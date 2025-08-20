newspaper
Μήνυμα Λαβρόφ στη Δύση: Συζητήσεις για την ασφάλεια στην Ουκρανία χωρίς τη Μόσχα δεν οδηγούν πουθενά
Κόσμος 20 Αυγούστου 2025 | 16:40

Μήνυμα Λαβρόφ στη Δύση: Συζητήσεις για την ασφάλεια στην Ουκρανία χωρίς τη Μόσχα δεν οδηγούν πουθενά

Ο Λαβρόφ χαρακτήρισε «αδέξιες» τις προσπάθειες των Ευρωπαίων να αλλάξουν τη θέση του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι επιθυμούν «επιθετική κλιμάκωση στην Ουκρανία».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Την ώρα που οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ συζητούν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι αυτές οι συζητήσεις χωρίς τη Μόσχα είναι «πορεία προς το πουθενά».

Καθώς είναι σε εξέλιξη διπλωματικές κινήσεις για το Ουκρανικό, ο Σεργκέι Λαβρόφ είπε ότι η Ρωσία τάσσεται υπέρ αξιόπιστων εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία. Πρόσθεσε, επίσης, πως ελπίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατανοούν δεν μπορεί να απουσιάζει από αυτή τη συζήτηση η Ρωσία.

Σύμφωνα με τον Σεργκέι Λαβρόφ, οι ΗΠΑ έχουν μια ολοένα και πιο σαφή κατανόηση των «βασικών αιτιών» της ουκρανικής κρίσης, ενώ ισχυρίστηκε ότι οι Ευρωπαίοι δεν παρουσίασαν καμία «εποικοδομητική» ιδέα για να λήξει ο πόλεμος στη συνάντησή τους με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

«Ανήθικες προσπάθειες να αλλάξουν τη θέση του Τραμπ»

Υποστήριξε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη συνάντηση που είχαν με τον Ντόνλαντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προέβησαν σε «μια αρκετά επιθετική κλιμάκωση της κατάστασης». Και ότι έκανα «μάλλον αδέξιες και, γενικά, ανήθικες προσπάθειες να αλλάξουν τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ και του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών προσωπικά… Δεν ακούσαμε καμία εποικοδομητική ιδέα από τους Ευρωπαίους εκεί».

«Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με το γεγονός ότι τώρα προτείνεται να επιλυθούν ζητήματα ασφάλειας, συλλογικής ασφάλειας, χωρίς τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό δεν θα λειτουργήσει», δήλωσε.

Οι συζητήσεις του 2022

Ο Σεργκέι Λαβρόφ αναφέρθηκε στις συνομιλίες που είχαν γίνει μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη το 2022. Είπε ότι αυτές ήταν ένα «πολύ καλό παράδειγμα» ενός πιθανού σχεδίου ασφαλείας, σημειώνοντας ότι θα απαιτούσαν επίσης από την Ουκρανία να γίνει ουδέτερο κράτος και να εγκαταλείψει τη φιλοδοξία της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με το προσχέδιο που συζητήθηκε τότε, η Ουκρανία θα είχε λάβει εγγυήσεις ασφαλείας από μια ομάδα χωρών, συμπεριλαμβανομένων των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ – Κίνα, Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Γαλλία.

Το μερικώς συμφωνημένο προσχέδιο ανέφερε ότι τα κράτη-εγγυητές – συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας – θα σεβόντουσαν και θα τηρούσαν την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Ουκρανίας και θα απείχαν από την απειλή ή τη χρήση βίας εναντίον της.

Ωστόσο, εκείνη την εποχή, το Κίεβο απέρριψε την πρόταση. Το σκεπτικό της Ουκρανίας ήταν ότι η Μόσχα θα είχε ουσιαστικό δικαίωμα βέτο σε οποιαδήποτε στρατιωτική κινητοποίηση, αν το Κίεβο ζητούσε βοήθεια.

Η διάσκεψη του ΝΑΤΟ

Στο μεταξύ, οι επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ πραγματοποιούν διαδικτυακή διάσκεψη με θέμα τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, θα δοθεί έμφαση στην προώθηση των θεμάτων που συζητήθηκαν στη σύνοδο κορυφής στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ, τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι και πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Trading σε στενό εύρος, άνω του 3% τα κέρδη σε Λάμδα, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Trading σε στενό εύρος, άνω του 3% τα κέρδη σε Λάμδα, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ουκρανία: Προσχήματα και πραγματικότητες στην πορεία για το τέλος του πολέμου
Εκτιμήσεις 20.08.25

Προσχήματα και πραγματικότητες στην πορεία για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Γιατί στρατηγικοί στόχοι της Ρωσίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το εδαφικό ζήτημα και η ζώνη ασφάλειας ανάμεσα στις «προσαρτηθείσες» περιοχές και την υπόλοιπη Ουκρανία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Έρχονται τα «ρομπότ εγκυμοσύνης» – «Πολλοί κίνδυνοι για την υγεία και την ηθική», προειδοποιεί ειδικός
Τεχνολογία 20.08.25

