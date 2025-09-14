Δείπνο στον Αντόνιο Κόστα παρέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε ανεπίσημο δείπνο στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Η επίσημη συνάντησή τους θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Δευτέρας.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε την Κυριακή το βράδυ, στην οικία του, ανεπίσημο δείπνο στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.
Μητσοτάκης και Κόστα θα έχουν επίσημη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου στις 9 το πρωί της Δευτέρας.
Μετά τη συνάντηση θα κάνουν από κοινού δηλώσεις στους δημοσιογράφους.
Στη διάρκεια του δείπνου τους συζήτησαν θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας σε πιο χαλαρό κλίμα.
- Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Είναι σωστή η σύνταξή σας;
- Απάντησε στις δηλώσεις του Σενγκούν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (vid)
- Οι επενδυτές αναζητούν την άποψη της Fed για την ασταθή αγορά εργασίας
- Υπερθέαμα: Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
- Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Σαρωτικοί οι «μπλαουγκράνα» από δυο γκολ Ραφίνια και Λεβαντόφσκι (vid)
- Ryanair: Σε κλιμακούμενη δημόσια διαμάχη με τον διαχειριστή των ισπανικών αεροδρομίων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις