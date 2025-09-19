Γερμανία και Ισπανία αναζητούν λύση για το ευρωπαϊκό μαχητικό SCAF ως το τέλος του 2025
«Δεν προχωράμε στο σχέδιο» για το ευρωπαϊκό μαχητικό αεροσκάφος του μέλλοντος (SCAF), συμφωνούν Μερτς και Σάντσεθ, αναζητώντας «αμφότεροι λύση το συντομότερο δυνατό».
Το Βερολίνο και η Μαδρίτη «θέλουν να προσπαθήσουν να εξευρεθεί λύση ως το τέλος του 2025» όσον αφορά το ευρωπαϊκό σχέδιο μαχητικού αεροσκάφους του μέλλοντος (SCAF), δήλωσε χθες Πέμπτη ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ (στη φωτογραφία από wikipedia.org, επάνω, μακέτα του αεροσκάφους).
Θεωρείται το σημαντικότερο έργο για την άμυνα της Ευρώπης κι υποτίθεται πως θα ενίσχυε τη στρατηγική αυτονομία της
«Μοιραζόμαστε την ίδια άποψη: η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική. Δεν προχωράμε στο σχέδιο αυτό», είπε ο γερμανός καγκελάριος έχοντας πλάι του τον ισπανό ομόλογό του στη Μαδρίτη.
«Συζητάμε αμφότεροι με τη γαλλική κυβέρνηση και θέλουμε αμφότεροι να εξευρεθεί λύση το συντομότερο δυνατό», συμπλήρωσε.
Το σχέδιο, που αναγγέλθηκε αρχικά το 2017 από το Βερολίνο και το Παρίσι, προτού ενταχθεί κατόπιν σε αυτό κι η Μαδρίτη, θεωρείται το σημαντικότερο έργο στο πεδίο της άμυνας στην Ευρώπη κι υποτίθεται πως θα ενίσχυε τη στρατηγική αυτονομία της ηπείρου.
Διαφωνίες
Αλλά δεν προχωρά, εξαιτίας διαφωνιών ανάμεσα στη γαλλική κατασκευάστρια Dassault και την ευρωπαϊκή Airbus, που αντιπροσωπεύει τα γερμανικά και τα ισπανικά συμφέροντα στον φάκελο.
Ο κ. Σάντσεθ συμφώνησε απόλυτα με τη δήλωση του γερμανού καγκελάριου. «Το ενδιαφέρον της Ισπανίας για το σχέδιο αυτό είναι ειλικρινές. Είναι απόλυτο, αλλά (…) με τους όρους που είχαν θέσει οι τρεις χώρες – η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία – εκ των προτέρων», πρόσθεσε.
Πηγή: ΑΠΕ
