newspaper
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.08.2025 | 16:23
Τζετ σκι συγκρούστηκε με φουσκωτό - Ένας 11χρονος στο νοσοκομείο
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ντόναλντ Τραμπ για Πούτιν: Έχει κουραστεί από τον πόλεμο, αλλά ίσως να μη θέλει συμφωνία ειρήνης
Κόσμος 19 Αυγούστου 2025 | 17:08

Ντόναλντ Τραμπ για Πούτιν: Έχει κουραστεί από τον πόλεμο, αλλά ίσως να μη θέλει συμφωνία ειρήνης

Παραμένει η αβεβαιότητα για το ενδεχόμενο ειρήνης στην Ουκρανία. Και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι σίγουρος ότι ο Ρώσος ομόλογός του επιθυμεί συμφωνία. Ζητά να περιμένουμε να εξελιχθούν τα πράγματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φέρτε τη ζυγαριά με τα νερά σας

Φέρτε τη ζυγαριά με τα νερά σας

Spotlight

Μία μέρα μετά τις κρίσιμες συναντήσεις για την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία στην Ουάσιγκτον, οι οποίες δημιούργησαν συγκρατημένη αισιοδοξία, ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει ότι αμφιβάλλει για τις προθέσεις του Ρώσου προέδρου.

Ενώ στην Ευρώπη ήταν σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε συνέντευξη στο δίκτυο Fox. Δήλωσε ότι ελπίζει πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα προχωρήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας μπορεί να μην θέλει καθόλου να κάνει συμφωνία, προσθέτοντας ότι αυτό θα δημιουργούσε μια «δύσκολη κατάσταση» για τον Πούτιν.

«Ποτέ δεν ξέρεις»

«Δεν νομίζω ότι θα είναι πρόβλημα», η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, «για να είμαι ειλικρινής μαζί σας», είπε. «Νομίζω ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί από αυτό. Νομίζω ότι όλοι έχουν κουραστεί από αυτό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», πρόσθεσε.

«Θα μάθουμε για τον πρόεδρο Πούτιν τις επόμενες δύο εβδομάδες… Είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία», είπε επίσης.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε για ακόμη μία φορά το ενδεχόμενο να βρεθούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στο έδαφος της Ουκρανίας. Επίσης, απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσε να προσφέρει η Ουάσιγκτον στο Κίεβο στο πλαίσιο μιας μεταπολεμικής διευθέτησης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε στη συνάντηση της Ουάσιγκτον να προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας, οι οποίες θα συμβάλουν στον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, είπε αυτές θα αποφασιστούν σε συνεργασία με το Κίεβο, τις ευρωπαϊκές χώρες και τη Ρωσία. Επιπλέον, κανείς δεν γνωρίζει τι είναι αυτό που θα μπορούσε να αποδεχθεί το Κρεμλίνο.

Επιπλέον, στην Ουάσιγκτον, τη Δευτέρα, όταν ρωτήθηκε εάν οι ΗΠΑ θα έστελναν αμερικανικά στρατεύματα στην Ουκρανία στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής προσπάθειας, δεν απάντησε. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «τους βοηθήσουν». «Θα συμμετάσχουμε», είπε.

Επίσης επέμεινε στην πίεση προς την Ουκρανία. Είπε πως ο ελπίζει ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα «δείξει κάποια ευελιξία» στις διαπραγματεύσεις, ενώ η Ουκρανία και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ πρέπει να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες για την ένταξη της Ουκρανίας στη συμμαχία.

Τόνισε μάλιστα ότι θα πρέπει να ξεχάσουν την επιστροφή της Κριμαίας, την οποία κατέλαβε η Ρωσία το 2014. «Και τα δύο αυτά πράγματα είναι αδύνατα», σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αβέβαιη πορεία

