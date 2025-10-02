Μήνες καταστροφικών ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων στην Ουκρανία μαρτυρούν πως η Μόσχα κατόρθωσε να τροποποιήσει τους πυραύλους της και πλέον να μην αναχαιτίζονται από την αεράμυνα του Κιέβου, σύμφωνα με Ουκρανούς και δυτικούς αξιωματούχους.

Οι βομβαρδισμοί που έπληξαν τους Ουκρανούς κατασκευαστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών αυτό το καλοκαίρι ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της βελτίωσης των βαλλιστικών πυραύλων της Ρωσίας οι οποίοι πλέον νικούν τις αμερικανικές συστοιχίες Patriot, δήλωσαν νυν και πρώην Ουκρανοί και δυτικοί αξιωματούχοι στους Financial Times.

Η Ρωσία τροποποίησε το κινητό σύστημα Iskander-M, το οποίο εκτοξεύει πυραύλους με εκτιμώμενο βεληνεκές έως και 500 χλμ., καθώς και τους βαλλιστικούς πυραύλους Kinzhal, οι οποίοι μπορούν να πετάξουν έως και 480 χλμ., προσέθεσαν.

Οι ρωσικοί πύραυλοι ακολουθούν πλέον μια τυπική τροχιά κι εν συνεχεία εκτρέπουν την πορεία τους και βυθίζονται σε μια απότομη τελική βουτιά ή εκτελούν ελιγμούς που «μπερδεύουν και με αυτόν τον τρόπο εξουδετερώνουν» τους Patriot.

Πρόκειται μια πολύ σημαντική εξέλιξη υπέρ της Ρωσίας, δήλωσε ένας πρώην Ουκρανός αξιωματούχος. Η εκτίμηση του αξιωματούχου υποστηρίζεται από μια έκθεση που συνέταξε ο ειδικός γενικός επιθεωρητής της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας των ΗΠΑ, η οποία καλύπτει την περίοδο από 1 Απριλίου έως 30 Ιουνίου.

Στην έκθεση αναφέρεται πως οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας «δυσκολεύτηκαν να χρησιμοποιήσουν με συνέπεια τα συστήματα αεράμυνας Patriot για την προστασία από τους βαλλιστικούς πυραύλους της Μόσχας λόγω των πρόσφατων ρωσικών τακτικών βελτιώσεων, συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεων που επιτρέπουν στους πυραύλους τους να αλλάζουν τροχιά και να εκτελούν ελιγμούς αντί να πετούν σε μια παραδοσιακή βαλλιστική τροχιά».

Αναφέρεται επίσης μια ρωσική επίθεση στις 28 Ιουνίου που περιελάμβανε επτά βαλλιστικούς πυραύλους, εκ των οποίων η Ουκρανία κατέρριψε μόνο έναν, και ένα μπαράζ στις 9 Ιουλίου -εκείνη την εποχή η μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση από την έναρξη του πολέμου- που περιελάμβανε 13 πυραύλους, εκ των οποίων το Κίεβο κατέρριψε ή κατέστειλε 7.

Η Ουκρανία μοιράζεται δεδομένα εμπλοκής των Patriot με το Πεντάγωνο και τους Αμερικανούς κατασκευαστές του συστήματος αεράμυνας, δήλωσαν οι δυτικοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Οι Ρώσοι εξακολουθούν να αναβαθμίζουν σημαντικά την τεχνολογία των Iskander

Η Raytheon, με έδρα τη Βιρτζίνια, κατασκευάζει το σύστημα Patriot, ενώ η Lockheed Martin, με έδρα το Μέριλαντ, παράγει τους πυραύλους αναχαίτισης του συστήματος.

Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να γίνουν οι ενημερώσεις που απαιτούνται για να συμβαδίζει με τις προσαρμογές της Ρωσίας, αλλά ένας αξιωματούχος είπε πως αυτές οι βελτιώσεις συχνά υστερούν σε σχέση με τις εξελισσόμενες τακτικές της Μόσχας.

Ο Sergiy Kyslytsya, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, δήλωσε στους FT πως «οι Ρώσοι εξακολουθούν να αναβαθμίζουν σημαντικά την τεχνολογία των Iskander και άλλων πυραύλων τους».

Τόνισε την ανάγκη οι εταίροι του Κιέβου να περιορίσουν τις ροές εξαρτημάτων δυτικής κατασκευής προς τη Ρωσία. Το υπουργείο Άμυνας και η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας δεν απάντησαν σε αιτήματα των FT για σχολιασμό.