28.09.2025 | 13:47
Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία
ReArm Europe: Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων – Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση
Οικονομικές Ειδήσεις 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:00

ReArm Europe: Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων – Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση

Στο πλαίσιο της ανάγκης για μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία η Ευρώπη αλλάζει πολιτική με το ReArm Europe να δίνει έμφαση στον στρατηγικό εξοπλισμό και να προκαλεί ταυτόχρονα μεγάλες ανησυχίες για τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.

Το ReArm Europe είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ευρώπης, με προϋπολογισμό περίπου 800 δισ. ευρώ για την επόμενη τετραετία (2025-2029).

Θα θέσει το ReArm Europe σε κίνδυνο τα αποθεματικά των ασφαλιστικών μας Ταμείων;

Η πρόταση προήλθε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 6 Μαρτίου 2025. Στόχος είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 1,5% του ΑΕΠ της ΕΕ ετησίως, με έμφαση σε στρατηγικό εξοπλισμό όπως αεράμυνα, πυρομαχικά, πυραύλους, drones και αντιαεροπορικά συστήματα.

Πρόγραμμα πέντε πυλώνων από τη Κομισιόν

Το πρόγραμμα βασίζεται σε πέντε πυλώνες, μεταξύ των οποίων η κοινή προμήθεια όπλων, η ενίσχυση της βιομηχανίας και η χρηματοδότηση μέσω νέων εργαλείων, όπως ένα Ταμείο Άμυνας με αρχικό κεφάλαιο 150 δισ. ευρώ από κοινό χρέος.

Η Ελλάδα, με αμυντικές δαπάνες στο 3% του ΑΕΠ (υπερβαίνοντας τον στόχο του ΝΑΤΟ για 2%), είναι από τις πρώτες χώρες που υπέβαλαν αίτημα για τη ρήτρα διαφυγής (29 Απριλίου 2025). Ο δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται της επιτρέπει να υπερβεί τα αυστηρά δημοσιονομικά όρια, αλλά δεν καθησυχάζει τις ανησυχίες για τον τρόπο που θα χρηματοδοτηθούν οι αμυντικές δαπάνες.

Η ΕΕ μπορεί να μην υπαγορεύει ρητά στα κράτη από πού να κόψουν για να τροφοδοτήσουν την πολεμική βιομηχανία όμως φαίνεται πως τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, των εργαζόμενων και των συνταξιούχων, είναι ιδανικοί υποψήφιοι «χρηματοδότες» του ReArm Europe, μέσω «στοχευμένων επενδύσεων».

Λόγω της πιθανής χρήσης αποθεματικών ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων για τη χρηματοδότηση του προγράμματος το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων εξέφρασε φόβους για «υφαρπαγή» αυτών των πόρων. Τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. e-ΕΦΚΑ) διαχειρίζονται αποθεματικά που θεωρούνται «ιερά» για συντάξεις και παροχές.

Οι επιστολές των συνταξιούχων στον πρωθυπουργό και την πρόεδρο της Κομισιόν

Με έκδηλη την ανησυχία, το ΕΝΔΙΣΥ έστειλε επιστολές: Στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη (21 Μαΐου 2025), ζητώντας να αποκλειστεί κάθε χρήση για αμυντικούς σκοπούς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (11 Ιουλίου 2025).

Στην επιστολή διαμαρτυρίας στους θεσμούς της ΕΕ, μεταξύ άλλων τονίζεται ότι «στην Ευρώπη των τελευταίων χρόνων δεν υπάρχει ούτε μία φορά που να διαπιστώθηκε οικονομική άνθηση και ανάπτυξη εξαιτίας της πολεμικής βιομηχανίας, αντίθετα υπάρχει το παράδειγμα της Ελλάδας, που οι μεγάλες δαπάνες για εξοπλισμούς συνεισέφεραν το 2010 στη χρεωκοπία της χώρας».

Επιπλέον γίνεται αναφορά στα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα στη χώρα μας όπου «το 30% των συνταξιούχων λαμβάνει «συντάξεις-επιδόματα» των 500 ευρώ το μήνα, που η μέση σύνταξη είναι μόλις 770 ευρώ, που ακόμη υφίσταται η εισφορά αλληλεγγύης και η προσωπική διαφορά και επιπλέον, δεν… βρίσκουν τα χρήματα για να επιστραφούν στους συνταξιούχους η 13η και 14η σύνταξη ακέραια, που δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις των δικαστηρίων για την καταβολή στους συνταξιούχους των αναδρομικών που δικαιούνται (…)».

Η απάντηση της φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απάντησε (15/09), δια του αντιπροσώπου της, στο Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων υπογραμμίζοντας ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες του Δικτύου, σημειώνοντας όμως ότι στο πλαίσιο ενός ειρηνευτικού εγχειρήματος σε αυτούς τους περίπλοκους και επικίνδυνους καιρούς, ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η ειρήνη είναι μια αξιόπιστη και ικανή αποτροπή, γεγονός που επιβάλλει την προτεραιότητα στην άμυνα, όπως καθίσταται δυνατή από το Σχέδιο ReArm Europe.

Επιπλέον, η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία διαβεβαιώνει ότι «σε καμία περίπτωση η Επιτροπή δεν έχει πρόσβαση στα αποθεματικά των συνταξιοδοτικών ταμείων των μεμονωμένων κρατών μελών» δεν είναι καθησυχαστική αφού η όποια τέτοια ενέργεια θα αποφασιστεί σε επίπεδο κράτους- μέλους.

Επομένως, «την απόφαση για το εάν θα χρησιμοποιηθούν ή όχι τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων μας για τον επανεξοπλισμό της Ε.Ε. είναι καθαρά στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού Κοινοβουλίου», αναφέρει το Δίκτυο.

Οι ρυθμοί της «πολεμικής οικονομίας» δεν αφήνουν περιθώριο εφησυχασμού

Οι φόβοι των συνταξιούχων δεν είναι διόλου θεωρητικοί.  Οι ρυθμοί «πολεμικής οικονομίας» στους οποίους έχει εισέλθει η ΕΕ με το μεγαλεπήβολο σχέδιο ReArm Europe, απαιτούν γενναία χρηματοδότηση και από τα κράτη μέλη.

Τα ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά ταμεία είναι από τους σημαντικότερους διασυνοριακούς επενδυτές. Με βάση στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία στο τέλος του 2023 είχαν συνολικά αποθεματικά 2,7 τρισ. Ευρώ – ποσό που αντιστοιχεί στο 25% του ΑΕΠ της ΕΕ. Τα περισσότερα από τα ποσά αυτά έχουν διοχετευθεί σε επενδυτικά κεφάλαια (38%) και δευτερευόντως σε κρατικά ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και μετοχές.

ΤΟ ΕΝΔΙΣΥ επισημαίνει ότι «ο επανεξοπλισμός των χωρών της Ευρώπης, δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα από την εκμετάλλευση των κόπων μιας ζωής, των συνταξιούχων».

Business
ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκει αγοραστή – Το ανοιχτό πωλητήριο 

ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκει αγοραστή – Το ανοιχτό πωλητήριο 

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Στην κόψη του…ξυριαφιού – Ποια κονδύλια κινδυνεύουν

Ταμείο Ανάκαμψης: Στην κόψη του…ξυριαφιού – Ποια κονδύλια κινδυνεύουν

inWellness
Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;
Sunday Scaries 28.09.25

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Σύνταξη
inTown
Χρυσός: Γιατί παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο – Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων
Το «τουρκικό χαρτοφυλάκιο» 28.09.25

Γιατί ο χρυσός παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο - Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων

Ο χρυσός είναι η καλύτερη προστασία σε οικονομική κρίση - Με την πάροδο των ετών, τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας διαμάντια που παράγονται σε εργαστήριο κατέστρεψαν την αγορά λόγω της πτώσης των τιμών

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Ακρίβεια: Καρότο και μαστίγιο στα σούπερ μάρκετ από το υπ. Ανάπτυξης για μειώσεις τιμών – Τι περιμένουν οι καταναλωτές
Ακρίβεια 28.09.25

Καρότο και μαστίγιο στα σούπερ μάρκετ από το υπ. Ανάπτυξης για μειώσεις τιμών - Τι περιμένουν οι καταναλωτές

Σε εθελοντικές μειώσεις τιμών από τα σούπερ μάρκετ ποντάρει το υπ. Ανάπτυξης για να καταπολεμηθεί η ακρίβεια. Τι περιμένουν οι πολίτες από τη νέα Αρχή Προστασίας Καταναλωτή

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βρέχει χρήμα στην AI άνω των 20 τρισ. δολαρίων
Μεγάλες επενδύσεις 28.09.25

Βρέχει χρήμα στην AI άνω των 20 τρισ. δολαρίων

Η κεφαλαιοποίηση των μεγάλων παικτών της AI ξεπερνά πλέον λογιστικά ακόμα και το ΑΕΠ της Κίνας - Μεγάλες επενδύσεις και προσδοκίες για ανάπτυξη φαρμάκων

Γιώργος Κανελλόπουλος
Κυβέρνηση: Στο τραπέζι έξτρα παροχές το 2026
Δύο φάσεις 28.09.25

Στο τραπέζι έξτρα παροχές το 2026

Από το καλάθι της ΔΕΘ στο επόμενο κύμα παρεμβάσεων - Τι εξετάζει η κυβέρνηση - Πακέτο στήριξης για στέγη και εισφορές σε δύο φάσεις

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του NBA για τη σεζόν – Πόσα παίρνει ο Greek Freak
Διεθνής Οικονομία 28.09.25

Οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του NBA για τη σεζόν – Πόσα παίρνει ο Greek Freak

Μετά το χάλκινο της εθνικής, οι αθλητικές συζητήσεις στρέφονται στο μπάσκετ και στο κορυφαίο πρωτάθλημα NBA και φυσικά πολλοί σκέφτονται τις αστρονομικές αμοιβές των κορυφαίων παικτών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Νέο «χτύπημα» του Ντόναλντ Τραμπ κατά του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ
Διεθνής Οικονομία 28.09.25

Νέο «χτύπημα» του Ντόναλντ Τραμπ κατά του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ

Με ένα σκίτσο αποφάσισε να αναθερμάνει την κόντρα του με τον διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπου δανείστηκε μια ατάκα από το ριάλιτι που τον έκανε αγαπητό

Σύνταξη
Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη
Αρνητικός αντίκτυπος 28.09.25

Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη

H έρευνα του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ότι οι δασμοί έχουν δημιουργήσει αρνητικό κλιμα στην αγορά και στις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Βαθαίνει την ίδια ώρα που η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή
Κίνδυνος 27.09.25

Η στεγαστική κρίση βαθαίνει, η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή

Η ακραία συγκέντρωση πλούτου υπονομεύει τις ευκαιρίες και την ασφάλεια για τεράστιο αριθμό πολιτών, την ώρα που η στεγαστική κρίση βαθαίνει και καθιστά την ιδιοκτησία ακινήτων ολοένα και πιο ανέφικτη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τέμπη: Οργισμένη ανάρτηση Πλακιά για τη διαρροή φωτογραφιών που δείχνουν σακούλες με τις σορούς θυμάτων
«Είναι επώδυνο...» 28.09.25

Οργισμένη ανάρτηση Πλακιά για τη διαρροή φωτογραφιών που δείχνουν σακούλες με τις σορούς θυμάτων στα Τέμπη

«Δηλαδή θα σκοτώνουμε τις μάνες κάθε ημέρα; Δεν θα τα δούμε στη δίκη;» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που χάθηκαν στα Τέμπη

Σύνταξη
Ξάνθη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απήγαγε και ξυλοκόπησε άγρια 40χρονο
Συνελήφθη 28.09.25

Σοκ στην Ξάνθη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απήγαγε και ξυλοκόπησε άγρια 40χρονο - Η εξοργιστική «δικαιολογία»

Ο αστυνομικός στην Ξάνθη, φέρεται να έριξε στο πορτμπαγκάζ του οχήματός του τον 40χρονο - Ακολούθως τον μετέφερε σε απομονωμένο χωράφι όπου τον ξυλοκόπησε άγρια και τον εγκατέλειψε

Σύνταξη
Μπριζίτ Μπαρντό: Ο Θεός έπλασε την γυναίκα και αυτή… τον πλούτο της
Culture Live 28.09.25

Πόσο εκτιμάται η περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό - Από τα κοσμήματα έως τα ακίνητά της

Η θρυλική «Μπεμπέ» που γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1934, δεν υπήρξε μόνο ηθοποιός, τραγουδίστρια, συγγραφέας και ακτιβίστρια. Ήταν και οξυδερκής επιχειρηματίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τατόι: Ηλεκτροπληξία μικρού παιδιού από γυμνά καλώδια σε δημόσιο χώρο – Και η μητέρα στο νοσοκομείο
Στο Τατόι 28.09.25

Δεύτερο περιστατικό με ηλεκτροπληξία παιδιού από γυμνά καλώδια σε δημόσιο χώρο - Και η μητέρα στο νοσοκομείο

Το νέο περιστατικό με ηλεκτροπληξία έγινε το Σάββατο το μεσημέρι, όταν η μητέρα με το ενάμισι έτους κοριτσάκι της βρίσκονταν σε πάρκο στο Τατόι - «Δεν υπήρχε προειδοποιητική ταμπέλα» λένε οι συγγενείς

Σύνταξη
Γερουλάνος: Το πολιτικό έδαφος είναι εξαιρετικά εύφορο για το ΠΑΣΟΚ – Τι είπε για τις συνεργασίες
«Διάθεση για αλλαγή» 28.09.25

«Το πολιτικό έδαφος είναι εξαιρετικά εύφορο για το ΠΑΣΟΚ» εκτιμά ο Γερουλάνος - Τι είπε για τις συνεργασίες

«Υπάρχει η διάθεση να έχουμε μία πολιτική αλλαγή και αυτή υπάρχει ακόμα και σε κοινά που δεν προσέρχονται στην κάλπη» σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος.

Σύνταξη
«Εγώ μια βόλτα πέρασα και…»: Το «καρφί» του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο
Κόντρα 28.09.25

«Εγώ μια βόλτα πέρασα και…»: Το «καρφί» του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

Κατά τη διάρκεια μουσικού τηλεοπτικού σόου στο οποίο συμμετέχει, ο Γιώργος Μαζωνάκης προκάλεσε έκπληξη στο πλατό με έμμεσο σχόλιο για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο 45χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Στη Θεσσαλονίκη 28.09.25

Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο 45χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που η γυναίκα κινούνταν πεζή - Της έγινε ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου»

Σύνταξη
Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»
Financial Times 28.09.25

Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»

Ο διακεκριμένος Ιταλός πολιτικός επιστήμονας Τζουλιάνο ντα Έμπολι δεν κρύβει τους έντονους φόβους του στους Financial Times για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν πλέον ανοιχτά οι τεχνολογικοί κολοσσοί ξεφεύγοντας από το «μαντρί» του Νταβός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Κρις Σαράντον θέλησε να παρατήσει τον κινηματογράφο μετά την συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Μάικλ Γουίνερ
«Κακός» 28.09.25

Ο Κρις Σαράντον θέλησε να παρατήσει τον κινηματογράφο μετά την συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Μάικλ Γουίνερ

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian, ο Κρις Σάραντον αναφέρθηκε στα σκαμπανεβάσματα της καριέρας του και στάθηκε στο γεγονός ότι κάποτε θέλησε να παρατήσει την υποκριτική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μητσοτάκης: Μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας – Το μπαλάκι στη δικαιοσύνη για Π. Ρούτσι
Ανασκόπηση 28.09.25

Το μπαλάκι στη δικαιοσύνη από Μητσοτάκη για Ρούτσι - Μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας

Με μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας και αναφορές στις επαφές του στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπηση επιχειρεί να προσπεράσει την έλλειψη ουσίας

Σύνταξη
Γιατί οι δεξιοί λαϊκιστές σε Ελλάδα και Ευρώπη κλείνουν το «μάτι» σε αριστερές οικονομικές θέσεις;
Διεθνής Οικονομία 28.09.25

Γιατί οι δεξιοί λαϊκιστές σε Ελλάδα και Ευρώπη κλείνουν το «μάτι» σε αριστερές οικονομικές θέσεις;

Τα κόμματα που βρίσκονται στο δεξιό πολιτικό φάσμα στην Ευρώπη φαίνεται να ρέπουν προς αριστερές οικονομικές απόψεις, με απώτερο στόχο την μεγαλύτερη απήχηση στους πολίτες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Χρυσός: Γιατί παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο – Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων
Το «τουρκικό χαρτοφυλάκιο» 28.09.25

Γιατί ο χρυσός παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο - Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων

Ο χρυσός είναι η καλύτερη προστασία σε οικονομική κρίση - Με την πάροδο των ετών, τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας διαμάντια που παράγονται σε εργαστήριο κατέστρεψαν την αγορά λόγω της πτώσης των τιμών

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Τέμπη: «Συνεχίζω μέχρι να δικαιωθούν τα παιδιά, το παιδί μου» λέει ο Πάνος Ρούτσι – 14 ημέρα σε απεργία πείνας
Ελλάδα 28.09.25

«Συνεχίζω μέχρι να δικαιωθούν τα παιδιά, το παιδί μου» λέει ο Πάνος Ρούτσι - 14η ημέρα σε απεργία πείνας

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος, συνεχίζει τον αγώνα του έξω από τη Βουλή και δίπλα στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη κάνοντας απεργία πείνας για 14η συνεχόμενη ημέρα

Σύνταξη
Η τρομερή κούρσα του Ντούσκου που του χάρισε το χρυσό (vid)
Άλλα Αθλήματα 28.09.25

Η τρομερή κούρσα του Ντούσκου που του χάρισε το χρυσό (vid)

Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο απλό σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σανγκάης, χαρίζοντας μια ακόμη μεγάλη επιτυχία στον ελληνικό αθλητισμό. - Δείτε την εκπληκτική κούρσα του.

Σύνταξη
«Να μάθεις να είσαι επαγγελματίας»: Γιατί η Ρένα Βλαχοπούλου είχε «ρίξει σκαμπίλι» στη Μαρία Ιωαννίδου;
Βίντεο 28.09.25

«Να μάθεις να είσαι επαγγελματίας»: Γιατί η Ρένα Βλαχοπούλου είχε «ρίξει σκαμπίλι» στη Μαρία Ιωαννίδου;

«Στην ταινία, ξεκουμπώθηκε το πέδιλό μου και προσπαθούσα να το κουμπώσω και με έψαχναν. Έγινε έξω φρενών η Ρένα και αυτή η σκηνή δεν γυρίστηκε ποτέ», είπε μεταξύ άλλων η Μαρία Ιωαννίδου

Σύνταξη
Ο λόγος που ένας σκύλος μπορεί να βγάλει πρόωρα άσπρες τρίχες στη μουσούδα του
Ευαισθησίες 28.09.25

Οι άσπρες τρίχες στη μουσούδα ενός ενήλικα σκύλου τι μπορεί να φανερώνουν;

Ένας σκύλος που «ξεχειλίζει» από ζωντάνια και δεν… τον έχουν πάρει τα χρόνια, αλλά οι πρώτες άσπρες τρίχες εμφανίζονται στο μουσουδάκι του χρειάζεται την προσοχή μας.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
