, μετά και την εισβολή drones στην Πολωνία και τις υπερπτήσεις πάνω από τη Δανία, ελλοχεύει ο κίνδυνος να… ξεχάσουν την Τουρκία για αυτό και ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επισημάνει, επίσης, ότι τα σύνορα της ΕΕ δεν σταματούν στις Βαλτικές χώρες κι ότι οποιοδήποτε σχέδιο ενίσχυσης συλλογικών αμυντικών ικανοτήτων πρέπει να καλύπτει και τον Νότο.

Η ευρωπαϊκή «ασπίδα αεράμυνας»

Κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρωθυπουργός θέτει το ζήτημα των απειλών στα νότια σύνορα της ΕΕ. Σημειώνεται σχετικώς ότι το συγκεκριμένο θέμα είχε θέσει και σε προηγούμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και συγκεκριμένα αυτό του Μαρτίου, τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξει συνολική στρατηγική ασφάλειας για την Ευρώπη, καθώς οι απειλές δεν περιορίζονται στα ανατολικά σύνορα, αλλά εκτείνονται στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, με την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είχαν τότε συνταχθεί και άλλοι ηγέτες του Νότου.

Αναφορικά με τα αμυντικά προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ο πρωθυπουργός αναμένεται να θυμίσει την πρόταση που είχε υποβάλει, τον Μάιο του 2024, από κοινού με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ασπίδας αεράμυνας με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, πρόταση που συμπεριλαμβάνεται στις προτάσεις για εμβληματικά ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα που θα παρουσιάσει στην Κοπεγχάγη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η σύνοδος ΕΠΚ

Μετά το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ακολουθεί η σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (ΕΠΚ), που ξεκινά απόψε, με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών το βασιλικό ζεύγος της Δανίας. Οι εργασίες της έβδομης Συνόδου της ΕΠΚ θα αρχίσουν το πρωί της Πέμπτης. Στην ατζέντα της θα βρεθούν η ενίσχυση της Ουκρανίας, πάγιες και νέες απειλές ασφάλειας για την Ευρώπη και ανθεκτικότητα, το Μεταναστευτικό, η οικονομική ασφάλεια και η μείωση των εξαρτήσεων.

Ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει παρέμβαση σε στρογγυλό τραπέζι για το Μεταναστευτικό, όπου επίσης θα μετάσχουν οι Πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Μάλτας, της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Ουγγαρίας και της Ανδόρρας.