Έρχονται τα «ρομπότ εγκυμοσύνης» – «Πολλοί κίνδυνοι για την υγεία και την ηθική», προειδοποιεί ειδικός

Μία εταιρεία ετοιμάζει το λεγόμενο «ρομπότ εγκυμοσύνης», κάτι που προκαλεί ερωτήματα και αμφιβολίες σχετικά με την υγεία και την ηθική

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΔΕΘ: Τα 10 αιτήματα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών για τις ΜμΕ – Τι ζητά από τον Μητσοτάκη
Οικονομικές Ειδήσεις 20.08.25

ΔΕΘ: Τα 10 αιτήματα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών για τις ΜμΕ – Τι ζητά από τον Μητσοτάκη

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, ενόψει της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, αναφέρει ότι τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται δέκα συγκεκριμένες παρεμβάσεις

Σύνταξη
Ανατροπή στη μεταγραφή του Ρενάτο Σάντσες στον Παναθηναϊκό; Η  Equipe τον «στέλνει» στην Τραμπζονσπόρ
Ποδόσφαιρο 20.08.25

Ανατροπή στη μεταγραφή του Ρενάτο Σάντσες στον Παναθηναϊκό; Η  Equipe τον «στέλνει» στην Τραμπζονσπόρ

Νέα εξέλιξη στη μεταγραφή του Ρενάτο Σάντσες στον Παναθηναϊκό, καθώς σύμφωνα με την έγκυρη γαλλική εφημερίδα «...πλησιάζει στη Τραμπζονσπόρ».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετική αντίληψη από τη νεοφιλελεύθερη λογική της ΝΔ, που αυξάνει φόρους για να κερδίζουν τα καρτέλ
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετική αντίληψη από τη νεοφιλελεύθερη λογική της ΝΔ, που αυξάνει φόρους για να κερδίζουν τα καρτέλ

Ο Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε ότι στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τους δύο κεντρικούς άξονες της πρότασης διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ: Κράτος με διαφάνεια και κοινωνικό κράτος για τους πολλούς

Σύνταξη
«Χαστούκι» για Γεωργιάδη και κυβερνητικό αφήγημα τα στοιχεία της Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη
Ράπισμα 20.08.25

«Χαστούκι» για Γεωργιάδη και κυβερνητικό αφήγημα τα στοιχεία της Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη

Η Ελλάδα καταγράφει αρνητική πανευρωπαϊκή πρωτιά στις «ανεκπλήρωτες ανάγκες για ιατρική περίθαλψη το 2024» - Τα δεδομένα της Eurostat είναι αμείλικτα και φανερώνουν την κατάσταση που βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Σύνταξη
«Μη βιαστούμε ότι η Ουκρανία θα ηττηθεί» – Από τις διαπραγματεύσεις στην πολεμική πραγματικότητα
Foreign Policy 20.08.25

«Μη βιαστούμε ότι η Ουκρανία θα ηττηθεί» – Από τις διαπραγματεύσεις στην πολεμική πραγματικότητα

Πρόσφατα, πρώην Αμερικανός πρέσβης υποστήριξε ότι τα πράγματα δεν πάνε και τόσο ευνοϊκά για το Κρεμλίνο στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία. Τι ισχύει;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Ίσως εγώ να είμαι τρελός»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην πρώτη του ανάρτηση μετά την περιπέτειά του
Βίντεο - καρφί 20.08.25

«Ίσως εγώ να είμαι τρελός»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην πρώτη του ανάρτηση μετά την περιπέτειά του

Δύο ημέρες μετά το εξιτήριο που πήρε από τη δημόσια ψυχιατρική κλινική, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε μια ανάρτηση - καρφί στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Σύνταξη
Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός, πάνω από 15.000 εξασφάλισαν οι «ερυθρόλευκοι»
Ποδόσφαιρο 20.08.25

Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός, πάνω από 15.000 εξασφάλισαν οι «ερυθρόλευκοι»

Από το απόγευμα της Τετάρτης τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το δεύτερο ματς του Ολυμπιακού στο φετινό πρωτάθλημα, στον Βόλο, με τους «ερυθρόλευκους» να εξασφαλίζουν πάνω από 15.000 κομμάτια.

Σύνταξη
Κουτσούμπας από Πάτρα σε πυρόπληκτους: Κυβέρνηση και υπουργεία έχουν τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες
ΚΚΕ 20.08.25

Κουτσούμπας από Πάτρα σε πυρόπληκτους: Κυβέρνηση και υπουργεία έχουν τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες

«Το 112 είναι χρήσιμο σε ένα βαθμό, αλλά και εδώ για να λειτουργήσει χρειάζεται να το σχεδιάσεις», ανέφερε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας από την Πάτρα

Σύνταξη
