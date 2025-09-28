Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός 12χρονου κοριτσιού και 14 τραυματίστηκαν, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε μια μεγάλη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στo Κίεβο και την γύρω περιοχή.

Η Ρωσία εκτόξευσε 595 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 48 πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι περισσότερες από 15 τοποθεσίες είχαν υποστεί ζημιές λόγω του μπαράζ επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένων «επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε πολυώροφα κτίρια κατοικιών».

«Η Ρωσία θέλει να συνεχίσει να πολεμά και να σκοτώνει» λέει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τις επιθέσεις «βάναυσες» ενώ είπε ότι διήρκεσαν «πάνω από 12 ώρες».

«Σχεδόν 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιθέσεων και περισσότεροι από 40 πύραυλοι, συμπεριλαμβανομένου του «Kinzhal». Το πρωί, ρωσο-ιρανικοί «Shaheds» ήταν και πάλι στον ουρανό μας», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.

A massive Russian attack on Ukraine lasted for more than 12 hours. Savage strikes, a deliberate, targeted terror against ordinary cities – nearly 500 attack drones and over 40 missiles, including Kinzhal missiles. This morning, Russian-Iranian “shaheds” are again in our skies.… pic.twitter.com/fshvsbMkIg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 28, 2025

«Η Μόσχα θέλει να συνεχίσει να πολεμά και να σκοτώνει και αξίζει μόνο την πιο σκληρή πίεση από τον κόσμο… Θα συνεχίσουμε να αντεπιτιθέμεθα για να στερήσουμε από τη Ρωσία αυτές τις ευκαιρίες να κερδίσει και να την αναγκάσουμε να αναλάβει διπλωματία… Η ώρα για αποφασιστική δράση έχει έρθει προ πολλού και υπολογίζουμε σε μια ισχυρή αντίδραση από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την G7 και την G20», πρόσθεσε.

Σε κατάσταση συναγερμού πολλές περιοχές στην Ουκρανία

Πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα τέθηκαν επίσης σε κατάσταση συναγερμού για αεροπορική επιδρομή, ενώ η γειτονική Πολωνία έκλεισε τον εναέριο χώρο κοντά σε δύο από τις νοτιοανατολικές πόλεις της και η πολεμική αεροπορία και οι συμμαχικές δυνάμεις απογείωσαν αεροσκάφη σε απάντηση.

Російські війська вкотре обстріляли Київ. Пошкоджені житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури у Соломʼянському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Наразі відомо про 4 загиблих. Інформація уточнюється. Тривають аварійно-рятувальні роботи pic.twitter.com/Vk7sXt4ZTf — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) September 28, 2025

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε «εκατοντάδες drones και πυραύλους» κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Είπε ότι οι επιδρομές κατέστρεψαν οικιστικά κτίρια και προκάλεσαν «θύματα αμάχων». «Πρέπει να μεγιστοποιήσουμε το κόστος της περαιτέρω κλιμάκωσης για τη Ρωσία», είπε.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι η ουκρανική πρωτεύουσα δέχεται «μαζική» επίθεση και προέτρεψε τους ανθρώπους να παραμείνουν σε καταφύγια.

Ανταποκριτές αναφέρουν ότι το χτύπημα των Ρώσων στο Κίεβο ήταν σφοδρότατο. Πολυκατοικίες ισοπεδώθηκαν και «δεκάδες» διαμερίσματα υπέστησαν ζημιές.

Time to wake up, and we still haven’t slept. Kyiv — shaken by endless explosions all night. Dozens of russian drones still above. Call it what it is: not war, but state-sponsored terror against civilians. Sadly, heavy damage and injuries have been reported. pic.twitter.com/5dYXJMHP4c — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) September 28, 2025

Ένα ανεξάρτητο παρατηρητήριο περιέγραψε την επίθεση στο Κίεβο ως μία από τις μεγαλύτερες στην πρωτεύουσα και τις γύρω περιοχές από την έναρξη του πλήρους πολέμου.

Η Kyiv Post ανέφερε ότι ο συνολικός αριθμός των εναέριων στόχων εξακολουθεί να αξιολογείται, αλλά περιέγραψε την τελευταία ρωσική επίθεση ως «μία από τις σφοδρότερες που έχουν δει ποτέ».