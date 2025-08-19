Ουκρανία: Πώς θα συμμετέχουν οι ΗΠΑ στις εγγυήσεις ασφάλειας – Τα 4 σενάρια

Ένα από τα βασικά, αν όχι το βασικότερο κομμάτι των συζητήσεων, στον Λευκό Οίκο, ήταν να πειστούν οι ΗΠΑ να συμμετάσχουν σε σταθερές και διαχρονικές εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να φέρεται διατεθειμένος να κάνει αυτό το βήμα, για το οποίο είχε εκφράσει αντιρρήσεις στο παρελθόν.

Μετά από τις συνομιλίες της Δευτέρας ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτές οι εγγυήσεις ασφάλειας θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν από τα ευρωπαϊκά έθνη σε «συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες». Και η μορφή των αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας, είναι το μεγάλο ερώτημα της επόμενη μέρας καθώς το τοπίο παραμένει θολό.

Ουκρανία: Τα 4 σενάρια για τις εγγυήσεις ασφάλειας

Σε ανάλυση του BBC, παρουσιάζονται 4 σενάρια για τη συμμετοχή των ΗΠΑ στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία:

-Χερσαία στρατεύματα. Αυτό θεωρείται το λιγότερο πιθανό σενάριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί αυτόν τον πόλεμο ως πρόβλημα της Ευρώπης. Το να δεσμεύσει στρατιωτικές δυνάμεις, ακόμη και σε ρόλο ειρηνευτικής αποστολής, σε μια σύγκρουση που αντιπαθεί βαθιά, θα σήμαινε μια σημαντική αλλαγή στάσης.

-Αεροπορικές και θαλάσσιες περιπολίες: Αυτό είναι πιο πιθανό σενάριο. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη πραγματοποιήσει πτήσεις επιτήρησης για την παρακολούθηση της πορείας του πολέμου. Υπάρχει όμως τεράστια διαφορά μεταξύ μιας πτήσης αναγνώρισης ή μιας θαλάσσιας περιπολίας χωρίς αντιπαράθεση και μιας ένοπλης σύγκρουσης με μια πυρηνική δύναμη όπως η Ρωσία.

-Πληροφορίες: Οι δορυφορικές και εναέριες πληροφορίες των ΗΠΑ έχουν αποδειχθεί ζωτικής σημασίας για να βοηθήσουν την Ουκρανία να αναχαιτίσει την προέλαση των ρωσικών δυνάμεων. Σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο οι ΗΠΑ θα ήταν πιθανώς πρόθυμες να βοηθήσουν.

-Logistics: Όποια μορφή κι αν λάβει τελικά η «δύναμη ασφάλειας» στην Ουκρανία υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου/Γαλλίας, σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, τότε θα χρειαστεί μεγάλη υποστήριξη από πλευράς logistics – και αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο η Ουάσινγκτον θα ήταν πιθανώς πρόθυμη να βοηθήσει.