Ο Πούτιν πρότεινε η συνάντηση με τον Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα – Η απάντηση του Ουκρανού προέδρου

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προσφέρθηκε να κανονίσει μια διμερή συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη Μόσχα. Η πρόταση αυτή, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος, έγινε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα.

«Ο Πούτιν ανέφερε τη Μόσχα» κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας τη Δευτέρα, όταν ήταν σε εξέλιξη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Ουκρανός πρόεδρος, «απάντησε “όχι”».