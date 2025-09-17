Η άσκηση ετοιμότητας του ΓΕΕΘΑ δεν συνδέεται με το «Πίρι Ρέις» λένε πηγές του ΥΠΕΘΑ
Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ διέταξε αιφνιδιαστικά άσκηση ετοιμότητας τα ξημερώματα της Τετάρτης.
Ως μία άσκηση στο πλαίσιο της διατήρησης της ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων περιγράφουν πηγές του Πενταγώνου την διακλαδική άσκηση ετοιμότητας που διατάχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, αποσυνδέοντας την από την τουρκική navtex που δεσμεύει περιοχές του Αιγαίου για έρευνες του ωκεανογραφικού «Πίρι Ρέις». Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι τέτοιες ασκήσεις πραγματοποιούνται διαχρονικά για τη διατήρηση της ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων.
Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ
Υπενθυμίζεται ότι όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας:
«Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 και κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, διετάχθη αιφνιδιαστικά η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας.
»Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.
»Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο.
»Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ».
Η τουρκική NAVTEX και το «Πίρι Ρέις»
Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία εξέδωσε ως μη όφειλε navtex για τις επιστημονικές έρευνες του ωεκανογραφικού «Πίρι Ρέις», με την Ελλάδα να προχωρά σε αντι – navtex και την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού να απαντά σε σχετική ερώτηση πως η Ελλάδα θα προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, εφόσον παραβιαστούν. Την ίδια στιγμή στρατιωτικές πηγές ανέφεραν στο in ότι και το Πεντάγωνο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.
