Τραμπ: «Αν σταματήσω τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, ίσως πάω στον παράδεισο»

Τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έθεσε ως έναν από τους υψηλότερους στόχους της προεδρίας του ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντάς τον μάλιστα με… την είσοδό του στον παράδεισο.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στην εκπομπή «Fox & Friends», ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η ειρήνευση μεταξύ Μόσχας και Κιέβου θα αποτελούσε έναν ιστορικό σταθμό, ο οποίος – όπως είπε αστειευόμενος – θα μπορούσε να του «εξασφαλίσει μια θέση στον παράδεισο».

«Θέλω να τον τερματίσω. Δεν χάνουμε αμερικανικές ζωές, δεν χάνουμε Αμερικανούς στρατιώτες. Χάνονται Ρώσοι και Ουκρανοί, κυρίως στρατιώτες. Αν μπορώ να σώσω 7.000 ανθρώπους την εβδομάδα από το να σκοτωθούν, νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό. Θέλω να προσπαθήσω να μπω στον παράδεισο, αν είναι δυνατόν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ παραδέχθηκε με χιούμορ ότι «βρίσκεται χαμηλά στην ιεραρχία του παραδείσου», αλλά τόνισε ότι ο τερματισμός της σύγκρουσης θα ήταν ένας λόγος για να ανέβει ψηλότερα.

Ερωτήματα για τη στάση Πούτιν

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται μία ημέρα μετά τις κρίσιμες συναντήσεις για την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία στην Ουάσιγκτον, οι οποίες δημιούργησαν συγκρατημένη αισιοδοξία.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει ότι αμφιβάλλει για τις προθέσεις του Ρώσου προέδρου.

Ενώ στην Ευρώπη ήταν σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε συνέντευξη στο δίκτυο Fox, όπου δήλωσε ότι ελπίζει πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα προχωρήσει στον τερματισμό του πολέμου.

Παραδέχθηκε όμως ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας μπορεί να μην θέλει καθόλου να κάνει συμφωνία, προσθέτοντας ότι αυτό θα δημιουργούσε μια «δύσκολη κατάσταση» για τον Πούτιν.

«Δεν νομίζω ότι θα είναι πρόβλημα», η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, «για να είμαι ειλικρινής μαζί σας», είπε. «Νομίζω ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί από αυτό. Νομίζω ότι όλοι έχουν κουραστεί από αυτό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», πρόσθεσε.

«Θα μάθουμε για τον πρόεδρο Πούτιν τις επόμενες δύο εβδομάδες… Είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία», είπε επίσης.