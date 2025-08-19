newspaper
19.08.2025 | 16:23
Τζετ σκι συγκρούστηκε με φουσκωτό - Ένας 11χρονος στο νοσοκομείο
Ευρώπη: Σε αχαρτογράφητα νερά, ψάχνει τα «πατήματά» της στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται για την Ουκρανία
Κόσμος 19 Αυγούστου 2025 | 17:10

Ευρώπη: Σε αχαρτογράφητα νερά, ψάχνει τα «πατήματά» της στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται για την Ουκρανία

Η Ευρώπη «ζυγίζει» τα νέα δεδομένα που προέκυψαν μετά τη συνάντηση κορυφής στον Λευκό Οίκο. Τα επόμενα βήματα και ο διπλωματικός πυρετός των τελευταίων ωρών.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Η Ευρώπη εντείνει τις διπλωματικές της προσπάθειες μετά την πρόσφατη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και η σύνοδος κορυφής στην Ουάσινγκτον πήγε απροσδόκητα καλά παραμένουν θολά σημεία στον δρόμο προς τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης έγινε ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον

Οι ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίζονται προσηλωμένοι στην επίτευξη μιας δίκαιης συμφωνίας και στέκονται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, να καλεί σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη τους ηγέτες της Ε.Ε. με θέμα την ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία.

Ο χάρτης με τα επόμενα βήματα

Προηγήθηκε η συνάντηση του λεγόμενου «συνασπισμού των προθύμων» που επιβεβαίωσε την ανάγκη για διαρκή υποστήριξη της Ουκρανίας όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

«Οι ηγέτες του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Τουρκίας, της Νέας Ζηλανδίας και χωρών της Ευρώπης αξιολόγησαν τα αποτελέσματα της συνάντησης στην Αλάσκα με ρεαλισμό», έγραψε στο Χ ο πολωνός πρωθυπουργός. «Όλοι επιβεβαιώσαμε την ανάγκη για διαρκή υποστήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο με την Ρωσία».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, προήδρευσε της συνάντησης με περισσότερους από 30 ηγέτες να λαμβάνουν μέρος εξ αποστάσεως.

Στις επάλξεις η «συμμαχία των προθύμων»

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ αναφέρει ότι ο Στάρμερ περιέγραψε τα επόμενα βήματα για την ενίσχυση του σχεδίου των εγγυήσεων ασφαλείας και της προετοιμασίας «για την ανάπτυξη μιας δύναμης που θα περιφρουρήσει την ειρήνη εάν τερματιστούν οι εχθροπραξίες».

Συζήτησαν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, εκτός εάν ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν δείξει ότι είναι «έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες του για να τερματίσει την παράνομη εισβολή του».

Η υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας Ελίνα Βαλτόνεν δήλωσε ότι οι χώρες του «συνασπισμού των προθύμων» έχουν αρχίσει να εργάζονται για τις εγγυήσεις ασφαλείας αλλά δεν έχουν ληφθεί ακόμη αποφάσεις σχετικά με το περιεχόμενό τους.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αποφάσεις σχετικά με το συνολικό πλαίσιο», δήλωσε η Βαλτόνεν κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου μαζί με τους ομολόγους της των βορείων χωρών στο Ελσίνκι.

Κουβέντα για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

Με ανάρτησή του στο «Χ» ο Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι η «ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά τον ουκρανικό λαό και τον Πρόεδρο Ζελένσκι». Συμπλήρωσε πως «η Ουκρανία ήταν – και θα παραμείνει – στην κορυφή της ατζέντας των ηγετών τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, καθώς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη», καλώντας ως πρώτο βήμα, «η Ρωσία να τερματίσει αμέσως τη βία».

Αμέσως μετά τη συζήτηση με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Ζελένσκι υπογραμμίζοντάς «την ενότητα και την ακλόνητη υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία, καθώς και «τη δέσμευση να διατηρήσουν την πίεση στη Ρωσία».

Οι κορυφαίες προτεραιότητές μας, είπε, «είναι να σταματήσουμε τις δολοφονίες, να προωθήσουμε την ανταλλαγή κρατουμένων και να διασφαλίσουμε την επιστροφή των χιλιάδων παιδιών που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία».

Επανέλαβε την πρόθεση να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες «για συγκεκριμένες και ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας» και γνωστοποίησε πως η Ευρώπη «μαζί με τον πρόεδρο Ζελένσκι και τις ΗΠΑ, θα προετοιμάσουν τα επόμενα βήματα για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

Κατέληξε λέγοντας πως «πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον ουκρανικό λαό και να προχωρήσουμε με τη διαδικασία διεύρυνσης. Το μέλλον της Ουκρανίας έγκειται επίσης στην ευημερία και τη σταθερότητα που μπορεί να προσφέρει η ένταξη στην ΕΕ».

Η αποτίμηση της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε με ανάρτηση στο «Χ» ότι αυτή την ώρα «συζητάμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις προσπάθειές μας για ειρήνη στην Ουκρανία. Στην Ουάσιγκτον, οι συνομιλίες προχώρησαν σχετικά με ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, τον τερματισμό της αιματοχυσίας, τις κυρώσεις και την επιστροφή των απαχθέντων παιδιών. Η στενή συνεργασία και το έργο μας συνεχίζονται».

