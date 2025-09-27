Λαβρόφ στον ΟΗΕ: Συζήτηση για την Ουκρανία αν διασφαλιστούν τα δικαιώματα των Ρωσόφωνων που ζουν εκεί

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, στην ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, υποστήριξε ότι η χώρα του δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί στην Ευρώπη. Ωστόσο, ο Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επιθετικότητα κατά της χώρας του «θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική απάντηση».

«Η Ρωσία κατηγορείται ότι σχεδόν σχεδιάζει να επιτεθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε στην ομιλία του ο Σεργκέι Λαβρόφ. «Ο πρόεδρος Πούτιν έχει επανειλημμένα καταρρίψει αυτές τις προκλήσεις, η Ρωσία δεν είχε και δεν έχει τέτοιες προθέσεις», είπε.

«Ωστόσο, οποιαδήποτε επιθετικότητα κατά της χώρας μου θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική απάντηση. Ας μην υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ».

«Είμαστε ανοιχτοί σε ομιλίες»

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Όπως έχει επανειλημμένα τονίσει ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ρωσία ήταν και παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για την εξάλειψη των βαθύτερων αιτιών της σύγκρουσης. Η ασφάλεια και το ζωτικό της συμφέρον πρέπει να συμφωνηθούν με αξιοπιστία».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας επισήμανε επίσης ότι «τα δικαιώματα των Ρώσων και των ρωσόφωνων στα εδάφη που παραμένουν υπό τον έλεγχο του καθεστώτος του Κιέβου πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως. Σε αυτή τη βάση, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία».

Για τη Γάζα

Όσον αφορά την κατάσταση στην Παλαιστίνη και την ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας, ο Σεργκέι Λαβρόφ είπε ότι «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία» για τις «βάναυσες» δολοφονίες Παλαιστινίων στη Γάζα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας σημείωσε ότι η Ρωσία καταδικάζει την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου με επικεφαλής μαχητές της Χαμάς στη Γάζα. Ωστόσο, πρόσθεσε, δεν υπάρχει «καμία δικαιολογία για τις βάναυσες δολοφονίες Παλαιστινίων» έκτοτε.

BREAKING Russia’s Foreign Minister Sergei Lavrov slams Israel at the UN, saying it has no justification to annex the West Bank & bomb Palestinian children in Gaza nor destroy the schools & hospitals there. Annexing half of Ukraine & bombing Ukrainian kids seems to be ok though pic.twitter.com/8ci6motYM8 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 27, 2025

Επίσης καταδίκασε τα ισραηλινά σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία» που να επιτρέπει κάτι τέτοιο. Και επέκρινε τις χώρες που αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος μόνο τώρα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στο Ιράν. Χαρακτήρισε «παράνομες» τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν εκ νέου στην Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Δεν πλήττουμε πολίτες»

Μετά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, ο Σεργκέι Λαβρόφ έδωσε συνέντευξη Τύπου. Εκεί ρωτήθηκε για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου ευρωπαϊκών κρατών και απέρριψε οποιαδήποτε ρωσική εμπλοκή.

«Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Δεν επιτιθέμεθα ποτέ σε πολίτες και υποδομές», είπε, αναφερόμενος σε «περιστατικά». «Συμβαίνουν», είπε, «αλλά ποτέ δεν στρέφουμε στοχευμένα πυρά εναντίον τους. Ποτέ δεν στοχεύουμε με το UAV ή τους πυραύλους μας σε χώρες της Ευρώπης, είτε αυτές είναι μέλη της ΕΕ είτε χώρες του ΝΑΤΟ».

«Κανείς δεν θέλει να συζητήσει»

Όσον αφορά τις καταγγελίες της Πολωνίας, ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της τη νύχτα της 9ης Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, είπε:

«Προτείναμε μια άμεση συνάντηση, αλλά κανείς δεν θέλει ποτέ να συζητήσει τα γεγονότα».

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, σε ερώτηση δημοσιογράφου, τι πρέπει να κάνει μια χώρα αν ρωσικό drone παραβιάσει το εναέριο χώρο της απάντησε:

«Όταν ένα drone πετάει, όχι πάνω από το έδαφός μας, αν έχει διασχίσει τα σύνορα κάποιου, αλλά εκτός του εναέριου χώρου μας, πιθανώς ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θεωρεί απαραίτητο, διασφαλίζοντας την ασφάλειά του».

Αλλά, προειδοποίησε, «αν οι προσπάθειές τους είναι να καταρρίψουν οποιοδήποτε ιπτάμενο αντικείμενο πάνω από το έδαφός μας, στον εναέριο χώρο μας, τότε νομίζω ότι ο κόσμος θα μετανιώσει πολύ που προέβη σε μια τόσο κατάφωρη παραβίαση της εδαφικής μας ακεραιότητας και κυριαρχίας».

Tα πρόσφατα περιστατικά έχουν προκαλέσει ανησυχία στις χώρες στην ανατολική Ευρώπη, που κατηγορούν τη Ρωσία ότι φέρει την ευθύνη των παραβιάσεων.

Στην Πολωνία καταρρίφθηκαν drones από αεροσκάφη του ΝΑΤΟ στον εναέριο χώρο της. Επίσης, η Εσθονία δήλωσε ότι ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από το έδαφός της και παρέμειναν στον εναέριο χώρο περίπου 12 λεπτά.

Η Ρωσία αρνήθηκε ότι τα αεροσκάφη της εισήλθαν στην Εσθονία και δήλωσε ότι τα drones δεν στόχευσαν την Πολωνία. Η Λευκορωσία, στενή σύμμαχος της Ρωσίας, υποστήριξε ότι η παρεμβολή σήματος από την Ουκρανία έστειλε τις συσκευές εκτός πορείας. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες βλέπουν τα περιστατικά ως σκόπιμες, προκλητικές κινήσεις που αποσκοπούν στην αναστάτωση του ΝΑΤΟ. Εκτιμούν ότι η Μόσχα δοκιμάζει τις αντιδράσεις της Συμμαχίας.