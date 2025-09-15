Μητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης

Κοινές δηλώσεις παραχώρησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Πρέπει να βελτιωθεί και η αμυντική μας βιομηχανία», υπογράμμισε ο Αντόνιο Κόστα

Και οι δύο εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην Πολωνία μετά το περιστατικό με την εισβολή των drones, ενώ μίλησαν για τον συντονισμό των ευρωπαϊκών εταίρων στα ζητήματα ασφάλειας και ανταγωνιστικότητας.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης, αφήνοντας αιχμές για την Τουρκία.

Νωρίτερα είχε προηγηθεί συνάντηση μεταξύ των δύο πολιτικών.

Δείτε τις δηλώσεις

Μητσοτάκης: Η Πολωνία «υπερασπίστηκε τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η επίσκεψη του Αντόνιο Κόστα θα βοηθήσει τον συντονισμό των εταίρων της ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη στήριξή του στην Πολωνία που «υπερασπίστηκε τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης», αναφερόμενος στο περιστατικό με την εισβολή των drones.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι στηρίζει τις προσπάθειες των ΗΠΑ και της ΕΕ για το Ουκρανικό, με τη συμμετοχή της Ουκρανίας με την τήρηση των εγγυήσεων ασφάλειας και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο

«Πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση στη Γάζα», είπε ο πρωθυπουργός. «Είμαστε ανήσυχοι για την ανεπίτρεπτη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του Κατάρ», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντόνιο Κόστα συζήτησαν για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, όπως ενημέρωσε ο πρωθυπουργός, όπου άφησε αιχμές για τη στάση της Τουρκίας και το πρόγραμμα SAFE.

«Σε ό,τι αφορά τώρα τη συμμετοχή τρίτων χωρών σε αυτή τη νέα αμυντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δική μας θέση είναι σαφής, ότι σε μία ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας δεν μπορούν να μετέχουν χώρες οι οποίες απειλούν ακόμη με πόλεμο μέλη της Ένωσης.

Είναι, πιστεύω, στο χέρι τους να οικοδομήσουν καλές σχέσεις με την Ευρώπη, αλλά αυτό προϋποθέτει και έναν σεβασμό των αρχών της», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Να καταπολεμήσουμε τα δίκτυα των διακινητών», είπε ο πρωθυπουργός για το μεταναστευτικό και ζήτησε την ενίσχυση της ΕΕ στα κράτη της πρώτης γραμμής.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι συζητήθηκε και ο προϋπολογισμός και η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ στο τετ – α – τετ με τον Αντόνιο Κόστα.

Κόστα: «Επικεντρωνόμαστε στην ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα»

Ο Αντόνιο Κόστα ευχαρίστησε για τη φιλική υποδοχή στην Αθήνα.

«Επικεντρωνόμαστε στην ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα», είπε ο κ. Κόστα.

Ο Αντόνιο Κόστα μίλησε για την απειλή της Ρωσίας στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ και αναφέρθηκε και ο ίδιος στα περιστατικά με τα drones στην Πολωνία και τη Ρουμανία.

«Πρέπει να βελτιωθεί η διαχείριση των συνόρων μας και να αντιμετωπιστεί η παράνομη μετανάστευση», πρόσθεσε ο Αντόνιο Κόστα.

«Συμφωνώ απόλυτα με τον κ. Μητσοτάκη ότι αν θέλουμε αποτελεσματικότερη ευρωπαϊκή άμυνα χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση», σημείωσε.

«Στο ΝΑΤΟ συμφωνήθηκε να αυξηθεί η αμυντική δαπάνη», είπε ο κ. Κόστα και υπογράμμισε ότι αυτό πρέπει να γίνεται με σύνεση και καλύτερο προγραμματισμό.

«Πρέπει να βελτιωθεί και η αμυντική μας βιομηχανία», πρόσθεσε.

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια πολύ γεωστρατηγική θέση και είναι η γέφυρα με τη Μέση Ανατολή», είπε ο κ. Κόστα, ενώ μίλησε για τις προσπάθειες να προωθηθεί η λύση των δύο κρατών στο Παλαιστινιακό και σημείωσε ότι η ΕΕ έχει πολλές δυνατότητες να παρέμβει σε αυτή τη διαδικασία.

«Την ημέρα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία συναντηθήκαμε και συζητήσαμε αν μπορούν να σταλούν μη θανάσιμα όπλα στην Ουκρανία. Τώρα μιλάμε για την Ευρώπη της κοινής άμυνας», είπε ο Αντόνιο Κόστα, μετά από ερώτηση που του έγινε.