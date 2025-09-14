newspaper
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
14.09.2025 | 21:55
Μεταβολή του καιρού τις επόμενες ώρες - Ανατροπή με τις βροχές
Δείπνο στον Αντόνιο Κόστα παρέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:16

Δείπνο στον Αντόνιο Κόστα παρέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε ανεπίσημο δείπνο στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Η επίσημη συνάντησή τους θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Δευτέρας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε την Κυριακή το βράδυ, στην οικία του, ανεπίσημο δείπνο στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Μητσοτάκης και Κόστα θα έχουν επίσημη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου στις 9 το πρωί της Δευτέρας.

Μετά τη συνάντηση θα κάνουν από κοινού δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Στη διάρκεια του δείπνου τους συζήτησαν θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας σε πιο χαλαρό κλίμα.

Wall Street
Wall Street: Οι επενδυτές αναζητούν την άποψη της Fed για την ασταθή αγορά εργασίας

Wall Street: Οι επενδυτές αναζητούν την άποψη της Fed για την ασταθή αγορά εργασίας

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι θα συμβεί εάν οι επενδύσεις 3 τρισ. αποτύχουν;

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι θα συμβεί εάν οι επενδύσεις 3 τρισ. αποτύχουν;

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Δημοσκοπήσεις: Δεν έπεισε το «πακέτο Μητσοτάκη» στους πολίτες – Από το δύσκολο καλοκαίρι σε ένα δύσκολο φθινόπωρο
Δημοσκοπήσεις 14.09.25

Δεν έπεισε το «πακέτο Μητσοτάκη» τους πολίτες - Δεν πνέει «ούριος άνεμος» στα «πανιά» της κυβέρνησης

Νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν πως τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ δεν ικανοποιούν τη μεγαλύτερη μερίδα των πολιτών. Οριακά τα κέρδη που εισπράττει η ΝΔ σε ένα ρευστό και ευμετάβλητο πολιτικό σκηνικό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καπνισάκης: Η Ομάδα Αλήθειας επαναφέρει το εμφυλιοπολεμικό κλίμα άλλων εποχών, ξεθάβει ακροδεξιά «τσεκούρια»
Κίνημα Δημοκρατίας 14.09.25

Καπνισάκης: Η Ομάδα Αλήθειας επαναφέρει το εμφυλιοπολεμικό κλίμα άλλων εποχών, ξεθάβει ακροδεξιά «τσεκούρια»

«Η Ομάδα Αλήθειας ξεθάβει πλέον τα ακροδεξιά "τσεκούρια" τεχνητής πόλωσης μήπως και αποπροσανατολίσει την κοινωνία από τα πραγματικά της προβλήματα», επισημαίνει ο Μανώλης Καπνισάκης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Καταδικάσαμε το τζιχαντιστικό χτύπημα της Χαμάς, καταδικάζουμε το «κράτος τρομοκράτη» του Ισραήλ
ΠΑΣΟΚ 14.09.25

Ανδρουλάκης: Καταδικάσαμε το τζιχαντιστικό χτύπημα της Χαμάς, καταδικάζουμε το «κράτος τρομοκράτη» του Ισραήλ

«Ο μόνος δρόμος λοιπόν για τον κ. Νετανιάχου είναι να απολογηθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ «έστω και με μία ψήφο» για την πολιτική αλλαγή – Δεν άνοιξε τα χαρτιά του για τις συνεργασίες
89η ΔΕΘ 14.09.25

Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ «έστω και με μία ψήφο» για την πολιτική αλλαγή – Δεν άνοιξε τα χαρτιά του για τις συνεργασίες

«Να συνεργαστούμε για να πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους απέναντι στη ΝΔ», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης - «Δεν θα κάνω τον Νοστράδαμο...», είπε για τις ενδεχόμενες συνεργασίες την επόμενη μέρα των εκλογών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Όσα έκανα δεν είναι από εμμονή, αυτοί που υπονομεύουν τη Δημοκρατία να πληρώσουν
ΠΑΣΟΚ 14.09.25

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Όσα έκανα δεν είναι από εμμονή, αυτοί που υπονομεύουν τη Δημοκρατία να πληρώσουν

