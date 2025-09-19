newspaper
19.09.2025 | 15:56
Τηλεφώνημα για βόμβα στο River West - Εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο
ΕΕ: Επιστολή Κόστα στους «27» για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και στήριξη στην Ουκρανία
Κόσμος 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:09

ΕΕ: Επιστολή Κόστα στους «27» για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και στήριξη στην Ουκρανία

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τρεις άξονες που αφορούν στον «Οδικό Χάρτη» για την άμυνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη και υλοποιείται από την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Spotlight

Η ενίσχυση της ετοιμότητας της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και η ενδυνάμωση της στήριξης της ΕΕ προς την Ουκρανία, είναι τα δύο βασικά θέματα που θα συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Κοπεγχάγη την 1η Οκτωβρίου.

Στην επιστολή του προς τους ηγέτες, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αναφέρεται στις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου από την Ρωσία στην Πολωνία και την Ρουμανία, τονίζοντας πως «αποτελούν μια ξεκάθαρη υπενθύμιση ότι πρέπει να επιταχύνουμε και να εμβαθύνουμε τις προσπάθειές μας». Ο ίδιος επισημαίνει τη συμβολή των κοινών χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το SAFE, με στόχο να γίνουν πιο αποδοτικές οι αμυντικές επενδύσεις.

Ο Κόστα θέτει συγκεκριμένα βήματα που θα συζητηθούν στην άτυπη Σύνοδο της Κοπεγχάγης, ως προς την «οικοδόμηση μιας κοινής κατανόησης» για την «επίτευξη του στόχου ετοιμότητας της άμυνας έως το 2030».

Αυτοί είνα οι τρεις άξονες για τον «Οδικό Χάρτη» για την άμυνα

Συγκεκριμένα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν τρεις άξονες που αφορούν στον «Οδικό Χάρτη» για την άμυνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη και υλοποιείται από την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Πρώτον, οι ηγέτες θα συζητήσουν πώς μπορούν να παραδώσουν ταχύτερα, δηλαδή «πώς μπορούμε να επιταχύνουμε την κοινή ανάπτυξη δυνατοτήτων; Αυτό περιλαμβάνει τη βέλτιστη χρήση του μοντέλου ‘ηγέτιδας χώρας’ για έργα προτεραιότητας εντός μιας συνεκτικής συνολικής στρατηγικής», όπως αναφέρει στην επιστολή του.

Δεύτερον, τη στήριξη στα κράτη μέλη που βρίσκονται στην ανατολική πτέρυγα, τα οποία αντιμετωπίζουν αυξημένες απειλές.

Τέλος, θα συζητήσουν την παράμετρο της διακυβέρνησης και, όπως εξηγεί ο Αντόνιο Κόστα, «να διασφαλίσουμε αποτελεσματική πολιτική εποπτεία και συντονισμό – ιδίως για την παρακολούθηση ελλείψεων δυνατοτήτων και την αξιολόγηση της προόδου». Παράλληλα, θέτει το ερώτημα πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί ο ρόλος των Υπουργών Άμυνας στο Συμβούλιο προς αυτή την κατεύθυνση.

Όπως αναφέρει στην επιστολή του, «οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν πώς θα ενισχύσουμε περαιτέρω τη στήριξή μας προς την Ουκρανία και να επιτύχουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη». Ο ίδιος τόνισε ότι οι «επίσημες κατευθύνσεις» για τα δύο θέματα, την ευρωπαϊκή άμυνα και την Ουκρανία, θα δοθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Ηγετών στο τέλος Οκτωβρίου, στις Βρυξέλλες.

Economy
ΤτΕ: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης – Τι «βλέπει» για επενδύσεις και τιμές

ΤτΕ: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης – Τι «βλέπει» για επενδύσεις και τιμές

Ναυτιλία
Κοινή δήλωση μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

Κοινή δήλωση μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

Αγρότες: «Φτάνει πια η κοροϊδία» – Πανθεσσαλικό μπλόκο, ζητούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα
Βγήκαν τα τρακτέρ 18.09.25

«Φτάνει πια η κοροϊδία» - Πανθεσσαλικό μπλόκο αγροτών, ζητούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα

«Κλιμακώνουμε τον συντονισμένο αγώνα για την επιβίωσή μας απέναντι στην πολιτική κυβέρνησης και ΚΑΠ της ΕΕ», ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι αγρότες κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης στη Θεσσαλία

Σύνταξη
Τσιάρας για την ευλογιά των προβάτων: Αδικαιολόγητες οι ανατιμήσεις στο κρέας – Τι είπε για το εμβόλιο
Agro-in 18.09.25

Τσιάρας για την ευλογιά των προβάτων: Αδικαιολόγητες οι ανατιμήσεις στο κρέας – Τι είπε για το εμβόλιο

Ο Κώστας Τσιάρας, αναφέρθηκε στο κυβερνητικό σχέδιο για την ευλογιά των προβάτων, με ευχολόγια: «Θέλουμε να αποφύγουμε το lockdown, θα επιφέρει συνέπειες στην αγροτική οικονομία», είπε.

Σύνταξη
Οργή από τους αγρότες που αποκλείστηκαν από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
Agro-in 08.09.25

Οργή από τους αγρότες που αποκλείστηκαν από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

«Ξεχασμένοι» και «αποκλεισμένοι» χαρακτήρισαν στον ΟΤ οι αγρότες τον εαυτό τους μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, καθώς όπως χαρακτηριστικά λένε «ούτε ψίχουλο δεν προβλέφθηκε για τον αγροτικό κόσμο»

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Πάνω από 200.000 πρόβατα αφανίστηκαν σε 12 μήνες
Agro-in 29.08.25

Πάνω από 200.000 πρόβατα αφανίστηκαν σε 12 μήνες

Κινδυνεύει το ζωικό κεφάλαιο της χώρας και δοκιμάζεται η ύπαιθρος από τις απώλειες που έχει προκαλέσει η ευλογιά - Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουν πληγεί περισσότερο

Δήμητρα Σκούφου
