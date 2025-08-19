newspaper
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ουκρανικό: Πέντε συμπεράσματα από τις συναντήσεις Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες
Κόσμος 19 Αυγούστου 2025 | 14:30

Ουκρανικό: Πέντε συμπεράσματα από τις συναντήσεις Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες

H πιθανή συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη σύνοδο κορυφής στην Ουάσιγκτον, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φέρτε τη ζυγαριά με τα νερά σας

Φέρτε τη ζυγαριά με τα νερά σας

Spotlight

Μπορεί ο Λευκός Οίκος να μην έχει ξαναδεί, όντως μια τέτοια μάζωξη πρωθυπουργών και προέδρων, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο τα αποτελέσματα που προέκυψαν δεν ήταν αντίστοιχα του εύρους των προσώπων που συμμετείχαν.

Οι συνομιλίες φάνηκαν φιλικές και ενωτικές, αλλά σημάδια για μια οριστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας δεν υπήρξαν.

Ο πρόεδρος Τραμπ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, σε μια εγκάρδια αλλά ασαφή προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στην Ουγγαρία η πιθανή συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι

Παράλληλα, η  συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη σύνοδο κορυφής στην Ουάσιγκτον, μόνο σίγουρη δεν είναι. Το Reuters πάντως επικαλούμενο έναν ανώνυμο ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ανέφερε ότι η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία.

Η Ουγγαρία θεωρούνταν προηγουμένως ένας από τους πιθανούς τόπους για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, η οποία τελικά πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει στενή σχέση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και της Ρωσίας, ανέφερε το CNN.

Επιπλέον, τον Απρίλιο, η χώρα ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του Πούτιν.

«Αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε μια διμερή συνάντηση μεταξύ των δύο προέδρων, στη συνέχεια μια τριμερή (με τον Ντόναλντ Τραμπ – συντ.) και στη συνέχεια μια πολυμερή συνάντηση, όπου οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι παρόντες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε σήμερα και ο Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη.

«Είναι κάτι περισσότερο από μια υπόθεση, είναι μια συλλογική βούληση», είπε, διαβεβαιώνοντας ότι θα οργανωθεί όχι στη Γαλλία, όπως στη συνάντηση του 2019 μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν, αλλά σε μια ουδέτερη χώρα.

«Είναι δυνατό στην Ελβετία, είμαι υπέρ της Γενεύης», τόνισε σε αποκλειστική συνέντευξη στο τηλεοπτικό κανάλι TF1.

Τα πέντε συμπεράσματα από τη συνάντηση

Μεγάλο μέρος της συνάντησης επικεντρώθηκε στις εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρείχαν τα ευρωπαϊκά έθνη και οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία εάν ο Ζελένσκι συμφωνούσε σε μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο Τραμπ μίλησε επίσης με τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας για να ξεκινήσει ο προγραμματισμός μιας πιθανής άμεσης συνάντησης μεταξύ του Ζελένσκι και του Ρώσου ηγέτη, αν και δεν ήταν σαφές πότε ή ακόμη και αν θα πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση.

Ακολουθούν πέντε συμπεράσματα από τη συνάντηση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φιλοξένησε Ευρωπαίους ηγέτες σε σύντομο χρονικό διάστημα, εν μέσω έντονων πολιτικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

1. Οι ηγέτες παρουσίασαν ένα σχετικά ενιαίο μέτωπο

Τρεις ημέρες αφότου ο κ. Τραμπ επιφύλαξε στον Πούτιν μια κυριολεκτική υποδοχή με κόκκινο χαλί στη συνάντησή τους στην Αλάσκα και εγκατέλειψε αρκετές βασικές θέσεις που είχε προκαθορίσει, προήδρευσε μιας συζήτησης με τους παραδοσιακούς συμμάχους της Αμερικής, στην οποία οι συμμετέχοντες τόνισαν σε μεγάλο βαθμό το κοινό έδαφος.

Ορισμένες διαφορές ξεπεράστηκαν. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς της Γερμανίας υποστήριξε την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός πριν από περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αλλά απορρίφθηκε διακριτικά από τον Τραμπ. Και ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας άφησε να εννοηθεί ότι ήταν επιφυλακτικός ως προς το αν ο Πούτιν ενεργούσε με αγνές προθέσεις. «Δεν είμαι πεπεισμένος ότι και ο πρόεδρος Πούτιν θέλει ειρήνη», δήλωσε στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου.

Ωστόσο, δεν υπήρξαν εκρήξεις σαν αυτές που τερμάτισαν μια προηγούμενη επίσκεψη του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Όλοι οι συμμετέχοντες φάνηκαν να συμφωνούν με ένα σχέδιο για τη διευθέτηση άμεσων συνομιλιών μεταξύ του Ζελένσκι και του Πούτιν, ενώ θα διευθετούνται άλλα ζητήματα, όπως η ακριβής φύση των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία και ποια, εάν υπάρχουν, εδάφη που η Ουκρανία θα ήταν διατεθειμένη να παραχωρήσει.

2. Ο Τραμπ μίλησε μόνο με αόριστες εκφράσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Ο Τραμπ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι συναντήσεις ήταν καρποφόρες και ότι οι ηγέτες συζήτησαν «εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, τις οποίες εγγυήσεις θα παρείχαν οι διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Νωρίτερα, ενώ απευθυνόταν σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, Τραμπ ρωτήθηκε εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έστελναν αμερικανικά στρατεύματα στην Ουκρανία στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής προσπάθειας. Ο Τραμπ δεν απάντησε άμεσα στην ερώτηση, αλλά είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «τους βοηθήσουν». «Θα συμμετάσχουμε», είπε.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες άσκησαν πιέσεις στον Τραμπ να παράσχει μια εγγύηση ασφάλειας παρόμοια με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι μια επίθεση στην Ουκρανία θα θεωρούνταν επίθεση εναντίον όλων των χωρών του ΝΑΤΟ. «Θα τους παρέχουμε πολύ καλή προστασία και πολύ καλή ασφάλεια», δήλωσε ο Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε τι είδους εγγυήσεις ασφαλείας ήθελε, ο κ. Ζελένσκι απάντησε: «Τα πάντα».

3. Ο Τραμπ ακολούθησε κάποια διπλωματική διαδικασία με τον Πούτιν

Ο Πρόεδρος Τζόζεφ Ρ. Μπάιντεν Τζούνιορ κάποτε αναφέρθηκε στον Πούτιν ως «δολοφόνο δικτάτορα», αλλά ο Τραμπ έχει από καιρό μια πιο θετική άποψη για τον Ρώσο πρόεδρο.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ συνέχισε να παρουσιάζει τον Πούτιν ως έναν άνθρωπο που ενδιαφέρεται πραγματικά να βρει έναν τρόπο να τερματίσει τον πόλεμο που είχε ξεκινήσει. Κάποια στιγμή, ο Τραμπ διέκοψε τη συνάντησή του με τους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου για να τηλεφωνήσει στον Ρώσο ηγέτη.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ έφερε τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Οβάλ Γραφείο για να περιγράψουν τη συζήτησή του με τον Πούτιν, σύμφωνα με τον πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ της Φινλανδίας.

4. Η Ρωσία και η Ουκρανία θα εργαστούν για μια πιθανή συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

Ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τηλεφώνησε στον Πούτιν για να ξεκινήσει η διευθέτηση μιας συνάντησης μεταξύ του Ζελένσκι και του Ρώσου ηγέτη. Είπε ότι στη συνέχεια θα επιδιώξει να συναντηθεί και με τους δύο ηγέτες σε τριμερή συνάντηση.

Ο Γιούρι Ουσάκοφ, βοηθός του Πούτιν για θέματα εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ είχαν μια «ειλικρινή και πολύ εποικοδομητική» τηλεφωνική συνομιλία σχετικά με τη συνάντηση με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο. Σε διπλωματική συντομογραφία, η λέξη «ειλικρινής» συχνά σηματοδοτεί ότι οι δύο πλευρές δεν συμφώνησαν πλήρως.

Καθώς οι δυτικοί ηγέτες συζητούσαν τις εγγυήσεις ασφαλείας στον Λευκό Οίκο, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε δήλωση απορρίπτοντας οποιαδήποτε προοπτική ανάπτυξης προσωπικού του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία

Η δήλωση ανέφερε ότι οι Ρώσοι και Αμερικανοί ηγέτες συμφώνησαν να διορίσουν περισσότερους ανώτερους διαπραγματευτές για άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά δεν ανέφερε εάν ο ίδιος ο Πούτιν θα συμμετάσχει.

Ενώ ο Πούτιν δεν έχει αρνηθεί κατηγορηματικά να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θεωρεί τον Ουκρανό πρόεδρο ούτε νόμιμο ούτε ισότιμό του.

5. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα αγοράσει αμερικανικά όπλα αξίας 90 δισ. δολαρίων

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν θέλει να παράσχει περισσότερη βοήθεια στην Ουκρανία, αλλά ότι είναι πρόθυμος να πουλήσει όπλα για να βοηθήσει τους Ουκρανούς να αποκρούσουν τη ρωσική επίθεση.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη Δευτέρα για την απόκτηση περισσότερων συστημάτων αεράμυνας Patriot, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιές από τις αδιάκοπες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.

Μάλιστα δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι, στο πλαίσιο οποιωνδήποτε εγγυήσεων ασφαλείας, η Ουκρανία θα αγοράσει αμερικανικά όπλα αξίας 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της Ευρώπης και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αγοράσουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την Ουκρανία. Είπε ότι πρέπει ακόμη να επιτευχθεί επίσημη συμφωνία.

Αλλά μια συμφωνία αυτής της κλίμακας θα ήταν ένα ουσιαστικό βήμα προς τη διασφάλιση ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να πολεμούν εναντίον της Ρωσίας και θα έχουν μια ισχυρή άμυνα σε περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΝΑΤΟ: Διχασμένοι οι Ευρωπαίοι για τις στρατιωτικές δαπάνες

ΝΑΤΟ: Διχασμένοι οι Ευρωπαίοι για τις στρατιωτικές δαπάνες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φέρτε τη ζυγαριά με τα νερά σας

Φέρτε τη ζυγαριά με τα νερά σας

Macro
UBS: Χαμηλώνει τον πήχη για την ανάπτυξη της Ελλάδας το 2025

UBS: Χαμηλώνει τον πήχη για την ανάπτυξη της Ελλάδας το 2025

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Επίθεση Μεντβέντεφ σε Ζελένσκι και ΕΕ στον απόηχο των συναντήσεων στο Λευκό Οίκο
Πόλεμος στην Ουκρανία 19.08.25

Επίθεση Μεντβέντεφ σε Ζελένσκι και ΕΕ στον απόηχο των συναντήσεων στο Λευκό Οίκο

Ο Μεντβέντεφ, αναφέρει ότι η «αντιρωσική και φιλοπόλεμη  Συμμαχία των Προθύμων» απέτυχε να επικρατήσει έναντι του Τραμπ, ενώ χαρακτήρισε κλόουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
Η Κύπρος έστειλε 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα
Σχέδιο «Αμάλθεια» 19.08.25

Η Κύπρος έστειλε 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

«Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει την εφαρμογή της πρωτοβουλίας του Σχεδίου Αμάλθεια για συμβολή στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου

Σύνταξη
Τι βγήκε από τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία – Θολό τοπίο για τις εγγυήσεις ασφάλειας
Διεργασίες 19.08.25

Τι βγήκε από τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία – Θολό τοπίο για τις εγγυήσεις ασφάλειας

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Ζελένσκι δήλωσαν ότι ελπίζουν να υπάρξουν τριμερείς συνομιλίες με τον Πούτιν, του οποίου, πάντως, οι δυνάμεις προχωρούν αργά προς τα ανατολικά της Ουκρανίας.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η στιγμή που ο Τραμπ συνομιλεί τηλεφωνικώς με τον Πούτιν, μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες
Φωτογραφικό στιγμιότυπο 19.08.25

Η στιγμή που ο Τραμπ συνομιλεί τηλεφωνικώς με τον Πούτιν, μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες

Η τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Πούτιν πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας των συναντήσεων που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τον Ουκρανό πρόεδρο και με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο απαντά με 4,5 εκατομμύρια εθνοφύλακες στις «απειλές» των ΗΠΑ
Βενεζουέλα 19.08.25

Ο Μαδούρο απαντά με 4,5 εκατομμύρια εθνοφύλακες στις «απειλές» των ΗΠΑ

«Αυτή την εβδομάδα, θα ενεργοποιήσω ειδικό σχέδιο», προανήγγειλε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αντιδρώντας στις «απειλές» των ΗΠΑ, που αναπτύσσουν στρατιωτικούς πόρους στην Καραϊβική

Σύνταξη
Λεπέν ή Μπαρντελά; Η γαλλική ακροδεξιά μπροστά σε δίλημμα – Που ίσως κρύβει και κρίση ταυτότητας
Αλλαγή φρουράς; 19.08.25

Λεπέν ή Μπαρντελά; Η γαλλική ακροδεξιά μπροστά σε δίλημμα – Που ίσως κρύβει και κρίση ταυτότητας

Η ηγετική ομάδα του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού στη Γαλλία φαίνεται διχασμένη. Οι δικαστικές περιπέτειες της Λεπέν ανοίγουν τον δρόμο στον προστατευόμενό της Μπαρντελά, που προκαλεί αντιδράσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρούτε: Δεν συζητάμε την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αλλά εγγυήσεις ασφαλείας
Κόσμος 19.08.25

Ρούτε: Δεν συζητάμε την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αλλά εγγυήσεις ασφαλείας

«Αυτό που συζητάμε εδώ δεν είναι το να γίνει η χώρα μέλος του NATO, αυτό που συζητάμε είναι εγγυήσεις ασφαλείας τύπου του άρθρου 5 για την Ουκρανία» τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε

Σύνταξη
Άνοιξε «παράθυρο» για τριμερή Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι – «Κλειδί» οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία
Απροσδόκητη πρόοδος 19.08.25

Άνοιξε «παράθυρο» για τριμερή Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι – «Κλειδί» οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως συμφωνήθηκε τριμερής συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έτοιμος για συνάντηση φέρεται να είναι ο Ρώσος πρόεδρος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κακοκαιρία: Βίντεο από την ξαφνική μπόρα σε περιοχές της Αθήνας το μεσημέρι της Τρίτης
Tαλαιπωρία 19.08.25 Upd: 15:20

Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αθήνα - Σε ποιες περιοχές βρέχει ακόμα

Δυνατή βροχή που γρήγορα έδωσε τη θέση της στο ψιλόβροχο στο Κέντρο της Αθήνας - Σε εξέλιξη έντονα φαινόμενα σε Ηλιούπολη, Δάφνη, Νέο Κόσμο - Εξαπίνης έπιασε πολλούς η μπόρα παρά την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
«Ένας ηλίθιος άρχισε να ρίχνει φωτοβολίδες στο ταβάνι»: Οι Deep Purple για τη γέννηση του Smoke on the Water
Music 19.08.25

«Ένας ηλίθιος άρχισε να ρίχνει φωτοβολίδες στο ταβάνι»: Οι Deep Purple για τη γέννηση του Smoke on the Water

Είναι ένα από τα πιο κομμάτια της ροκ και «σημαία» της πορείας των Deep Purple. Και αυτή είναι η ιστορία του Smoke on the Water, όπως την έχει αφηγηθεί το ίδιο το συγκρότημα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Πήγαινε-έλα» σε Μάντσεστερ και Μιλάνο: «Ντε Χέα στη Γιουνάιτεντ και Ονάνα στην Ίντερ»
Ποδόσφαιρο 19.08.25

«Πήγαινε-έλα» σε Μάντσεστερ και Μιλάνο: «Ντε Χέα στη Γιουνάιτεντ και Ονάνα στην Ίντερ»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ψάχνει τερματοφύλακα στη θέση του Ονάνα και εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του ανθρώπου που έφυγε πριν δύο χρόνια για να έρθει στη θέση του ο Καμερουνέζος...

Σύνταξη
Βουλή: Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για την αποκατάσταση των πληγέντων σε Πρέβεζα και Άρτα – «Ανεπαρκής κρατικός μηχανισμός»
Από τις πυρκαγιές 19.08.25

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για την αποκατάσταση των πληγέντων σε Πρέβεζα και Άρτα - «Ανεπαρκής κρατικός μηχανισμός»

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζουν «την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών και την έγκαιρη, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, λήψη μέτρων στήριξης για κατοίκους, επιχειρήσεις, αγρότες και κτηνοτρόφους από την Πολιτεία»

Σύνταξη
Φωτιά: Τέσσερις εμπρησμούς στη δυτική Λέσβο τον Δεκαπενταύγουστο ομολόγησε 57χρονος
Επικαλείται ψυχολογικά 19.08.25

Τέσσερις εμπρησμούς στη δυτική Λέσβο τον Δεκαπενταύγουστο ομολόγησε 57χρονος - Τι είπε ο δικηγόρος του

«Πάσχει από κατάθλιψη, δεν ήξερε τι έκανε» λέει ο συνήγορος του 57χρονου άνδρα που διαμένει σε χωριό της δυτικής Λέσβου και παραδέχτηκε ότι έβαλε φωτιά σε Φίλια και Σκαλοχώρι

Σύνταξη
Κασσελάκης με εποχικούς πυροσβέστες: Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη απαξιώνει όσους θυσιάζονται καθημερινά
Από την Πάτρα 19.08.25

Κασσελάκης με εποχικούς πυροσβέστες: Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη απαξιώνει όσους θυσιάζονται καθημερινά

«Δεν είναι δυνατόν να χειροκροτούνται οι πυροσβέστες για τις φωτογραφίες και να εγκαταλείπονται την επόμενη μέρα», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Σάλι Ρούνεϊ: «Είμαι και εγώ τρομοκράτης αν αυτό ορίζει ο νόμος» – Η συγγραφέας απειλείται με σύλληψη για την Παλαιστίνη
Τόλμη & ήθος 19.08.25

Σάλι Ρούνεϊ: «Είμαι και εγώ τρομοκράτης αν αυτό ορίζει ο νόμος» – Η συγγραφέας απειλείται με σύλληψη για την Παλαιστίνη

Η Σάλι Ρούνεϊ, η συγγραφέας πίσω από παγκόσμια best-sellers, προκαλεί το νομικό και πολιτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου και δεσμεύεται να πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα για την Παλαιστίνη. Παράλληλα δεσμεύτηκε δημόσια να χρηματοδοτήσει την Palestine Action με τα έσοδα από τα έργα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΕΛΓΑ: Πότε πληρώνει τις αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις φωτιές
Το φετινό καλοκαίρι 19.08.25

Πότε πληρώνει ο ΕΛΓΑ τις αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις φωτιές

Για την υποβολή δήλωσης ζημίας για απώλειες ζωικού κεφαλαίου από τις φετινές φωτιές δεν απαιτείται η καταβολή των τελών εκτίμησης από τους παραγωγούς, ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ

Σύνταξη
Ακίνητα: Οι πρωταθλήτριες χώρες της Ευρώπης στη φορολογία – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Στοιχεία ΟΟΣΑ 19.08.25

Οι πρωταθλήτριες χώρες της Ευρώπης στη φορολογία ακινήτων - Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Η βορειοδυτική Ευρώπη συλλέγει μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ μέσω φόρου στα ακίνητα, η ανατολική και οι Βαλτικές χαμηλότερο, ενώ στον Νότο η εικόνα είναι μεικτή με τάση προς τα υψηλότερα επίπεδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Επίθεση Μεντβέντεφ σε Ζελένσκι και ΕΕ στον απόηχο των συναντήσεων στο Λευκό Οίκο
Πόλεμος στην Ουκρανία 19.08.25

Επίθεση Μεντβέντεφ σε Ζελένσκι και ΕΕ στον απόηχο των συναντήσεων στο Λευκό Οίκο

Ο Μεντβέντεφ, αναφέρει ότι η «αντιρωσική και φιλοπόλεμη  Συμμαχία των Προθύμων» απέτυχε να επικρατήσει έναντι του Τραμπ, ενώ χαρακτήρισε κλόουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
Ηλιόπουλος: Κυβέρνηση και ΕΤΑΔ βάζουν πλάτη στην καταπάτηση δημοσίου χώρου στη Ρόδο
Νέα Αριστερά 19.08.25

Ηλιόπουλος: Κυβέρνηση και ΕΤΑΔ βάζουν πλάτη στην καταπάτηση δημοσίου χώρου στη Ρόδο

«Η καταπάτηση του δημοσίου χώρου και η παρανομία συνεχίζονται κανονικά», αναφέρει ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, αναφερόμενος στην παραλία του νησιού Έλλη

Σύνταξη
Ηράκλειο: Απόπειρα ασέλγειας από οδηγό ταξί κατήγγειλε 30χρονη – Ο άνδρας αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.
Στην Κρήτη 19.08.25

Απόπειρα ασέλγειας από οδηγό ταξί κατήγγειλε 30χρονη - Ο άνδρας αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο αυτοκινητιστής άλλαξε πορεία οδηγώντας την σε χώρο στάθμευσης στο Ηράκλειο και εκεί προσπάθησε να την ακινητοποιήσει και να την φιλήσει κάνοντας σαφείς τις προθέσεις του

Σύνταξη
Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως στον 28χρονο που δολοφόνησε τη 47χρονη στο Χαλάνδρι
Γυναικοκτόνος 19.08.25

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως στον 28χρονο που δολοφόνησε τη 47χρονη στο Χαλάνδρι

Ο 28χρονος που δολοφόνησε τη 47χρονη στο Χαλάνδρι οδηγήθηκε σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Απόρρητο