«Η υπόθεσή μου πέρασε το πρώτο στάδιο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και περιμένω την εκδίκαση της υπόθεσης», γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Πυροβολεί» τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη το Μαξίμου – «Ατεκμηρίωτες», γράφτηκαν «στο πόδι»
ΠΑΣΟΚ 14.09.25

«Πυροβολεί» τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη το Μαξίμου - «Ατεκμηρίωτες», γράφτηκαν «στο πόδι»

Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «εξαγγελίες χωρίς σαφή κοστολόγηση και, αντιστοίχως, χωρίς ρητή αναφορά των μέτρων από τα οποία θα προκύψουν τα έσοδα»

Σύνταξη
Φάμελλος για Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας Ελλήνων της Μ. Ασίας: Τιμούμε την προσφορά των προσφύγων στο ελληνικό κράτος 
Πολιτική Γραμματεία 14.09.25

Φάμελλος για Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας Ελλήνων της Μ. Ασίας: Τιμούμε την προσφορά των προσφύγων στο ελληνικό κράτος 

Στη Μικρασιατική καταστροφή και τη 14η Σεπτεμβρίου που είναι αφιερωμένη στη μνήμη των Ελλήνων που έχασαν τη ζωή τους, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για μετεκλογικές συνεργασίες: Δεν θα κάνω τον Νοστράδαμο, πρώτο το ΠΑΣΟΚ για να αλλάξει κυβέρνηση
ΔΕΘ 14.09.25

Ανδρουλάκης για μετεκλογικές συνεργασίες: Δεν θα κάνω τον Νοστράδαμο, πρώτο το ΠΑΣΟΚ για να αλλάξει κυβέρνηση

Ως στόχο για την πολιτική αλλαγή έθεσε τη νίκη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ «έστω και με μία ψήφο» ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Τι είπε για την επόμενη μέρα των εκλογών

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κυριακάτικο μήνυμα σκληρής προπαγάνδας και ωραιοποίησης της πραγματικότητας
Πολιτική Γραμματεία 14.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κυριακάτικο μήνυμα σκληρής προπαγάνδας και ωραιοποίησης της πραγματικότητας

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, «οι «παροχές Μητσοτάκη στη ΔΕΘ» δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια μεγάλη επικοινωνιακή φούσκα που θα την συμπαρασύρει, δυστυχώς, η εκρηκτική ακρίβεια τους επόμενους μήνες»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Εμπιστευτείτε το σχέδιο που παρουσιάσαμε στη ΔΕΘ – Δεν έχω δεσμεύσεις, δύναμή μου ο κόσμος
ΠΑΣΟΚ 14.09.25 Upd: 14:47

Ανδρουλάκης: Εμπιστευτείτε το σχέδιο που παρουσιάσαμε στη ΔΕΘ – Δεν έχω δεσμεύσεις, δύναμή μου ο κόσμος

«Για εμάς η πολιτική αλλαγή περνάει από το ΠΑΣΟΚ», επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ - Οι τοποθετήσεις για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, το Παλαιστινιακό και τις διεθνείς εξελίξεις

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Αυτοεπαινείται για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Προσπαθεί να πείσει ότι «αυξάνεται το εισόδημα όλων»
Ανασκόπηση 14.09.25

Μητσοτάκης: Αυτοεπαινείται για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Προσπαθεί να πείσει ότι «αυξάνεται το εισόδημα όλων»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με μια υπερβολικά μακροσκελή ανασκόπηση, γεμάτη αυτοεπαίνους, αναφέρεται στις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ εξωραΐζοντας την πραγματικότητα

Σύνταξη
Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης
Διπλωματία 14.09.25

Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης

Η ελληνική επιστολή απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Λιβύης για το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η Λιβύη και η Τουρκία δεν έχουν κοινά θαλάσσια σύνορα λόγω της ύπαρξης των ελληνικών νησιών.

Σύνταξη
Κυβερνητικές πηγές: Ανεύθυνες οι υποσχέσεις Ανδρουλάκη- Επανέφερε αποτυχημένες συνταγές με πράσινα λεφτόδεντρα
ΔΕΘ 14.09.25

Κυβερνητικές πηγές: Ανεύθυνες οι υποσχέσεις Ανδρουλάκη- Επανέφερε αποτυχημένες συνταγές με πράσινα λεφτόδεντρα

Οι κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «υιοθετεί πρακτικές λαϊκισμού που παραπέμπουν σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ»

Σύνταξη
Αθήνα: «Οι ισχυρισμοί της Λιβύης σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελλάδας στερούνται κάθε νομικής βάσης»
Η ρηματική διακοίνωση 13.09.25

Αθήνα: «Οι ισχυρισμοί της Λιβύης σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελλάδας στερούνται κάθε νομικής βάσης»

Η Ελλάδα απορρίπτει ως αβάσιμη και παράνομη την «επίσημη θέση της Λιβύης σχετικά με τα εξωτερικά όρια της ηπειρωτικής της υφαλοκρηπίδας στη Μεσόγειο Θάλασσα»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τώρα είναι η ώρα για γενναία πολιτική αλλαγή με εκλογές – Να μπει τέλος στην ασυδοσία Μητσοτάκη
ΔΕΘ 13.09.25

Ανδρουλάκης: Τώρα είναι η ώρα για γενναία πολιτική αλλαγή με εκλογές – Να μπει τέλος στην ασυδοσία Μητσοτάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών για να γίνει πραγματικότητα η πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος και υποστήριξε πως μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να την εγγυηθεί

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Σαρωτικοί οι «μπλαουγκράνα» από δυο γκολ Ραφίνια και Λεβαντόφσκι (vid)
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Σαρωτικοί οι «μπλαουγκράνα» από δυο γκολ Ραφίνια και Λεβαντόφσκι (vid)

«Διαστημική» η Μπαρτσελόνα συνέτριψε με 6-0 τη Βαλένθια παίζοντας εξαιρετικά κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Ο Γιάννης τραγουδάει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη – Τα λόγια καρδιάς του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες (vid)
Μπάσκετ 14.09.25

Ο Γιάννης τραγουδάει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη – Τα λόγια καρδιάς του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες (vid)

O Βασίλης Σπανούλης μίλησε με λόγια ψυχής και καρδιάς στους παίκτες του μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τραγουδάει σύνθημα με το όνομα του Έλληνα τεχνικού!

Σύνταξη
MVP του Eurobasket 2025 ο Ντένις Σρέντερ
Ποδόσφαιρο 14.09.25

MVP του Eurobasket 2025 ο Ντένις Σρέντερ

Η Γερμανία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης και ο Ντένις Σρέντερ έλαβε το βραβείο του MVP ως ο πολυτιμότερος της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Ισπανία: Ακυρώθηκε ο τελικός γύρος ποδηλατικού αγώνα λόγω διαδηλώσεων για την Παλαιστίνη
Μαδρίτη 14.09.25

«Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά»: Ακυρώθηκε ο τελικός γύρος ποδηλατικού αγώνα λόγω διαδηλώσεων

Ο τελευταίος γύρος του ποδηλατικού αγώνα Vuelta στην Ισπανία ακυρώθηκε λίγα λεπτά πριν από τη λήξη του, καθώς διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης κατέκλυσαν τους δρόμους της Μαδρίτης.

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ’ για Μασκ: «Διάβασα ότι θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος – Και λοιπόν;»
Τι σημαίνει; 14.09.25

Πάπας Λέων ΙΔ’ για Μασκ: «Διάβασα ότι θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος – Και λοιπόν;»

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ επισημαίνει ότι αν το χρήμα είναι το μόνο που έχει αξία σήμερα, το υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και υπογράμμισε το διαρκώς αυξανόμενο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός ζει σε μία «λούπα» με έναν βασικό υπαίτιο
Παναθηναϊκός 14.09.25

Ο Παναθηναϊκός ζει σε μία «λούπα» με έναν βασικό υπαίτιο

Αυτό που συνέβη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, έχει πάψει προ πολλού να είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο για τον Παναθηναϊκό... Δυστυχώς, τα καλοκαιρινά προκριματικά μάλλον ήταν παρένθεση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

