Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
28.09.2025 | 08:46
Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας λόγω αγώνων δρόμου
Ουκρανία: Άγριο σφυροκόπημα στο Κίεβο από τη Ρωσία – Η Πολωνία έκλεισε τον εναέριο χώρο της
Κόσμος 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:09

Ουκρανία: Άγριο σφυροκόπημα στο Κίεβο από τη Ρωσία – Η Πολωνία έκλεισε τον εναέριο χώρο της

Η Ρωσία εξαπέλυσε ταυτόχρονες επιθέσεις και σε άλλες πόλεις, μεταξύ των οποίων και η Ζαπορίζια. Τουλάχιστον 10 νεκροί

Σύνταξη
Γιατί μας μελαγχολούν οι Κυριακές; Έτσι θα τις απολαύσουμε ξανά

Γιατί μας μελαγχολούν οι Κυριακές; Έτσι θα τις απολαύσουμε ξανά

Spotlight

Σφοδρή επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους δέχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής το Κίεβο από τη Ρωσία, σε αυτό που ανεξάρτητοι παρατηρητές χαρακτήρισαν ως ένα από τα μεγαλύτερα ρωσικά πλήγματα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας και την γύρω περιοχή από την έναρξη του πολέμου σε πλήρη κλίμακα.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούσαν πάνω από την πόλη και αντιαεροπορικά πυρά αντηχούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Η επίθεση συνεχιζόταν μέχρι και λίγο μετά τις 7 σήμερα το πρωί.

«Η Ρωσία  εξαπέλυσε επίθεση ενώ ο κόσμος κοιμόταν»

«Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα μαζική αεροπορική επίθεση σε ουκρανικές πόλεις ενώ ο κόσμος κοιμόταν. Για ακόμα μια φορά, εκατοντάδες drones και πυραύλους, καταστρέφοντας κτίρια κατοικιών και προκαλώντας θύματα μεταξύ των αμάχων», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτηση στο Χ.

Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι πέντε νοσηλεύονται, ύστερα από «μαζική» επίθεση.

Η Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά) χτυπήθηκε «τουλάχιστον τέσσερις φορές» σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ, που έκανε λόγο για τέσσερις τραυματίες.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι 41 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας.

Μερικοί κάτοικοι στο Κίεβο κατέφυγαν σε σταθμούς του μετρό βαθιά υπόγεια για ασφάλεια. Πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα τέθηκαν σε συναγερμό αεροπορικής επιδρομής.

Στα δυτικά της Ουκρανίας η γειτονική Πολωνία έκλεισε τον εναέριο χώρο κοντά σε δύο από τις νοτιοανατολικές πόλεις της και η πολεμική αεροπορία της απογείωσε αεροσκάφη σε απάντηση.

Οι απειλές Λαβρόφ

Μία ημέρα νωρίτερα, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ενωση ότι «οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της Ρωσίας θα τύχει αποφασιστικής απάντησης».

«Η Ρωσία δεν έχει και δεν είχε ποτέ τέτοιες προθέσεις. Αλλά οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της χώρας μου θα τύχει αποφασιστικής απάντησης. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό», πρόσθεσε.

Κατηγόρησε δε τη Δύση ότι «σαμποτάρει» τη διπλωματία πιέζοντας για την επαναφορά των κυρώσεων κατά του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Η Ρωσία κατηγορείται ότι σχεδόν σχεδιάζει να επιτεθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ο πρόεδρος Πούτιν έχει επανειλημμένα απορρίψει αυτές τις προκλήσεις», ανέφερε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Στην κόψη του…ξυριαφιού – Ποια κονδύλια κινδυνεύουν

Ταμείο Ανάκαμψης: Στην κόψη του…ξυριαφιού – Ποια κονδύλια κινδυνεύουν

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
