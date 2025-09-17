ΥΠΕΞ: Όσο υπάρχει απειλή πολέμου η Τουρκία δεν θα μπει στο SAFE – Παρακολουθούμε την πορεία του Πίρι Ρέις

Την ελληνική θέση, ότι όσο υπάρχει απειλή πολέμου, η Τουρκία δεν θα μπει στον μηχανισμό SAFE, επανέλαβε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) Λάνα Ζωχιού στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Η ίδια ανέφερε ότι η Ελλάδα παρακολουθεί στενά την πορεία του «Πίρι Ρέις», παραμένοντας σε ετοιμότητα και σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα εξέδωσε anti- Νavtex, όπως προβλέπεται, και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κίνηση του ωκεανογραφικού το οποίο δεν έχει μετακινηθεί από το λιμάνι της Σμύρνης.

Τι είπε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ για τη Λιβύη και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Η κ. Ζωχιού επανέλαβε ότι το τουρκολυβικό μνημόνιο είναι άκυρο και ανυπόστατο και σημείωσε ότι δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα διατηρεί ανοιχτούς διαύλους και με Τρίπολη και με Βεγγάζη και πρόσθεση είναι να υπάρχουν λειτουργικές σχέσεις. Σύμφωνα με την ίδια η συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με τον γιο του στρατάρχη Χαφτάρ νωρίτερα τον Σεπτέμβριο έγινε σε εποικοδομητικό κλίμα, συμφωνήθηκε η συνεργασία στον οικονομικό τομέα, εμπόριο, ενέργεια, μεταφορές. Όπως τόνισε η κ. Ζωχιού, μέσα στο φθινόπωρο θα πραγματοποιηθεί η επιχειρηματική αποστολή ενώ θα συνεχιστεί και η εκπαίδευση των στελεχών της ακτοφυλακής, προκειμένου να συμβάλλουν στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών.

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, αναφέρθηκε επίσης στη γεωπολιτική διάσταση της συμμετοχής της Chevron στον διαγωνισμό διότι η Ελλάδα γεωπολιτικά, μετατρέπεται σε σημαντικό κρίκο της ευρύτερης ενεργειακής συνεργασίας ΕΕ- ΗΠΑ.