Η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι της Ουάσιγκτον, με τη συμμετοχή των ηγετών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ άφησε την εντύπωση ότι έχει υπάρξει κάποια πρόοδος στην προσπάθεια για ειρήνη. Ωστόσο, η πορεία παραμένει ουσιαστικά αβέβαιη. Θεωρητικά, με βάση όσα έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρώσος πρόεδρος έχει δεχθεί να συναντήσει κατ’ ιδίαν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και ανάλογα του αποτελέσματος στη συνάντηση να προστεθεί και ο ίδιος. Ωστόσο, από την πλευρά της Ρωσίας, οι δηλώσεις είναι περισσότερο φειδωλές. Επίσης, ενώ η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι τοποθετείται χρονικά στο τέλος Αυγούστου, η ημερομηνία και ο τόπος συνάντησης παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Η Ρωσία, επίσης, δεν έχει αναλάβει καμία ρητή δέσμευση για συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι. Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν απέρριψε καμία μορφή για τη συζήτηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ουκρανία. Αλλά, είπε, οποιαδήποτε συνάντηση εθνικών ηγετών «πρέπει να προετοιμαστεί με τη μέγιστη δυνατή σχολαστικότητα».

Επιπλέον, οι μάχες στα μέτωπα του πολέμου συνεχίζονται.

Αυξημένη αβεβαιότητα

Ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν περισσότερο προσεκτικός από ό,τι συνήθως. Ενώ μίλησε για πολύ καλή συνάντηση και μεγάλη πρόοδο, που μπορεί να οδηγήσει στην ειρήνη, δεν διευκρινίζει ποια μορφή θα μπορούσαν να λάβουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ. Στην Αλάσκα, απέφυγε να επιμείνει ότι η Ρωσία πρέπει να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός πριν ξεκινήσουν σοβαρά οποιεσδήποτε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Μιλώντας στο Reuters, o Τζον Φόρμαν, πρώην αμυντικός ακόλουθος της Βρετανίας στη Μόσχα και το Κίεβο, είπε ότι υπάρχουν «καλά νέα». Και τα περιέγραψε ως εξής: «Δεν ανατινάχθηκε ο Λευκός Οίκος. Ο Τραμπ δεν απαίτησε από την Ουκρανία να συνθηκολογήσεις, ούτε διέκοψε την υποστήριξη. Η ατμόσφαιρα ήταν θετική και η διατλαντική συμμαχία ζει».

Αλλά επισήμανε ότι, «από την άλλη πλευρά, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με τη φύση των εγγυήσεων ασφαλείας και τι ακριβώς έχουν κατά νου οι ΗΠΑ».

Σύμφωνα με τον Νιλ Μέλβιν, διευθυντή Διεθνούς Ασφάλειας στη δεξαμενή σκέψης Royal United Services Institute, η Ρωσία θα μπορούσε να παρατείνει τον πόλεμο προσπαθώντας να εκτρέψει την πίεση των ΗΠΑ με μια παρατεταμένη ειρηνευτική διαπραγμάτευση.

Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

«Νομίζω ότι πίσω από αυτό υπάρχει μια πάλη που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων από τη μία πλευρά, και των Ρώσων από την άλλη, να μην παρουσιαστούν στον Τραμπ ως το εμπόδιο στην ειρηνευτική του διαδικασία».

«Όλοι περιφέρονται γύρω από τον Τραμπ» για να αποφύγουν οποιαδήποτε ευθύνη, είπε, προσθέτοντας ότι σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας, «το πρόβλημα είναι ότι αυτά που είπε ο Τραμπ είναι τόσο ασαφή που είναι πολύ δύσκολο να τα πάρει κανείς στα σοβαρά».

Τα σενάρια για τις αμερικανικές εγγυήσεις

Ήδη εξετάζονται σενάρια για το τι εννοεί με τον όρο «εγγυήσεις ασφαλείας» ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό που από την αρχή θεωρούνται το λιγότερο πιθανό ήταν η αποστολή αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης στην Ουκρανίας.

Αυτό που θεωρείται πιθανότερο είναι οι αεροπορικές και θαλάσσιες περιπολίες. Κάτι που σύμφωνα με το BBC έχουν κάνει ξανά οι ΗΠΑ για την παρακολούθηση της πορείας του πολέμου. Επίσης, θα μπορούσε να είναι βοήθεια σε επίπεδο πληροφοριών, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για να βοηθήσουν την Ουκρανία στην αναχαίτιση των ρωσικών δυνάμεων. Σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο οι ΗΠΑ θα ήταν πιθανώς πρόθυμες να βοηθήσουν.

