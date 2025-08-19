Ντόναλντ Τραμπ για Πούτιν: Έχει κουραστεί από τον πόλεμο, αλλά ίσως να μη θέλει συμφωνία ειρήνης

Μία μέρα μετά τις κρίσιμες συναντήσεις για την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία στην Ουάσιγκτον, οι οποίες δημιούργησαν συγκρατημένη αισιοδοξία, ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει ότι αμφιβάλλει για τις προθέσεις του Ρώσου προέδρου.

Ενώ στην Ευρώπη ήταν σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε συνέντευξη στο δίκτυο Fox. Δήλωσε ότι ελπίζει πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα προχωρήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας μπορεί να μην θέλει καθόλου να κάνει συμφωνία, προσθέτοντας ότι αυτό θα δημιουργούσε μια «δύσκολη κατάσταση» για τον Πούτιν.

«Ποτέ δεν ξέρεις»

«Δεν νομίζω ότι θα είναι πρόβλημα», η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, «για να είμαι ειλικρινής μαζί σας», είπε. «Νομίζω ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί από αυτό. Νομίζω ότι όλοι έχουν κουραστεί από αυτό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», πρόσθεσε.

«Θα μάθουμε για τον πρόεδρο Πούτιν τις επόμενες δύο εβδομάδες… Είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία», είπε επίσης.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε για ακόμη μία φορά το ενδεχόμενο να βρεθούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στο έδαφος της Ουκρανίας. Επίσης, απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσε να προσφέρει η Ουάσιγκτον στο Κίεβο στο πλαίσιο μιας μεταπολεμικής διευθέτησης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε στη συνάντηση της Ουάσιγκτον να προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας, οι οποίες θα συμβάλουν στον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, είπε αυτές θα αποφασιστούν σε συνεργασία με το Κίεβο, τις ευρωπαϊκές χώρες και τη Ρωσία. Επιπλέον, κανείς δεν γνωρίζει τι είναι αυτό που θα μπορούσε να αποδεχθεί το Κρεμλίνο.

Επιπλέον, στην Ουάσιγκτον, τη Δευτέρα, όταν ρωτήθηκε εάν οι ΗΠΑ θα έστελναν αμερικανικά στρατεύματα στην Ουκρανία στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής προσπάθειας, δεν απάντησε. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «τους βοηθήσουν». «Θα συμμετάσχουμε», είπε.

Επίσης επέμεινε στην πίεση προς την Ουκρανία. Είπε πως ο ελπίζει ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα «δείξει κάποια ευελιξία» στις διαπραγματεύσεις, ενώ η Ουκρανία και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ πρέπει να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες για την ένταξη της Ουκρανίας στη συμμαχία.

Τόνισε μάλιστα ότι θα πρέπει να ξεχάσουν την επιστροφή της Κριμαίας, την οποία κατέλαβε η Ρωσία το 2014. «Και τα δύο αυτά πράγματα είναι αδύνατα», σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αβέβαιη πορεία

Η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι της Ουάσιγκτον, με τη συμμετοχή των ηγετών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ άφησε την εντύπωση ότι έχει υπάρξει κάποια πρόοδος στην προσπάθεια για ειρήνη. Ωστόσο, η πορεία παραμένει ουσιαστικά αβέβαιη. Θεωρητικά, με βάση όσα έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρώσος πρόεδρος έχει δεχθεί να συναντήσει κατ’ ιδίαν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και ανάλογα του αποτελέσματος στη συνάντηση να προστεθεί και ο ίδιος. Ωστόσο, από την πλευρά της Ρωσίας, οι δηλώσεις είναι περισσότερο φειδωλές. Επίσης, ενώ η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι τοποθετείται χρονικά στο τέλος Αυγούστου, η ημερομηνία και ο τόπος συνάντησης παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Η Ρωσία, επίσης, δεν έχει αναλάβει καμία ρητή δέσμευση για συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι. Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν απέρριψε καμία μορφή για τη συζήτηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ουκρανία. Αλλά, είπε, οποιαδήποτε συνάντηση εθνικών ηγετών «πρέπει να προετοιμαστεί με τη μέγιστη δυνατή σχολαστικότητα».

Επιπλέον, οι μάχες στα μέτωπα του πολέμου συνεχίζονται.

Αυξημένη αβεβαιότητα

Ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν περισσότερο προσεκτικός από ό,τι συνήθως. Ενώ μίλησε για πολύ καλή συνάντηση και μεγάλη πρόοδο, που μπορεί να οδηγήσει στην ειρήνη, δεν διευκρινίζει ποια μορφή θα μπορούσαν να λάβουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ. Στην Αλάσκα, απέφυγε να επιμείνει ότι η Ρωσία πρέπει να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός πριν ξεκινήσουν σοβαρά οποιεσδήποτε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Μιλώντας στο Reuters, o Τζον Φόρμαν, πρώην αμυντικός ακόλουθος της Βρετανίας στη Μόσχα και το Κίεβο, είπε ότι υπάρχουν «καλά νέα». Και τα περιέγραψε ως εξής: «Δεν ανατινάχθηκε ο Λευκός Οίκος. Ο Τραμπ δεν απαίτησε από την Ουκρανία να συνθηκολογήσεις, ούτε διέκοψε την υποστήριξη. Η ατμόσφαιρα ήταν θετική και η διατλαντική συμμαχία ζει».

Αλλά επισήμανε ότι, «από την άλλη πλευρά, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με τη φύση των εγγυήσεων ασφαλείας και τι ακριβώς έχουν κατά νου οι ΗΠΑ».

Σύμφωνα με τον Νιλ Μέλβιν, διευθυντή Διεθνούς Ασφάλειας στη δεξαμενή σκέψης Royal United Services Institute, η Ρωσία θα μπορούσε να παρατείνει τον πόλεμο προσπαθώντας να εκτρέψει την πίεση των ΗΠΑ με μια παρατεταμένη ειρηνευτική διαπραγμάτευση.

«Νομίζω ότι πίσω από αυτό υπάρχει μια πάλη που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων από τη μία πλευρά, και των Ρώσων από την άλλη, να μην παρουσιαστούν στον Τραμπ ως το εμπόδιο στην ειρηνευτική του διαδικασία».

«Όλοι περιφέρονται γύρω από τον Τραμπ» για να αποφύγουν οποιαδήποτε ευθύνη, είπε, προσθέτοντας ότι σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας, «το πρόβλημα είναι ότι αυτά που είπε ο Τραμπ είναι τόσο ασαφή που είναι πολύ δύσκολο να τα πάρει κανείς στα σοβαρά».

Τα σενάρια για τις αμερικανικές εγγυήσεις

Ήδη εξετάζονται σενάρια για το τι εννοεί με τον όρο «εγγυήσεις ασφαλείας» ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό που από την αρχή θεωρούνται το λιγότερο πιθανό ήταν η αποστολή αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης στην Ουκρανίας.

Αυτό που θεωρείται πιθανότερο είναι οι αεροπορικές και θαλάσσιες περιπολίες. Κάτι που σύμφωνα με το BBC έχουν κάνει ξανά οι ΗΠΑ για την παρακολούθηση της πορείας του πολέμου. Επίσης, θα μπορούσε να είναι βοήθεια σε επίπεδο πληροφοριών, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για να βοηθήσουν την Ουκρανία στην αναχαίτιση των ρωσικών δυνάμεων. Σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο οι ΗΠΑ θα ήταν πιθανώς πρόθυμες να βοηθήσουν.

Επίσης, μια ευρωπαϊκή δύναμη ασφαλείας στην Ουκρανία, από γαλλικά και βρετανικά στρατεύματα πιθανόν, θα χρειαστεί μεγάλη υποστήριξη σε επίπεδο logistics. Αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο η Ουάσινγκτον θα ήταν πιθανώς πρόθυμη να βοηθήσει.