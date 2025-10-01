Στη Δανία Ευρωπαίοι ηγέτες για τη σύνοδο με βασικό ζήτημα την άμυνα – «Βρισκόμαστε σε επικίνδυνη κατάσταση»

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση κορυφής Ευρωπαίων ηγετών στη Δανία, με σκοπό τη λήψη αποφάσεων για τη δημιουργία προστατευτικού τείχους ενάντια στις επιθέσεις από drones, την ασφάλεια, αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Δηλώσεις ηγετών πραγματοποιήθηκαν πριν την έναρξη των επίσημων συζητήσεων.

Ιδαίτερα σοβαρός ο πόλεμος στην Ουκρανία, τονίζει η Φρέντερικσεν από τη Δανία

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, μήλησε στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή της στον κύριο χώρο της συνόδου κορυφής στην Κοπεγχάγη.

Δήλωσε ότι το κύριο καθήκον των ηγετών είναι να «συζητήσουν θέματα ασφάλειας και αποτροπής στην άμυνα, συμπεριλαμβανομένων των drones και της βοήθειας προς την Ουκρανία», με παράλληλη συζήτηση για τη μετανάστευση.

Υποστήριξε επίσης την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα δάνειο αποζημίωσης προς την Ουκρανία, το οποίο θα εξασφαλιστεί από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με τον Guardian.

Σε ένα πολύ αυστηρό μήνυμα προς τους άλλους ηγέτες, λέει:

«Θα είμαι πολύ σαφής: πρέπει να υπάρχει ένας κοινός ευρωπαϊκός στόχος σε αυτό το θέμα, διαφορετικά θα διχαστούμε, και αυτό δεν είναι ο σωστός δρόμος για την Ευρώπη. Νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε την εθνική μας προοπτική όταν μιλάμε για την ασφάλεια στην Ευρώπη και να δούμε το συνολικό πλαίσιο. Με τον υβριδικό πόλεμο που μαίνεται, και να δούμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, όχι ως πόλεμο σε μια ευρωπαϊκή χώρα, την Ουκρανία, αλλά ως μια ρωσική προσπάθεια να απειλήσει όλους μας».

Συμπλήρωσε ότι ελπίζει «πως όλοι αναγνωρίζουν τώρα ότι υπάρχει ένας υβριδικός πόλεμος, και τη μια μέρα είναι η Πολωνία, την άλλη μέρα είναι η Δανία, και την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα θα είναι κάπου αλλού που θα δούμε σαμποτάζ ή θα δούμε drones να πετούν. Έτσι, το βλέπω αυτό από μια ευρωπαϊκή προοπτική. Υπάρχει μόνο μία χώρα που είναι πρόθυμη να μας απειλήσει, και αυτή είναι η Ρωσία, και ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε μια πολύ ισχυρή απάντηση».

Αλλά προειδοποίησε: «Θέλω να επανεξοπλιστούμε. Θέλω να αγοράσουμε περισσότερες δυνατότητες. Θέλω να καινοτομήσουμε περισσότερο, για παράδειγμα, στα drones».

Η Φρέντερικσεν τόσισε επίσης ότι: «Νομίζω ότι είναι σοβαρό. Νομίζω ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πολύ σοβαρός. Όταν κοιτάζω την Ευρώπη σήμερα, νομίζω ότι βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου – όχι του Ψυχρού Πολέμου».

Ερωτηθείσα για τις εισβολές με drones, λέει ότι γενικά είναι υπέρ της κατάρριψής τους, αλλά προειδοποιεί ότι «πρέπει να γίνει με τον σωστό τρόπο».

Η θέση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι «ζούμε σε ταραγμένους καιρούς. Η Ρωσία δοκιμάζει την αποφασιστικότητά μας», κάνοντας μνεία στο σχέδιό της να κατάσχει 140 δισεκατομμύρια ευρώ σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να χρηματοδοτήσει την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας ως επίκεντρο των σημερινών συζητήσεων υψηλού κινδύνου, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει ένας «νόμιμος τρόπος» για να γίνει αυτό.

«Δεν πρέπει μόνο οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι να πληρώσουν για τη στήριξη της Ουκρανίας, αλλά και η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει», είπε.

Τι ανέφερε η Κάγια Κάλας

Οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ρωσίας πάνω από ευρωπαϊκές χώρες συνιστούν «κρατικά υποστηριζόμενη τρομοκρατία», δήλωσε η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

«Βλέπουμε τη Ρωσία να κλιμακώνει σαφώς τις διάφορες παραβιάσεις που πραγματοποιεί», τόνισε.

