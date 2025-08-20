Οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ θα επικεντρωθούν στην Ουκρανία στην τηλεδιάσκεψη που είναι προγραμματισμένη για σήμερα (Τετάρτη 20/8) μετά τη συνάντηση των ευρωπαίων ηγετών και του γγ της Συμμαχίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Άλεξους Γκρίνκιουιτς, ο οποίος επιβλέπει επίσης τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, θα ενημερώσει τους αρχηγούς άμυνας για τη συνάντηση στην Αλάσκα μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν την περασμένη εβδομάδα.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε στο Reuters ότι ο στρατηγός των ΗΠΑ Νταν Κέιν, πρόεδρος του Κοινού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, αναμένεται να παραστεί στη συνάντηση.

Στο τραπέζι της συνάντησης είναι οι πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία σε περίπτωση που επιτευχθεί εκεχειρία με τη Ρωσία. Το Κίεβο και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί του ενθαρρύνθηκαν από τη δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας αλλά τα θολά σημεία γύρω από τη φύση αυτών των εγγυήσεων παραμένουν.

Αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι το Πεντάγωνο διεξάγει ασκήσεις σχεδιασμού σχετικά με την υποστήριξη που θα μπορούσε να προσφέρει η Ουάσιγκτον πέρα από την παροχή όπλων.

Προειδοποίησαν όμως ότι θα χρειαστεί χρόνος για τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους να καθορίσουν τι θα ήταν στρατιωτικά εφικτό και αποδεκτό από το Κρεμλίνο.

Μια επιλογή θα ήταν η αποστολή ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Ουκρανία, αλλά η ανάθεση της διοίκησης και του ελέγχου τους στις ΗΠΑ, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Οι πηγές πρόσθεσαν ότι τα στρατεύματα δεν θα βρίσκονται υπό σημαία του ΝΑΤΟ, αλλά θα λειτουργούν υπό τις σημαίες των δικών τους εθνών.

Το Πεντάγωνο και το ΝΑΤΟ δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό της εν λόγω πρότασης.

Τι γνωρίζουμε για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον συντονισμό των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας απέκλεισε την ανάπτυξη στρατευμάτων από χώρες του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ απέκλεισε δημόσια την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία όπως και την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ, αλλά την Τρίτη φάνηκε να αφήνει ανοιχτή την πόρτα για κάποιου άλλου είδιους στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, πρότεινε ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να παράσχει αεροπορική υποστήριξη στην Ουκρανία.

«Όσον αφορά την ασφάλεια, (οι Ευρωπαίοι) είναι πρόθυμοι να στείλουν ανθρώπους στο έδαφος, είμαστε πρόθυμοι να τους βοηθήσουμε με πράγματα, πιθανώς,… αεροπορικώς επειδή κανείς δεν έχει αυτά που έχουμε εμείς», είπε ο Τραμπ χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.