Επίσης, μια ευρωπαϊκή δύναμη ασφαλείας στην Ουκρανία, από γαλλικά και βρετανικά στρατεύματα πιθανόν, θα χρειαστεί μεγάλη υποστήριξη σε επίπεδο logistics. Αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο η Ουάσινγκτον θα ήταν πιθανώς πρόθυμη να βοηθήσει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε στηρίγματα για το θετικό πρόσημο η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε στηρίγματα για το θετικό πρόσημο η αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φέρτε τη ζυγαριά με τα νερά σας

Φέρτε τη ζυγαριά με τα νερά σας

World
ΝΑΤΟ: Διχασμένοι οι Ευρωπαίοι για τις στρατιωτικές δαπάνες

ΝΑΤΟ: Διχασμένοι οι Ευρωπαίοι για τις στρατιωτικές δαπάνες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο Πούτιν πρότεινε η συνάντηση με τον Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα – Η απάντηση του Ουκρανού προέδρου
Στον Τραμπ 19.08.25

Ο Πούτιν πρότεινε η συνάντηση με τον Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα – Η απάντηση του Ουκρανού προέδρου

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του, τη Δευτέρα, φέρεται ότι πρότεινε η συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα.

Σύνταξη
Σουηδία: Ξύλινη εκκλησία πήρε τον δρόμο της μετανάστευσης για να σωθεί από την καθίζηση
Στη Σουηδία 19.08.25

Ξύλινη εκκλησία «μετακινήθηκε» για να σωθεί από την καθίζηση

Η εκκλησία-σύμβολο μιας πόλης στη Λαπωνία μετακινείται για να σωθεί, μαζί με την υπόλοιπη πόλη. Οι ανάγκες για σιδηρομετάλλευμα και σπάνιες γαίες αλλάζουν για πάντα τη ζωή των ανθρώπων.

Σύνταξη
Ευρώπη: Σε αχαρτογράφητα νερά, ψάχνει τα «πατήματά» της στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται για την Ουκρανία
Σε αναζήτηση βηματισμού 19.08.25

Σε αχαρτογράφητα νερά η Ευρώπη ψάχνει τα «πατήματά» της στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται για την Ουκρανία

Η Ευρώπη «ζυγίζει» τα νέα δεδομένα που προέκυψαν μετά τη συνάντηση κορυφής στον Λευκό Οίκο. Τα επόμενα βήματα και ο διπλωματικός πυρετός των τελευταίων ωρών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ουκρανικό: Πέντε συμπεράσματα από τις συναντήσεις Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες
Στον Λευκό Οίκο 19.08.25

Τα 5 συμπεράσματα από τις συναντήσεις Τραμπ και τα «αγκάθια» στο δρόμο για την ειρήνη μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας

H πιθανή συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη σύνοδο κορυφής στην Ουάσιγκτον, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Επίθεση Μεντβέντεφ σε Ζελένσκι και ΕΕ στον απόηχο των συναντήσεων στο Λευκό Οίκο
Πόλεμος στην Ουκρανία 19.08.25

Επίθεση Μεντβέντεφ σε Ζελένσκι και ΕΕ στον απόηχο των συναντήσεων στο Λευκό Οίκο

Ο Μεντβέντεφ, αναφέρει ότι η «αντιρωσική και φιλοπόλεμη  Συμμαχία των Προθύμων» απέτυχε να επικρατήσει έναντι του Τραμπ, ενώ χαρακτήρισε κλόουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
Η Κύπρος έστειλε 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα
Σχέδιο «Αμάλθεια» 19.08.25

Η Κύπρος έστειλε 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

«Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει την εφαρμογή της πρωτοβουλίας του Σχεδίου Αμάλθεια για συμβολή στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου

Σύνταξη
Τι βγήκε από τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία – Θολό τοπίο για τις εγγυήσεις ασφάλειας
Διεργασίες 19.08.25

Τι βγήκε από τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία – Θολό τοπίο για τις εγγυήσεις ασφάλειας

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Ζελένσκι δήλωσαν ότι ελπίζουν να υπάρξουν τριμερείς συνομιλίες με τον Πούτιν, του οποίου, πάντως, οι δυνάμεις προχωρούν αργά προς τα ανατολικά της Ουκρανίας.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Πούτιν πρότεινε η συνάντηση με τον Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα – Η απάντηση του Ουκρανού προέδρου
Στον Τραμπ 19.08.25

Ο Πούτιν πρότεινε η συνάντηση με τον Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα – Η απάντηση του Ουκρανού προέδρου

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του, τη Δευτέρα, φέρεται ότι πρότεινε η συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα.