Η ΕΕ εργάζεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, παρόλο που δεν υποστηρίζουν όλα τα κράτη μέλη το σχέδιο.

Η Κάλλας επέμεινε στην ανάγκη να χρησιμοποιηθούν τα κατασχεθέντα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση των πολεμικών αποζημιώσεων που θα καταβληθούν τελικά στην Ουκρανία, αντί να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα των φορολογουμένων. «Αν δεν λάβουμε υπόψη αυτά τα [ρωσικά] περιουσιακά στοιχεία, τότε το κόστος θα επιβαρύνει τους φορολογούμενους μας, αυτό είναι σίγουρο», δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Κοπεγχάγη.

Τι ανέφερε η πρωθυπουργός της Λετονίας

Η πρωθυπουργός της Λετονίας, Εβίκα Σιλίνια, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η συνάντηση πρέπει να βοηθήσει την ΕΕ «να συντονίσει ακόμη περισσότερο τις ενέργειές μας στο ΝΑΤΟ και τις ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ανέφερε ότι είναι μια «έγκαιρη συνάντηση», καθώς «οι Ρώσοι δεν σταματούν τα drones… να πετούν πάνω από τα σύνορά μας και τις πόλεις μας», αναφέροντας την Πολωνία, τη Λετονία και τη Δανία ως μερικές από τις χώρες που επηρεάζονται.

Τόνισε ότι οι χώρες της Βαλτικής έχουν εμπειρία από εισβολές drones, έχοντας επενδύσει σε «αισθητήρες» και ακολουθώντας τα διδάγματα που έμαθε η Ουκρανία σχετικά με τον τρόπο ανίχνευσης drones και προστασίας των πολιτικών αεροδρομίων.

Χαιρετίζει επίσης την πρόταση να χρησιμοποιηθούν τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας για την Ουκρανία, λέγοντας ότι «πρέπει πραγματικά να δούμε τις λεπτομέρειες». «Ζητάμε εδώ και αρκετό καιρό να χρησιμοποιηθούν αυτά τα ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία», προσθέτει.

Η Σιλίνια θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει πολύ γρήγορα στο θέμα των drones, καθώς απορρίπτει ορισμένες κριτικές ότι η πλήρης ανάπτυξη του «τείχους drones» της Ένωσης θα μπορούσε να διαρκέσει έως και τρία-τέσσερα χρόνια.

«Δεν χρειαζόμαστε τρία χρόνια και πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε σε πολύ λιγότερο χρόνο. Εξαρτάται απλώς από τους ηγέτες [αν] μπορούμε να συμφωνήσουμε για πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, διότι με τα drones, που εξελίσσονται τόσο γρήγορα, τρία χρόνια είναι πάρα πολύς χρόνος».

Λέει ότι οι απαραίτητες δυνατότητες μπορούν να αναπτυχθούν εντός 12-18 μηνών.

Αμφιβολίες εκφράζει το Λουξεμβούργο

Σύμφωνα με τον Guardian, δεν φαίνεται να υπάρχει ομοφωνία όσον αφορά τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Λυκ Φρίντεν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η πρόταση της Επιτροπής εγείρει πολλά νομικά ζητήματα, καθώς «δεν μπορείς να κατασχέσεις τόσο εύκολα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε άλλο κράτος».

«Όλες οι προτάσεις είναι ευπρόσδεκτες, αλλά πρέπει πρώτα να διασφαλίσουμε ότι είναι εφαρμόσιμες στην πράξη και ότι γνωρίζουμε ποιος θα φέρει τελικά την ευθύνη για αυτές», πρόσθεσε, σύμφωνα με τον Guardian.

Υπέρ της χρήσης των ρωσικών κεφαλαίων και η Φινλανδία

Και η Φινλανδία υποστηρίζει την προτεινόμενη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη της Ουκρανίας, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέτερι Όρπο.

«Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό και βιώσιμο, μακροπρόθεσμο πακέτο για την Ουκρανία και [η επίτευξη αυτού] μέσω των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι μια πολύ καλή ιδέα και πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε με αυτό», δήλωσε ο Όρπο στους δημοσιογράφους λίγο πριν την έναρξη της συνόδου κορυφής της ΕΕ.

