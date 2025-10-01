newspaper
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Στην Κοπεγχάγη για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ο Μητσοτάκης – Τι θα πει για την ευρωπαϊκή άμυνα
Διπλωματία 01 Οκτωβρίου 2025 | 08:09

Στην Κοπεγχάγη για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ο Μητσοτάκης – Τι θα πει για την ευρωπαϊκή άμυνα

Ο κ. Μητσοτάκης, με το βλέμμα στην Τουρκία, αναμένεται να τονίσει ότι τα σύνορα της ΕΕ δεν σταματούν στις Βαλτικές χώρες κι ότι η ευρωπαϊκή άμυνα πρέπει να καλύπτει και τον νότο και δη τη Μεσόγειο,

Σύνταξη
Προστατεύει τελικά ο καφές το συκώτι; Τι δείχνει νέα ανασκόπηση

Προστατεύει τελικά ο καφές το συκώτι; Τι δείχνει νέα ανασκόπηση

Spotlight

Η «ευρωπαϊκή άμυνα» θα τεθεί επί τάπητος στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιείται σήμερα στην Κοπεγχάγη, στο οποίο ο πρωθυπουργός  Κυριάκος Μητσοτάκης, με το βλέμμα στην Τουρκία, αναμένεται να πει  ότι η ενίσχυση των ανατολικών συνόρων της ΕΕ δεν μπορεί να είναι σε βάρος των νοτίων συνόρων, τα οποία επίσης δέχονται απειλές.

Πρόκειται για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων των ευρωπαίων ηγετών για την ενίσχυση των κοινών αμυντικών ικανοτήτων της Ένωσης, ενόψει της παρουσίασης του Οδικού Χάρτη 2030 για την Άμυνα που αναμένεται στο τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 και 24 Οκτωβρίου, όπου και θα συζητηθεί αναλυτικά.

Καθώς οι χώρες στρέφουν το βλέμμα στη Ρωσία, μετά και την εισβολή drones στην Πολωνία και τις υπερπτήσεις πάνω από τη Δανία, ελλοχεύει ο κίνδυνος να… ξεχάσουν την Τουρκία για αυτό και ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επισημάνει, επίσης,  ότι τα σύνορα της ΕΕ δεν σταματούν στις Βαλτικές χώρες κι ότι οποιοδήποτε σχέδιο ενίσχυσης συλλογικών αμυντικών ικανοτήτων πρέπει να καλύπτει και τον Νότο.

Η ευρωπαϊκή «ασπίδα αεράμυνας»

Κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρωθυπουργός θέτει το ζήτημα των απειλών στα νότια σύνορα της ΕΕ. Σημειώνεται σχετικώς ότι το συγκεκριμένο θέμα είχε θέσει και σε προηγούμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και συγκεκριμένα αυτό του Μαρτίου, τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξει συνολική στρατηγική ασφάλειας για την Ευρώπη, καθώς οι απειλές δεν περιορίζονται στα ανατολικά σύνορα, αλλά εκτείνονται στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, με την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είχαν τότε συνταχθεί και άλλοι ηγέτες του Νότου.

Αναφορικά με τα αμυντικά προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ο πρωθυπουργός αναμένεται να θυμίσει την πρόταση που είχε υποβάλει, τον Μάιο του 2024, από κοινού με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ασπίδας αεράμυνας με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, πρόταση που συμπεριλαμβάνεται στις προτάσεις για εμβληματικά ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα που θα παρουσιάσει στην Κοπεγχάγη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η σύνοδος ΕΠΚ

Μετά το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ακολουθεί η σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (ΕΠΚ), που ξεκινά απόψε, με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών το βασιλικό ζεύγος της Δανίας. Οι εργασίες της έβδομης Συνόδου της ΕΠΚ θα αρχίσουν το πρωί της Πέμπτης. Στην ατζέντα της θα βρεθούν η ενίσχυση της Ουκρανίας, πάγιες και νέες απειλές ασφάλειας για την Ευρώπη και  ανθεκτικότητα, το Μεταναστευτικό, η οικονομική ασφάλεια και η μείωση των εξαρτήσεων.

Ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει παρέμβαση σε στρογγυλό τραπέζι για το Μεταναστευτικό, όπου επίσης θα μετάσχουν οι Πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Μάλτας, της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Ουγγαρίας και της Ανδόρρας.

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τα τρία projects και η μία συμμαχία που υπόσχονται αποδόσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τα τρία projects και η μία συμμαχία που υπόσχονται αποδόσεις

Λιμάνια
Μαρίνα Αλίμου: Πράσινο φως για την ανάπλαση

Μαρίνα Αλίμου: Πράσινο φως για την ανάπλαση

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις – Τι ανακοίνωσε ο Δένδιας για θητεία, απαλλαγές, στράτευση γυναικών
Διπλωματία 30.09.25 Upd: 17:19

Σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις – Τι ανακοίνωσε ο Δένδιας για θητεία, απαλλαγές, στράτευση γυναικών

Ολες οι αλλαγές στις Ενοπλές Δυνάμεις σε βαθμολόγιο, μισθολόγιο, σταδιοδρομία, ακαδημαϊκή εκπαίδευση και θητεία που ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ 29.09.25

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα.

Σύνταξη
«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας
Διπλωματία 29.09.25

«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας

Γαλλικές διπλωματικές πηγές δηλώνουν πως η Τουρκία θα δυσκολευτεί να ενταχθεί στο SAFE απέναντι σε μία κοινή γραμμή Αθήνας - Παρισιού - Λευκωσίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πρώτη τριμερής συνάντηση μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Συρίας – Τι συζητήθηκε
Διπλωματία 26.09.25

Πρώτη τριμερής συνάντηση μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Συρίας – Τι συζητήθηκε

Ο κ. Γεραπετρίτη επιβεβαίωσε την υποστήριξη της Ελλάδας στην ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και τόνισε την ανάγκη για μια διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς

Σύνταξη
Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση
Στρατηγική αποτυχία 26.09.25

Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση

Η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συγκεφαλαίωσε ευρύτερα προβλήματα σε σχέση τον τρόπο που διαχειρίζεται τις τύχες της χώρας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Γεραπετρίτης: Δεν σταματά ο ελληνοτουρκικός διάλογος – Θα υπάρξει ευκαιρία για συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν
Διπλωματία 24.09.25

Γεραπετρίτης: Δεν σταματά ο ελληνοτουρκικός διάλογος - Θα υπάρξει ευκαιρία για συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν

Αυτό που έχουμε καταφέρει με την Τουρκία είναι να υπάρχει ένας δομημένος διάλογος, είπε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Πρέσβης Σταματόπουλος στο in για Γάζα: Δεν υπάρχουν πάγιοι μηχανισμοί για την επιβολή του «διεθνούς δικαίου»
Διπλωματία 24.09.25

Πρέσβης Σταματόπουλος στο in για Γάζα: Δεν υπάρχουν πάγιοι μηχανισμοί για την επιβολή του «διεθνούς δικαίου»

Ο πρέσβης ε.τ. και πρώην Βοηθός ΓΓ του ΝΑΤΟ, Θρασύβουλος Σταματόπουλος εξηγεί στο in ότι οι δηλώσεις της διεθνούς κοινότητας για τη Γάζα δεν συνδέονται με την αποτελεσματικότητα της πίεσης ενάντια στις επιχειρήσεις στη Γάζα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Επιστολή AHI σε Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν – Ζητά να απορρίψει την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία
Ελληνοαμερικανοί 24.09.25

Επιστολή AHI σε Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν – Ζητά να απορρίψει την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία

Ο πρόεδρος του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου (AHI), Νικ Λαρυγγάκης, στην επιστολή του ζητά από τον Τραμπ να υιοθετήσει αυστηρή στάση απέναντι στην Τουρκία.

Σύνταξη
Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν και η διατάραξη των «ήρεμων νερών»
Διπλωματία 24.09.25

Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν και η διατάραξη των «ήρεμων νερών»

Η Αθήνα στόχευε σε μία «διαφορετική συνάντηση» Μητσοτάκη - Ερντογάν, ενώ ο τούρκος πρόεδρος ετοιμάζεται για Λευκό Οίκο φέροντας δισεκατομμύρια στις αποσκευές του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πολύ δύσκολα συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν – Κυβερνητική πηγή για την ακύρωση
Τι απαντά 24.09.25

Πολύ δύσκολα συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν – Κυβερνητική πηγή για την ακύρωση

Κυβερνητική πηγή λέει για τη συνάντηση ότι «κι αν δεν γίνει, θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δύο ηγέτες, κάποια άλλη στιγμή. Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον Πρόεδρο Ερντογάν»

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: Προσηλωμένοι στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Διπλωματία 23.09.25

Συνάντηση Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη: Προσηλωμένοι στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Κυριάκος Μητσοτάκης και Μάριος Χριστοδουλίδης πραγματοποίησαν συνάντηση στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου να επανέρχεται στο προσκήνιο.

Σύνταξη
Υπερτουρισμός: Ο τροπικός παράδεισος του Μπαλί «διαβρώνεται» και αρχίζει να απογοητεύει
Τουρισμός 01.10.25

«Διαφορά προσδοκιών έναντι πραγματικότητας» - Ο υπερτουρισμός «διαβρώνει» τον παράδεισο του Μπαλί

Η αυξανόμενη πίεση στο Μπαλί έχει προκαλέσει πολλή γκρίνια - Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι τουρίστες έχουν αρχίσει να παραπονιούνται για τη «διαφορά προσδοκιών έναντι πραγματικότητας»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βέφα Αλεξιάδου: Πόσο πουλήθηκε η βίλα της στη Χαλκιδική – Ποιοι οι κληρονόμοι και ποιος ο νέος ιδιοκτήτης
Fizz 01.10.25

Βέφα Αλεξιάδου: Πόσο πουλήθηκε η βίλα της στη Χαλκιδική - Ποιοι οι κληρονόμοι και ποιος ο νέος ιδιοκτήτης

Η Βέφα Αλεξιάδου έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Νοέμβριο, σε ηλικία 91 χρόνων. Όσα είπε για την αγαπημένη τηλεοπτική μαγείρισσα η αγαπημένη φίλη της Λάγια Δουλκερίδου.

Σύνταξη
Ηλεκτρονικές αποδείξεις: «Κλειδί» για τη μείωση του φόρου και για τα εισοδήματα του 2026
Έξτρα έκπτωση 01.10.25

«Κλειδί» για τη μείωση του φόρου οι ηλεκτρονικές αποδείξεις και για τα εισοδήματα του 2026

Διατηρούνται τα φοροκίνητρα για ακόμα έναν χρόνο - Μπόνους για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις που συγκεντρώνουν οι φορολογούμενοι από συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους

Σύνταξη
Καιρός: Πέφτει απότομα η θερμοκρασία την Πέμπτη – Με βροχές και αστάθεια ξεκινάει ο Οκτώβριος
καιρός 01.10.25

Πέφτει απότομα η θερμοκρασία την Πέμπτη - Με βροχές και αστάθεια ξεκινάει ο Οκτώβριος

Από τις αρχές Οκτωβρίου, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία παρουσιάζει σαφείς αλλαγές με σημαντικές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με το meteo - Ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από γρήγορες εναλλαγές

Σύνταξη
Τα παιδιά, τα λεφτά και οι φήμες για νέα σύντροφο: Μέσα στον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν
Μπέρδεμα 01.10.25

Τα παιδιά, τα λεφτά και οι φήμες για νέα σύντροφο: Μέσα στον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν

Ένα 24ωρο μετά την αποκάλυψη ότι η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν αποφάσισαν να ρίξουν τίτλους τέλους στον γάμο τους, όλο και περισσότερες λεπτομέρειες εμφανίζονται για την επόμενη μέρα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα αυτοκίνητα είναι διαλυμένα» – Τι λέει θύμα του τροχαίου
«Με πείραξε η εγκατάλειψη» 01.10.25

Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα αυτοκίνητα είναι διαλυμένα» – Τι λέει θύμα του τροχαίου

«Με πείραξε η εγκατάλειψη. Ο καθένας μπορεί να το πάθει αυτό, δεν το συζητώ, αλλά ο καθένας πάλι πρέπει να αντιμετωπίζει τις πράξεις του. Εμείς δεν είχαμε ιδέα περί τίνος επρόκειτο, κανένας μας».

Σύνταξη
Γαλλία: Τι είναι ο «φόρος Ζουκμάν» και γιατί προκαλεί αντιδράσεις – Ο νεαρός οικονομολόγος που ταράζει τα νερά
Ο «γκουρού» της φορολογίας 01.10.25

Τι είναι ο «φόρος Ζουκμάν» και γιατί προκαλεί αντιδράσεις - Ο νεαρός οικονομολόγος που ταράζει τα νερά

Ο 38χρονος Γκαμπριέλ Ζουκμάν έχει μια συνταγή για να «σώσει» τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ από την κρίση χρέους. Θα τολμήσει η κυβέρνηση να την ακολουθήσει;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σέξι, τολμηρή και ρευστή – Έτσι είναι η νέα εικόνα του Versace (σαν ταξίδι στα 80s)
Όπως παλιά 01.10.25

Σέξι, τολμηρή και ρευστή - Έτσι είναι η νέα εικόνα του Versace (σαν ταξίδι στα 80s)

Πριν από το διορισμό του ως νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του Versace τον Απρίλιο, ο Dario Vitale σπάνια αναφερόταν στον Τύπο και ήταν σχεδόν άγνωστος στο ευρύ κοινό — σε αντίθεση με την προκάτοχό του Donatella Versace, η οποία έχει γίνει συνώνυμη, αν όχι πιο αναγνωρίσιμη, από την ίδια τη μάρκα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακρίβεια: Ασήκωτο το «καλάθι» για τα νοικοκυριά – Σε επίπεδα ρεκόρ ο πληθωρισμός τροφίμων
Αυξήσεις σοκ 01.10.25

Ασήκωτο το «καλάθι» των αγορών για τα νοικοκυριά - Σε επίπεδα ρεκόρ ο πληθωρισμός τροφίμων

Σε «καύσιμη ύλη» που δίνει «τροφή» στην ακρίβεια εξελίσσονται οι τιμές των τροφίμων. Δομικοί παράγοντες συμβάλλουν στη διατήρηση της σε υψηλά επίπεδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σεισμός στη Ζάκυνθο: «Τα ρήγματα μπορούν να δώσουν και μεγάλο σεισμό» λέει ο Λέκκας
«Το παρακολουθούμε» 01.10.25

«Τα ρήγματα μπορούν να δώσουν και μεγάλο σεισμό» - Λέκκας για τα 4,5R στη Ζάκυνθο

Προσώρας δεν διαφαίνεται κίνδυνος ότι θα σημειωθεί μεγάλος σεισμός - Τα 4,5R ίσως δώσουν «κάποιες μικρές καταπτώσεις στη δυτική ακτή της Ζακύνθου, στις απότομες ακτές» δήλωσε ο Ευθύμιος Λέκκας

Σύνταξη
Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Σπουδαίο παιχνίδι στο «Emirates» – Με οδηγό το απίθανο σερί οι Πειραιώτες
Champions League 01.10.25

Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Σπουδαίο παιχνίδι στο «Emirates» – Με οδηγό το απίθανο σερί οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός έχει σπουδαίες αναμνήσεις την τελευταία δεκαετία από το «Emirates» και θέλει απόψε (1/10, 22:00) να συνεχίσει τα μεγάλα εκτός έδρας αποτελέσματα κόντρα στην Άρσεναλ

Σύνταξη
«Άλλη» ομάδα ο Ολυμπιακός με καλό Μιλουτίνοφ
Μπάσκετ 01.10.25

«Άλλη» ομάδα ο Ολυμπιακός με καλό Μιλουτίνοφ

Στην νίκη του Ολυμπιακού στην Βιτόρια απέναντι στην Μπασκόνια, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έκανε τρομερή εμφάνιση και δείχνει πως όταν ο Σέρβος παίζει καλά, οι «ερυθρόλευκοι» είναι δύσκολο να ηττηθούν...

Σύνταξη
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
