Ουκρανία: Ο Λαβρόφ επαινεί τον Τραμπ και επικρίνει την ΕΕ – Τι είπε για τις τριμερείς συνομιλίες
Ο Λαβρόφ είπε επίσης ότι «η Ρωσία δεν αποκλείει κανένα σχήμα για τη συζήτηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ουκρανία»
Με επαινετικά λόγια για τον Τραμπ και επικριτικά για τους Ευρωπαίους, μίλησε ο ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ, μια μέρα μετά τις συναντήσεις για την Ουκρανία στον Λευκό Οίκο.
Σε μια πρώτη αντίδραση, για τις χθεσινές συνομιλίες, ο Λαβρόφ ανέφερε ότι «η Ρωσία δεν αποκλείει κανένα σχήμα για τη συζήτηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ουκρανία», προσθέτοντας πως «οι συναντήσεις ηγετών θα πρέπει να προετοιμαστούν σχολαστικά» πρόσθεσε.
«Οι Ευρωπαίοι επέμεναν διαρκώς μόνο σε μια κατάπαυση του πυρός και έπειτα απ’ αυτή θα εξακολουθούσαν να προμηθεύουν όπλα στην Ουκρανία»
Μιλώντας στο ρωσικό τηλεοπτικό κανάλι Rossiya-24, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία παραμένει προσηλωμένη στις προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, τόσο σε διμερές όσο και σε τριμερές επίπεδο, μεταδίδει το Reuters.
«Ο πρόεδρος (σ.σ Πούτιν) το έχει επαναλάβει πολλές φορές» είπε επίσης. «Το βασικό σημείο είναι ότι αυτές οι μορφές δεν επιδιώκονται για χάρη της κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης ή των βραδινών εκπομπών».
Έπαινοι για Τραμπ, επικρίσεις για ΕΕ
Ο ίδιος δήλωσε ότι είναι σαφές πως κατά την αμερικανορωσική σύνοδο κορυφής της Παρασκευής στην Αλάσκα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα του ήθελαν ειλικρινά να επιτύχουν μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Λαβρόφ η ατμόσφαιρα στη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ ήταν «πολύ καλή».
«Ήταν σαφές ότι ο επικεφαλής των Ηνωμένων Πολιτειών και η ομάδα του, κατά πρώτον, θέλουν ειλικρινά να επιτύχουν ένα αποτέλεσμα που θα είναι μακροπρόθεσμο, βιώσιμο, αξιόπιστο», δήλωσε ο Λαβρόφ.
Στη συνέχεια συνέκρινε την εποικοδομητική, όπως είπε, θέση των ΗΠΑ με εκείνη της Ευρώπης, μερικοί από τους ηγέτες της οποίας πήραν μέρος χθες, Δευτέρα, στην έκτακτη σύνοδο κορυφής στο Λευκό Οίκο με τον Τραμπ και τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσουν για την Ουκρανία.
Ο Λαβρόφ δήλωσε πως «οι Ευρωπαίοι επέμεναν διαρκώς μόνο σε μια κατάπαυση του πυρός και πως έπειτα απ’ αυτή θα εξακολουθούσαν να προμηθεύουν όπλα στην Ουκρανία».
