Δείπνο στον Αντόνιο Κόστα παρέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε την Κυριακή το βράδυ, στην οικία του, ανεπίσημο δείπνο στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Μητσοτάκης και Κόστα θα έχουν επίσημη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου στις 9 το πρωί της Δευτέρας.

Μετά τη συνάντηση θα κάνουν από κοινού δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Στη διάρκεια του δείπνου τους συζήτησαν θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας σε πιο χαλαρό κλίμα.