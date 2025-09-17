Αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας σε Έβρο και Αιγαίο
Σε τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, εντός της περιοχής ευθύνης του αρχηγού ΓΕΕΘΑ.
- Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή» της Fed
- Τυχαίο; Αποσύρθηκε έγγραφο για τη βία της ακροδεξιάς από τον ιστότοπο του αμερικανικού υπ. Δικαιοσύνης
- Πώς ένας νεαρός δικηγόρος δημιούργησε μια AI startup αξίας 5 δισ.
- Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές που είχαν κλείσει το δρόμο προς Μάτσου Πίτσου - Απομακρύνθηκαν 1.400 τουρίστες
Τη διεξαγωγή διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας διέταξε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης.
Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.
Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο.
Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.
- Διεμφυλικά άτομα: Η βία εις βάρος τους έχει αυξηθεί στην ΕΕ από το 2019 – «Ένα στα τρία έχει δεχθεί επίθεση»
- Χρυσάφι στα πόδια της: Η Αντέλ έκανε συμφωνία εκατομμυρίων για να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της
- Ανδρέας Λοβέρδος: Αιχμές κατά Ανδρουλάκη – Πώς δικαιολόγησε μεταγραφή του στη ΝΔ
- Τι είπε ο Άνταμ Σίλβερ για το NBA Europe: «Τότε θα αρχίσει η νέα ευρωπαϊκή Λίγκα…»
- Πάτρα: Ανήλικες υποχρέωσαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια και την τράβηξαν βίντεο
- Eurovision 2026: Με αλλαγές και εκπλήξεις η διαδικασία επιλογής του ελληνικού τραγουδιού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις