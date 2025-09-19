ΕΕ: Επιστολή Κόστα στους «27» για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και στήριξη στην Ουκρανία

Η ενίσχυση της ετοιμότητας της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και η ενδυνάμωση της στήριξης της ΕΕ προς την Ουκρανία, είναι τα δύο βασικά θέματα που θα συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Κοπεγχάγη την 1η Οκτωβρίου.

Στην επιστολή του προς τους ηγέτες, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αναφέρεται στις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου από την Ρωσία στην Πολωνία και την Ρουμανία, τονίζοντας πως «αποτελούν μια ξεκάθαρη υπενθύμιση ότι πρέπει να επιταχύνουμε και να εμβαθύνουμε τις προσπάθειές μας». Ο ίδιος επισημαίνει τη συμβολή των κοινών χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το SAFE, με στόχο να γίνουν πιο αποδοτικές οι αμυντικές επενδύσεις.

Ο Κόστα θέτει συγκεκριμένα βήματα που θα συζητηθούν στην άτυπη Σύνοδο της Κοπεγχάγης, ως προς την «οικοδόμηση μιας κοινής κατανόησης» για την «επίτευξη του στόχου ετοιμότητας της άμυνας έως το 2030».

Αυτοί είνα οι τρεις άξονες για τον «Οδικό Χάρτη» για την άμυνα

Συγκεκριμένα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν τρεις άξονες που αφορούν στον «Οδικό Χάρτη» για την άμυνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη και υλοποιείται από την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Πρώτον, οι ηγέτες θα συζητήσουν πώς μπορούν να παραδώσουν ταχύτερα, δηλαδή «πώς μπορούμε να επιταχύνουμε την κοινή ανάπτυξη δυνατοτήτων; Αυτό περιλαμβάνει τη βέλτιστη χρήση του μοντέλου ‘ηγέτιδας χώρας’ για έργα προτεραιότητας εντός μιας συνεκτικής συνολικής στρατηγικής», όπως αναφέρει στην επιστολή του.

Δεύτερον, τη στήριξη στα κράτη μέλη που βρίσκονται στην ανατολική πτέρυγα, τα οποία αντιμετωπίζουν αυξημένες απειλές.

Τέλος, θα συζητήσουν την παράμετρο της διακυβέρνησης και, όπως εξηγεί ο Αντόνιο Κόστα, «να διασφαλίσουμε αποτελεσματική πολιτική εποπτεία και συντονισμό – ιδίως για την παρακολούθηση ελλείψεων δυνατοτήτων και την αξιολόγηση της προόδου». Παράλληλα, θέτει το ερώτημα πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί ο ρόλος των Υπουργών Άμυνας στο Συμβούλιο προς αυτή την κατεύθυνση.

Όπως αναφέρει στην επιστολή του, «οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν πώς θα ενισχύσουμε περαιτέρω τη στήριξή μας προς την Ουκρανία και να επιτύχουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη». Ο ίδιος τόνισε ότι οι «επίσημες κατευθύνσεις» για τα δύο θέματα, την ευρωπαϊκή άμυνα και την Ουκρανία, θα δοθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Ηγετών στο τέλος Οκτωβρίου, στις Βρυξέλλες.