Σύνταξη
Σουηδία: Ξύλινη εκκλησία πήρε τον δρόμο της μετανάστευσης για να σωθεί από την καθίζηση
Στη Σουηδία 19.08.25

Ξύλινη εκκλησία «μετακινήθηκε» για να σωθεί από την καθίζηση

Η εκκλησία-σύμβολο μιας πόλης στη Λαπωνία μετακινείται για να σωθεί, μαζί με την υπόλοιπη πόλη. Οι ανάγκες για σιδηρομετάλλευμα και σπάνιες γαίες αλλάζουν για πάντα τη ζωή των ανθρώπων.

Σύνταξη
Μάντζος: Η Ελλάδα και ο πρωτογενής τομέας θα είναι το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ στην αναθεώρηση της ΚΑΠ, λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Μάντζος: Η Ελλάδα και ο πρωτογενής τομέας θα είναι το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ στην αναθεώρηση της ΚΑΠ, λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Δημήτρης Μάντζος επανέλαβε τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά του αιτήματος για διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη και Αυγενάκη, με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής

Σύνταξη
Καλπάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αποφασισμένος να συγκρουστεί με τα καρτέλ – Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει μια προοδευτική εναλλακτική διέξοδο
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Καλπάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αποφασισμένος να συγκρουστεί με τα καρτέλ – Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει μια προοδευτική εναλλακτική διέξοδο

«Θα είμαστε παντού, σε κάθε σημείο της χώρας, δίπλα στους πολίτες, δίπλα στην κοινωνία. Αυτή είναι η δύναμη αυτού του χώρου, αυτή είναι η δύναμη αυτού του κόμματος, η επαφή του με τον κόσμο», λέει ο Στέργιος Καλπάκης

Σύνταξη
O Κινέζος καλλιτέχνης Άι Γουεϊγουέι βρέθηκε στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας
Χάρκοβο 19.08.25

O Κινέζος καλλιτέχνης Άι Γουεϊγουέι βρέθηκε στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας

Ο καλλιτέχνης και ακτιβιστής Άι Γουεϊγουέι συναντήθηκε με Ουκρανούς στρατιώτες στα χαρακώματα, μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την παρουσίαση ενός νέου έργου του στο Κίεβο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μητσοτάκης στις τηλεδιασκέψεις για Ουκρανία: Άμεση εκεχειρία – Το απαραβίαστο των συνόρων, πάγια θέση της Ελλάδας
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Μητσοτάκης στις τηλεδιασκέψεις για Ουκρανία: Άμεση εκεχειρία – Το απαραβίαστο των συνόρων, πάγια θέση της Ελλάδας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως είναι θετικό ότι υπάρχει ορατότητα για τα επόμενα βήματα και για συνάντηση του προέδρου της Ουκρανίας με τον πρόεδρο της Ρωσίας σύντομα

Σύνταξη
Ευρώπη: Σε αχαρτογράφητα νερά, ψάχνει τα «πατήματά» της στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται για την Ουκρανία
Σε αναζήτηση βηματισμού 19.08.25

Σε αχαρτογράφητα νερά η Ευρώπη ψάχνει τα «πατήματά» της στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται για την Ουκρανία

Η Ευρώπη «ζυγίζει» τα νέα δεδομένα που προέκυψαν μετά τη συνάντηση κορυφής στον Λευκό Οίκο. Τα επόμενα βήματα και ο διπλωματικός πυρετός των τελευταίων ωρών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Live streaming: Καβάλα – Πανσερραϊκός
Κύπελλο Ελλάδος 19.08.25

