Ουκρανία: Οι Βραζιλιάνοι στο μέτωπο

Στον πόλεμο που συνεχίζει να μαίνεται στην Ουκρανία, η συμμετοχή ξένων μαχητών παραμένει καθοριστική. Ειδικότερα, Βραζιλιάνοι ενταγμένοι στη Δεύτερη Διεθνή Λεγεώνα ξεχωρίζουν για τη δράση τους γύρω από την πόλη Πόκροβσκ, ένα από τα στρατηγικά σημεία της περιφέρειας του Ντονέτσκ. Με εμπειρία κυρίως σε αστικό πόλεμο ενάντια στην εγκληματικότητα στις φαβέλες, έχουν καταφέρει να προσαρμοστούν εντυπωσιακά στο ουκρανικό πεδίο μάχης, πραγματοποιώντας γρήγορες επιχειρήσεις εφόδου με τη βοήθεια drones και ενισχύοντας ουκρανικές θέσεις που δέχονταν ασφυκτική πίεση από τους Ρώσους.

Η συμβολή τους ήταν καθοριστική για την αναχαίτιση προελάσεων, με τις ομάδες να εμπλέκονται άμεσα σε μάχες με ρωσικές ομάδες διείσδυσης, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ανέκτησαν εδάφη. Δεν είναι τυχαίο ότι περίπου 400 Βραζιλιάνοι βρίσκονται ήδη σε λίστα αναμονής για να ενταχθούν στον πόλεμο. Οι περισσότεροι προέρχονται από το στρατό και την αστυνομία της χώρας, με ορισμένους να έχουν υπηρετήσει στη Γαλλική Λεγεώνα των Ξένων. Η ταχύτητα με την οποία κινούνται στα ουκρανικά δάση και η ικανότητά τους να επιχειρούν σε νυχτερινές συνθήκες τους καθιστούν πολύτιμο «χαρτί» για τις ουκρανικές δυνάμεις.

Πάλι από τη Βόρεια Κορέα

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία εντείνει τις επιχειρήσεις στο Ντονέτσκ και επιδιώκει να εξαντλήσει τους πόρους της Ουκρανίας, φαίνεται να εξετάζει εκ νέου την αξιοποίηση στρατιωτών από τη Βόρεια Κορέα. Ήδη κατά το παρελθόν είχαν πολεμήσει στο πλευρό των Ρώσων περίπου 12.000 Βορειοκορεάτες, και σύμφωνα με πληροφορίες το Κρεμλίνο σχεδιάζει τη συγκρότηση νέου τάγματος με έως 3.000 άνδρες, εξοπλισμένους με ελαφρύ οπλισμό, οι οποίοι θα μπορούσαν να αναπτυχθούν κοντά στο Σούντζα και το Κουρσκ, αλλά και στο Ντονέτσκ.

Η στενή συνεργασία Μόσχας – Πιονγιάνγκ περιλαμβάνει, πέρα από την παρουσία στρατιωτών, και την αποστολή εκατομμυρίων πυρομαχικών από τη Βόρεια Κορέα. Ωστόσο, ουκρανικές πηγές υποστηρίζουν ότι οι ασιατικές δυνάμεις δεν διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση και συχνά αποτελούν εύκολους στόχους στο πεδίο της μάχης.

Το τοπίο της ειρήνης παραμένει μακρινό, ενώ η σύγκρουση αποκτά όλο και πιο έντονα διεθνή χαρακτηριστικά, με μαχητές από περισσότερες από 30 χώρες να πολεμούν στο πλευρό της Ουκρανίας και τη Ρωσία να αναζητά ενισχύσεις από την Άπω Ανατολή.