Σφοδρή επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους δέχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής το Κίεβο από τη Ρωσία, σε αυτό που ανεξάρτητοι παρατηρητές χαρακτήρισαν ως ένα από τα μεγαλύτερα ρωσικά πλήγματα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας και την γύρω περιοχή από την έναρξη του πολέμου σε πλήρη κλίμακα.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούσαν πάνω από την πόλη και αντιαεροπορικά πυρά αντηχούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Η επίθεση συνεχιζόταν μέχρι και λίγο μετά τις 7 σήμερα το πρωί.

#Київ Станом на 7.20 внаслідок атаки відомо про п’ятеро постраждалих – мер Кличко. pic.twitter.com/K6G2lrNP51 — BankovaMail (@BankovaMa) September 28, 2025

«Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση ενώ ο κόσμος κοιμόταν»

«Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα μαζική αεροπορική επίθεση σε ουκρανικές πόλεις ενώ ο κόσμος κοιμόταν. Για ακόμα μια φορά, εκατοντάδες drones και πυραύλους, καταστρέφοντας κτίρια κατοικιών και προκαλώντας θύματα μεταξύ των αμάχων», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτηση στο Χ.

Russia launched another massive air attack on Ukrainian cities while people were sleeping. Again, hundreds of drones and missiles, destroying residential buildings and causing civilian casualties. We must maximise the cost of further escalation for Russia. Putin must know… pic.twitter.com/PteTPyV6pn — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 28, 2025

Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι πέντε νοσηλεύονται, ύστερα από «μαζική» επίθεση.

Η Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά) χτυπήθηκε «τουλάχιστον τέσσερις φορές» σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ, που έκανε λόγο για τέσσερις τραυματίες.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι 41 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας.

⚡💥🔥 – Imágenes del incendio en un edificio residencial cerca de #Kiyv (#Київ) tras el ataque ruso con drones. pic.twitter.com/NJyMFmG0l5 — InfoKoldo (@Info_Koldo) September 28, 2025

Μερικοί κάτοικοι στο Κίεβο κατέφυγαν σε σταθμούς του μετρό βαθιά υπόγεια για ασφάλεια. Πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα τέθηκαν σε συναγερμό αεροπορικής επιδρομής.

Στα δυτικά της Ουκρανίας η γειτονική Πολωνία έκλεισε τον εναέριο χώρο κοντά σε δύο από τις νοτιοανατολικές πόλεις της και η πολεμική αεροπορία της απογείωσε αεροσκάφη σε απάντηση.

Οι απειλές Λαβρόφ

Μία ημέρα νωρίτερα, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ενωση ότι «οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της Ρωσίας θα τύχει αποφασιστικής απάντησης».

«Η Ρωσία δεν έχει και δεν είχε ποτέ τέτοιες προθέσεις. Αλλά οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της χώρας μου θα τύχει αποφασιστικής απάντησης. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό», πρόσθεσε.

Κατηγόρησε δε τη Δύση ότι «σαμποτάρει» τη διπλωματία πιέζοντας για την επαναφορά των κυρώσεων κατά του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Η Ρωσία κατηγορείται ότι σχεδόν σχεδιάζει να επιτεθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ο πρόεδρος Πούτιν έχει επανειλημμένα απορρίψει αυτές τις προκλήσεις», ανέφερε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.