Live streaming: Καβάλα – Πανσερραϊκός

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 17:00 την αναμέτρηση της Καβάλας με τον Πανσερραϊκό για τα προκριματικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

Σύνταξη
ΚΚΕ για τις συνομιλίες για την Ουκρανία: Αποκρουστικό σόου που στήνουν τα γεράκια του πολέμου
«Παζάρια» 19.08.25

ΚΚΕ για τις συνομιλίες για την Ουκρανία: Αποκρουστικό σόου που στήνουν τα γεράκια του πολέμου

Τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία σχολιάζει το ΚΚΕ, εκτιμώντας πως «όποιος συμβιβασμός κι αν επιτευχθεί, δεν θα αλλάξει τη γενική κατεύθυνση των εξελίξεων, που βαίνουν προς την κλιμάκωση»

Σύνταξη
Συμφώνησε με τον Διούδη ως το 2027 η ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 19.08.25

Συμφώνησε με τον Διούδη ως το 2027 η ΑΕΛ

Στην ΑΕΛ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Σωκράτης Διούδης, ο οποίος όπως όλα δείχνουν έχει συμφωνήσει με τους «βυσσινί» ως το 2027.

Σύνταξη
Παναγιωτόπουλος: Πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» – Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Παναγιωτόπουλος: Πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» – Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη

Εάν έτσι γίνεται πιο ανθρώπινο και πιο αποτελεσματικό το ΕΣΥ, όπως έγραψε στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, τότε «η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά», λέει χαρακτηριστικά ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Σύνταξη
Labubu-γίγας και ο 28χρονος σύντροφος της αγκαλιά: Η Μαντόνα γιόρτασε τα 67α γενέθλια στη Σιένα
«Madudu» 19.08.25

Labubu-γίγας και ο 28χρονος σύντροφος της αγκαλιά: Η Μαντόνα γιόρτασε τα 67α γενέθλια στη Σιένα

Η βασίλισσα της ποπ, Μαντόνα, έσβησε τα 67 της κεριά με μια μεγαλοπρεπή και πολυτελή γιορτή στη Σιένα της Ιταλίας, εκπληρώνοντας ένα όνειρο ετών: να παρακολουθήσει τον ιστορικό ιππικό αγώνα Palio

Σύνταξη
Φοντέκιο: «Η Ελλάδα είναι η πιο επικίνδυνη αντίπαλος στο Eurobasket»
Μπάσκετ 19.08.25

Φοντέκιο: «Η Ελλάδα είναι η πιο επικίνδυνη αντίπαλος στο Eurobasket»

Ο φόργουορντ των Μαϊάμι Χιτ και της Εθνικής Ιταλίας, Σιμόνε Φοντέκιο, στάθηκε στο υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού στον τρίτο όμιλο του Eurobasket και ξεχώρισε την Ελλάδα ως πιο επικίνδυνη αντίπαλο της ομάδας του.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Να δοθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού
«Απαιτούνται πράξεις» 19.08.25

ΠΑΣΟΚ: Να δοθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού

Η πρόσφατη επιστολή της ΠΟΕΥΠΣ προς τον πρωθυπουργό αποτυπώνει με σαφήνεια την απογοήτευση και την αγανάκτηση για την αδικία που υφίστανται οι πυροσβέστες, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Μπύρα: Η «Generation Z» γυρνάει την πλάτη σε 172 χρόνια ιστορίας
Alcohol Free 19.08.25

Η «Generation Z» γυρνάει την πλάτη σε 172 χρόνια ιστορίας - Η νέα τάση που αλλάζει την… μπύρα

Η μπύρα είναι το ποτό που μπορεί να είναι απλό και καθημερινό, αλλά και ιδιαίτερο, χάρη στη μεγάλη ποικιλία γεύσεων. Οι χώρες της ΕΕ παρήγαγαν 32,7 δισεκατομμύρια λίτρα μπύρας με περιεκτικότητα σε αλκοόλ άνω του 0,5%. «Πρωταθλήτρια» σε παραγωγή μπύρας είναι αδιαμφισβήτητα η Γερμανία αλλά… κάτι αλλάζει με την Gen Z.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Απόρρητο