Μήνυμα Λαβρόφ στη Δύση: Συζητήσεις για την ασφάλεια στην Ουκρανία χωρίς τη Μόσχα δεν οδηγούν πουθενά

Την ώρα που οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ συζητούν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι αυτές οι συζητήσεις χωρίς τη Μόσχα είναι «πορεία προς το πουθενά».

Καθώς είναι σε εξέλιξη διπλωματικές κινήσεις για το Ουκρανικό, ο Σεργκέι Λαβρόφ είπε ότι η Ρωσία τάσσεται υπέρ αξιόπιστων εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία. Πρόσθεσε, επίσης, πως ελπίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατανοούν δεν μπορεί να απουσιάζει από αυτή τη συζήτηση η Ρωσία.

Σύμφωνα με τον Σεργκέι Λαβρόφ, οι ΗΠΑ έχουν μια ολοένα και πιο σαφή κατανόηση των «βασικών αιτιών» της ουκρανικής κρίσης, ενώ ισχυρίστηκε ότι οι Ευρωπαίοι δεν παρουσίασαν καμία «εποικοδομητική» ιδέα για να λήξει ο πόλεμος στη συνάντησή τους με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

«Ανήθικες προσπάθειες να αλλάξουν τη θέση του Τραμπ»

Υποστήριξε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη συνάντηση που είχαν με τον Ντόνλαντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προέβησαν σε «μια αρκετά επιθετική κλιμάκωση της κατάστασης». Και ότι έκανα «μάλλον αδέξιες και, γενικά, ανήθικες προσπάθειες να αλλάξουν τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ και του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών προσωπικά… Δεν ακούσαμε καμία εποικοδομητική ιδέα από τους Ευρωπαίους εκεί».

«Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με το γεγονός ότι τώρα προτείνεται να επιλυθούν ζητήματα ασφάλειας, συλλογικής ασφάλειας, χωρίς τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό δεν θα λειτουργήσει», δήλωσε.

Οι συζητήσεις του 2022

Ο Σεργκέι Λαβρόφ αναφέρθηκε στις συνομιλίες που είχαν γίνει μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη το 2022. Είπε ότι αυτές ήταν ένα «πολύ καλό παράδειγμα» ενός πιθανού σχεδίου ασφαλείας, σημειώνοντας ότι θα απαιτούσαν επίσης από την Ουκρανία να γίνει ουδέτερο κράτος και να εγκαταλείψει τη φιλοδοξία της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με το προσχέδιο που συζητήθηκε τότε, η Ουκρανία θα είχε λάβει εγγυήσεις ασφαλείας από μια ομάδα χωρών, συμπεριλαμβανομένων των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ – Κίνα, Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Γαλλία.

Το μερικώς συμφωνημένο προσχέδιο ανέφερε ότι τα κράτη-εγγυητές – συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας – θα σεβόντουσαν και θα τηρούσαν την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Ουκρανίας και θα απείχαν από την απειλή ή τη χρήση βίας εναντίον της.

Ωστόσο, εκείνη την εποχή, το Κίεβο απέρριψε την πρόταση. Το σκεπτικό της Ουκρανίας ήταν ότι η Μόσχα θα είχε ουσιαστικό δικαίωμα βέτο σε οποιαδήποτε στρατιωτική κινητοποίηση, αν το Κίεβο ζητούσε βοήθεια.

Η διάσκεψη του ΝΑΤΟ

Στο μεταξύ, οι επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ πραγματοποιούν διαδικτυακή διάσκεψη με θέμα τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, θα δοθεί έμφαση στην προώθηση των θεμάτων που συζητήθηκαν στη σύνοδο κορυφής στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ, τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι και πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες.