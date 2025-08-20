Ουκρανία: Διεργασίες στην ΕΕ για τις εγγυήσεις ασφαλείας με το βλέμμα στον Τραμπ – Ο Πούτιν υποβαθμίζει τις συνομιλίες με Ζελένσκι

Διπλωματικός πυρετός επικρατεί στην ΕΕ, που θέλει να αδράξει την ευκαιρία να εμπλακεί στις πρωτοβουλίες Τραμπ για την Ουκρανία και ταυτόχρονα «να εργαστεί» για τις εγγυήσεις ασφάλειας στο Κίεβο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σύμμαχοί της πρέπει να συνδυάσουν την έντονη διπλωματική δραστηριότητα για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία με αυξημένη «πρακτική εργασία» για να παράσχουν στο Κίεβο δεσμεύσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης μιας εγγύησης του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, δήλωσε την Τρίτη ο Αντόνιο Κόστα.

«Μετά από τριάμισι χρόνια πολέμου, η διπλωματική δραστηριότητα επιταχύνεται και υπάρχει αυξανόμενη δυναμική γύρω από την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια», δήλωσε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, στους δημοσιογράφους μετά από διαδοχικές διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθύμων και των ηγετών της ΕΕ.

«Τώρα είναι η ώρα να επιταχύνουμε τις πρακτικές μας εργασίες για να θέσουμε σε εφαρμογή μια εγγύηση παρόμοια με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ με συνεχή δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε, την ώρα που δημοσιεύματα βρετανικών κυρίως ΜΜΕ, αναφέρουν ότι η Ευρώπη ενδέχεται να έχει και στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.

Ουκρανία: Θολό τοπίο για τη μορφή των εγγυήσεων ασφαλείας

Οι λεπτομέρειες ωστόσο παραμένουν θολές, σύμφωνα με το κείμενο της συνεδρίασης της Συμμαχίας των Προθύμων που μοιράστηκε από το γραφείο του βρετανού πρωθυπουργού, «οι ομάδες σχεδιασμού θα συναντηθούν με τους Αμερικανούς ομολόγους τους τις επόμενες ημέρες για να ενισχύσουν περαιτέρω τα σχέδια για την παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας».

Θα συνεχίσουν επίσης τις εργασίες τους, που ξεκίνησαν τον Μάρτιο, για να «προετοιμαστούν για την ανάπτυξη μιας δύναμης επιβεβαίωσης εάν τερματιστούν οι εχθροπραξίες», πρόσθεσε η Ντάουνινγκ Στριτ, όπως μεταδίδει το Euronews.

Αυτή η δύναμη διαβεβαίωσης θα περιλαμβάνει την αποστολή από τους συμμάχους στρατού στο έδαφος σε περιοχές που δεν έρχονται σε επαφή. Αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Εσθονία, έχουν ήδη δηλώσει την προθυμία τους να το πράξουν.

Άλλοι άξονες περιλαμβάνουν την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνουν ένα ισχυρό αποτρεπτικό μέσο τα επόμενα χρόνια. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε αυτό τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον, ζητώντας περισσότερο στρατιωτικό εξοπλισμό, εκπαίδευση και δεδομένα πληροφοριών.

Ο Τραμπ

Την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να βοηθήσουν τους Ευρωπαίους «από αέρος» εάν αυτοί παρέχουν στρατεύματα στην Ουκρανία σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός ή ειρηνευτικής συμφωνίας, αν και απέκλεισε την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων, μεταδίδει το BBC.

Ωστόσο, ο αμερικανός πρόεδρος δεν αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες σχετικά με το αν η εν λόγω αεροπορική υποστήριξη θα περιλαμβάνει πληροφορίες ή τη χρήση μαχητικών αεροσκαφών και πολεμικών αεροπλάνων.

Ο Πούτιν υποβαθμίζει τις συνομιλίες με Ζελένσκι

Την ίδια ώρα το Κρεμλίνο τροφοδοτεί περαιτέρω την αβεβαιότητα, υποβαθμίζοντας τα περί επικείμενης συνάντησης μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε το αίτημά του για συνάντηση των δύο ηγετών με σκοπό τη συζήτηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Θα μάθουμε για τον πρόεδρο Πούτιν τις επόμενες δύο εβδομάδες», είπε ο Τραμπ την Τρίτη. «Είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία». Ο Πούτιν θα βρεθεί σε «δύσκολη θέση» αν αυτό συμβεί, πρόσθεσε ο Τραμπ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε τη Δευτέρα στον Τραμπ ότι ήταν «ανοιχτός» στην ιδέα των άμεσων συνομιλιών με την Ουκρανία, αλλά την επόμενη μέρα ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είπε πως οποιαδήποτε συνάντηση θα πρέπει να προετοιμαστεί «σταδιακά… ξεκινώντας από το επίπεδο των εμπειρογνωμόνων και στη συνέχεια περνώντας από όλα τα απαιτούμενα στάδια».

Ο Ντμίτρι Πολιανσκι, αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, δήλωσε στο BBC ότι «κανείς δεν απέρριψε» την ευκαιρία για άμεσες συνομιλίες, «αλλά δεν πρέπει να είναι μια συνάντηση για τη συνάντηση».

Την Τρίτη, αναφέρθηκε ότι ο Πούτιν είχε προτείνει στον Τραμπ να ταξιδέψει ο Ζελένσκι στη Μόσχα για συνομιλίες, κάτι που ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε. Η πρόταση μπορεί να ήταν ο τρόπος της Ρωσίας να προτείνει μια επιλογή τόσο απίθανη που το Κίεβο δεν θα μπορούσε να την αποδεχτεί.

Οι συνομιλίες των τελευταίων ημερών φαίνεται να έδωσαν στον Τραμπ μια νέα κατανόηση της πολυπλοκότητας του πολέμου και του χάσματος μεταξύ των απαιτήσεων της Μόσχας και της θέσης του Κιέβου.

Μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν και τις τελευταίες συνομιλίες με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ φαίνεται πλέον να πιστεύει ότι οι άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας θα μπορούσαν να φέρουν πιο κοντά μια ειρηνευτική συμφωνία, αν και αναγνώρισε ότι υπήρχε «τεράστια εχθρότητα» μεταξύ των δύο ηγετών.

Η τελευταία φορά που συναντήθηκαν ήταν το 2019. Από τότε, ο πόλεμος της Μόσχας κατά του Κιέβου έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θύματα, καθώς και εκτεταμένη καταστροφή και συνεχιζόμενες αεροπορικές επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων.

Ο Πούτιν θεωρεί τον Ζελένσκι παράνομο και τον θεωρεί υπεύθυνο για την αυξανόμενη προσέγγιση της Ουκρανίας με τη Δύση. Εδώ και χρόνια, προβάλλει την άποψη ότι το Κίεβο κυβερνάται από ένα «νεοναζιστικό καθεστώς» και έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε εκεχειρία με την Ουκρανία θα πρέπει να συνεπάγεται αλλαγή στην ηγεσία του Κιέβου.

Η Ρωσία επίσης δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον να συμφωνήσει σε συνομιλίες, ενώ τα στρατεύματά της έχουν το πάνω χέρι στην πρώτη γραμμή.

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Ζελένσκι έχουν εκφραστεί υπέρ της ιδέας μιας διμερούς συνάντησης. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι ανοιχτός σε «οποιαδήποτε μορφή» συνάντησης με τον Πούτιν, ενώ οι Ευρωπαίοι έχουν προτείνει ιδέες για πιθανές τοποθεσίες για τη σύνοδο κορυφής.

Υποστηρίζοντας με ενθουσιασμό τις άμεσες συνομιλίες, πιθανότατα ελπίζουν να πείσουν τον Τραμπ να επιστρέψει σε μια πιο σκληρή στάση έναντι της Μόσχας, εάν ο Πούτιν παραμείνει απρόθυμος να λάβει μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου.