Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Αντ. Κόστα στο Μέγαρο Μαξίμου
Μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Κόστα θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις
- Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσει την Ουάσινγκτον ο Τραμπ λόγω της αντίθεσης στην Υπηρεσία Μετανάστευσης
- Στον ανακριτή σήμερα ο 42χρονος που κατηγορείται για μαστροπεία – Τι λέει ο δικηγόρος του
- Χειροπέδες σε 51χρονο στη Θεσσαλονίκη – Έκλεβε καύσιμα από τον εργοδότη του
- Στο Λονδίνο ο Κικίλιας – Σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της London Shipping Week
Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στο Μέγαρο Μαξίμου.
Η επίσκεψη του κ. Κόστα στην Αθήνα εντάσσεται σε περιοδεία του σε όλες τις 27 πρωτεύουσες της Ε.Ε., η οποία ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα.
Στόχος του είναι να καταγράψει τις θέσεις των ηγετών ενόψει της άτυπης Συνόδου Κορυφής στη Δανία στις αρχές Οκτωβρίου και του τακτικού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες στο τέλος Οκτωβρίου.
Μετά τη συνάντηση θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις.
- Πετράδια, λευκά και βελούδο – Οι πιο καλοντυμένες διασημότητες στα βραβεία Emmy 2025
- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Ώρα… μεταλλίου για Καραλή, στη «μάχη» και ο Τεντόγλου
- Πολιτική αντιπαράθεση στον απόηχο της ΔΕΘ – Η «σύγκρουση» κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ
- Πόλη της Γάζας: Ο στρατός εξετάζει χερσαία εισβολή με τα 3/4 των κατοίκων να παραμένουν στην περιοχή
- Novatris: Ένοχοι «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση»
- Ο Αταμάν, η ήττα της Τουρκίας στον τελικό και το 1/6 από τον περασμένο Σεπτέμβρη (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις