Πολλά ακούγονται τις τελευταίες ώρες για ενδεχόμενη συνάντηση μεταξύ των Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Την πιθανή συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη σύνοδο κορυφής στην Ουάσιγκτον.

Κανείς από τις δύο πλευρές πάντως δεν έχει μέχρις στιγμής αναφερθεί σε αυτό το ενδεχόμενο.

Πού θα συναντηθούν αν θα συναντηθούν Πούτιν και Ζελένσκι;

O αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι είχε ξεκινήσει να προετοιμάζει μια συνάντηση μεταξύ του Ζελένσκι και του Πούτιν, σε τοποθεσία που θα καθοριστεί αργότερα, και ότι θα ακολουθήσει τριμερής συνάντηση στην οποία θα παραστεί.

Αν και εφόσον λοιπόν οι ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας συναντηθούν, πού θα συναντηθούν;

Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε σήμερα Δευτέρα αναφερόμενος στις επαφές στο Λευκό Οίκο ότι: «Αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε μια διμερή συνάντηση μεταξύ των δύο προέδρων, στη συνέχεια μια τριμερή (με τον Ντόναλντ Τραμπ – συντ.) και στη συνέχεια μια πολυμερή συνάντηση, όπου οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι παρόντες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε σήμερα και ο Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη.

«Είναι κάτι περισσότερο από μια υπόθεση, είναι μια συλλογική βούληση», είπε, διαβεβαιώνοντας ότι θα οργανωθεί όχι στη Γαλλία, όπως στη συνάντηση του 2019 μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν, αλλά σε μια ουδέτερη χώρα.

«Είναι δυνατό στην Ελβετία, είμαι υπέρ της Γενεύης», τόνισε σε αποκλειστική συνέντευξη στο τηλεοπτικό κανάλι TF1.

«Η Βέρνη θα προσφέρει ασυλία στον Πούτιν αν έρθει για μια ειρηνευτική διάσκεψη»

Η Ελβετία θα παράσχει «ασυλία» στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, παρά το γεγονός ότι έχουν απαγγελθεί σε βάρος του κατηγορίες από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με την προϋπόθεση ότι θα έρθει «για μια ειρηνευτική διάσκεψη», διαβεβαίωσε σήμερα ο Ελβετός υπουργός Εξωτερικών Ιγκνάσιο Κασίς.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση όρισε πέρυσι «τους κανόνες για τη χορήγηση ασυλίας σε πρόσωπα σε βάρος των οποίων έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Εφόσον το εν λόγω πρόσωπο έρχεται για μια διάσκεψη ειρήνης, όχι αν έρχεται για ιδιωτικούς λόγους», δήλωσε ο Κασίς στη διάρκεια συνέντευξη Τύπου με τον Ιταλό ομόλογό του Αντόνιο Ταγιάνι στη Βέρνη.

«Η Γενεύη θα μπορούσε να είναι το κατάλληλο μέρος» για τις συνομιλίες Πούτιν-Ζελένσκι, δήλωσε επίσης ο Ταγιάνι, ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης. «Η Ιταλία υποστηρίζει τη διεξαγωγή τους στη Γενεύη επειδή (η Ελβετία) είναι μια χώρα που ανέκαθεν εργάζεται για την ειρήνη.

Η Ρώμη θα ήταν επίσης ένας ιδανικός τόπος για τη διεξαγωγή τους, επιθυμητός τόσο από τους Αμερικανούς όσο και από τους Ουκρανούς και άλλους επίσης, όμως υπάρχει το ζήτημα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, έτσι θα ήταν πιο περίπλοκο», πρόσθεσε.

Νωρίτερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε ταχθεί επίσης υπέρ της διεξαγωγής μιας ενδεχόμενης συνάντησης Ζελένσκι-Πούτιν στη Γενεύη.

Και η Ουγγαρία ανάμεσα στις πιθανές χώρες συνάντησης

Να σημειωθεί ότι ο Τραμπ δήλωσε ότι τηλεφώνησε στον Ρώσο ηγέτη και άρχισε να κανονίζει μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, την οποία θα ακολουθήσει μια τριμερής σύνοδος κορυφής μεταξύ των τριών προέδρων.

Ο Τραμπ είπε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι ο Πούτιν πρότεινε αυτή την ακολουθία, σύμφωνα με πηγή στην ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία.

Ενώ το Κρεμλίνο δεν έχει ανακοινώσει δημόσια τη συμφωνία του, ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία.

Οι δυο τους θα συναντηθούν εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Υπενθυμίζεται ότι οι τελευταίες άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας πραγματοποιήθηκαν στην Τουρκία τον Ιούνιο. Ο Πούτιν απέρριψε την δημόσια πρόσκληση του Ζελένσκι να τον συναντήσει πρόσωπο με πρόσωπο εκεί και έστειλε αντ’ αυτού μια αντιπροσωπεία χαμηλού επιπέδου.