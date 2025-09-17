Αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας σε Έβρο και Αιγαίο

Τη διεξαγωγή διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας διέταξε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.

Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.