«Βρισκόμαστε σχεδόν σε κατάσταση υβριδικού πολέμου. Έχουμε δει πολλούς τύπους υβριδικών επιθέσεων κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε δει παράνομους μετανάστες στα σύνορα, έχουμε δει drones, πυραύλους, έχουμε δει κυβερνοεπιθέσεις, κατεστραμμένα καλώδια και αγωγούς. Γι’ αυτό πρέπει να προετοιμαστούμε και, ακόμη περισσότερο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι», δήλωσε.

Η Αυστρία έτοιμη να συμμετάσχει σε συζητήσεις για την κοινή άμυνα

Ο Αυστριακός Καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε κοινές ευρωπαϊκές αμυντικές προμήθειες, παρά την ουδετερότητά της.

«Ό,τι κάνουμε βασίζεται στην ουδετερότητα. Όμως η ουδετερότητα δεν μας απαγορεύει να εξετάσουμε κοινές προμήθειες, όπως το Sky Shield, και πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή κίνηση», ανέφερε ο Στόκερ, προσθέτοντας ότι η ήπειρος βρίσκεται σε μια κατάσταση «υβριδικού πολέμου».

Δηλώσεις έκανε και ο Μακρόν

«Βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια είναι πολύ επιθετική στον χώρο της ενημέρωσης, επίσης κατά τη διάρκεια των εκλογών, και αυξάνει τις κυβερνοεπιθέσεις της», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Μακρόν έκανε αναφορά σε «υβριδικές απειλές στον τομέα της αντιπαράθεσης».

«Όποιος παραβιάζει τον εναέριο χώρο είναι υπεύθυνος για αντίποινα: είναι δικαίωμά μας», δήλωσε ο Μακρόν, προσθέτοντας: «Είμαστε υπό δοκιμασία».

Ο Μακρόν δήλωσε ότι «ήταν θετικό» το γεγονός ότι η Γαλλία διερευνούσε μια υποψία παράβασης από το πετρελαιοφόρο Boracay.

Το πλοίο είναι ύποπτο ότι ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» που εμπλέκεται στο εμπόριο ρωσικού πετρελαίου. Ο Μακρόν δήλωσε ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο στόλος αυτός αποτελείται από 600 έως 1.000 πλοία.

Σε παρόμοια θέση με τη Γερμανία, ο Μακρόν δεν έδειξε ιδιαίτερο ενθουσιασμό για το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το τείχος κατά των drones. «Είμαι επιφυλακτικός απέναντι σε [αυτού του είδους] όρους. Τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναπτύξουν συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης — η Γαλλία και η Γερμανία συνεργάζονται επί του παρόντος σε αυτό το θέμα — και δυνατότητες αντιμετώπισης των drones, να προμηθευτούν «αποτρεπτικές» δυνατότητες βαθιάς επίθεσης και να αγοράσουν περισσότερα συστήματα αεροπορικής άμυνας.

Ο Μητσοτάκης υπέρ της διάθεσης πόρων στην άμυνα της Ευρώπης

Αναγκαία θεωρεί την άμεση κινητοποίηση της Ευρώπης ώστε να διαθέσει πόρους για την άμυνα, αλλά και να διευρύνει τις περιοχές ασφαλείας όχι μόνο στην Ανατολή, αλλά και στα νοτιοανατολικά σύνορα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «η χώρα ήταν πάντα υπέρ της αύξησης των αμυντικών δαπάνων και είμαστε από τις χώρες που δαπανούν το 3% του ΑΕΠ».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι είναι θετικό γεγονός ότι η Ευρώπη έχει αποφασίσει να προχωρήσει την αντιπυραυλική προστασία και την δημιουργία θόλου για την προστασία από τα drones.

Η Μελόνι ζητάει προσοχή στη νότια πλευρά της Ευρώπης

«Ένα πράγμα που πρέπει να ειπωθεί σχετικά με τα drones και τα τείχη είναι ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι τα σύνορα της συμμαχίας είναι πολύ διευρυμένα. Αν κάνουμε το λάθος να κοιτάξουμε μόνο προς τα ανατολικά και να ξεχάσουμε τη νότια πλευρά, κινδυνεύουμε να μην είμαστε αποτελεσματικοί», είπε η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

Η Μελόνι προειδοποίησε επίσης ότι οι «αυξανόμενες προκλήσεις» της Ρωσίας έχουν ως στόχο να εμποδίσουν τις ευρωπαϊκές χώρες να στείλουν επιπλέον συστήματα αεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία και να αποσπάσουν την προσοχή από την αποτυχημένη καλοκαιρινή επίθεση της Μόσχας. «Με αυτά τα δεδομένα, πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι και να μην ανταποκριθούμε στις προκλήσεις», πρόσθεσε.