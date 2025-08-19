newspaper
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.08.2025 | 16:23
Τζετ σκι συγκρούστηκε με φουσκωτό - Ένας 11χρονος στο νοσοκομείο
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Οι έξι πόλεμοι που «έληξε» ο Τραμπ
Deutsche Welle 19 Αυγούστου 2025 | 19:21

Οι έξι πόλεμοι που «έληξε» ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει αυτές τις ημέρες ότι κατάφερε μέσα σε λίγες εβδομάδες να τελειώσει 6 πολέμους, αλλά αυτός της Ουκρανίας αποδείχτηκε πιο περίπλοκος. Έχει βάση αυτό που λέει;

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το δίλημμα του σκαντζόχοιρου

Το δίλημμα του σκαντζόχοιρου

Spotlight

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε αμέτρητες φορές αυτές τις ημέρες ότι έχει καταφέρει να σταματήσει έξι πολέμους (έναν κάθε μήνα, ανά μέσο όρο όπως λέει) και μάλιστα χωρίς καν να χρειαστεί προηγουμένως να γίνει κουβέντα για «κατάπαυση του πυρός».

Είναι μια αφήγηση που σχετίζεται με την δεδηλωμένη επιθυμία του να περάσει στην ιστορία ως «Ο Προέδρος της Ειρήνης», ενώ έχουν διαρρεύσει πληροφορίες που τον θέλουν να ασκεί παρασκηνιακά πιέσεις για να προταθεί για βραβείο Νομπέλ Ειρήνης.

Βεβαίως οι δύο αιματηροί πόλεμοι σε Ουκρανία και Γάζα συνεχίζονται, αλλά ο ισχυρισμός του είναι έτσι κι αλλιώς τραβηγμένος από τα μαλλιά. Ας δούμε ποιους πολέμους εννοεί και πόσο στέκει η δήλωσή του.

Ιράν – Ισραήλ

Στις 24 Ιουνίου Ισραήλ και Ιράν συμφώνησαν να τερματίσουν τις μεταξύ τους εχθροπραξίες, που έμοιαζαν κάποια στιγμή να παίρνουν απειλητικές διαστάσεις, μετά τον βομβαρδισμό της Τεχεράνης 11 μέρες νωρίτερα.

Πράγματι, Κατάρ και ΗΠΑ είχαν ένα διαμεσολαβητικό ρόλο, αλλά προφανώς αποφασιστική ήταν η αμερικανική επιδρομή εναντίον στόχων του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, που δεν μπορούσε να τα βάλει με την υπερδύναμη και απάντησε με ένα συμβολικό χτύπημα για το οποίο είχε κιόλας προειδοποιήσει.

Η όποια επιτυχία του Τραμπ, εκτιμούν οι ειδικοί, δεν ήταν πάντως αποτέλεσμα των διαπραγματευτικών του ικανοτήτων.

Ινδία – Πακιστάν

Οι δύο πυρηνικές δυνάμεις αντάλλαξαν πυραύλους τον περασμένο Μάιο με αφορμή και πάλι την περιοχή του Κασμίρ, για την οποία έχουν συγκρουστεί συχνά από το 1947.

Συμφώνησαν κατάπαυση του πυρός τελικά στις 10 Μαϊου και ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτό έγινε μετά από δικές του μακρές, ολονύχτιες συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν.

Η ινδική πλευρά αρνείται πάντως κατηγορηματικά οποιαδήποτε διαμεσολάβηση τρίτου και μιλά για συμφωνία, που επιτεύχθηκε μεταξύ των στρατιωτικών ηγεσιών των δύο χωρών.

Ρουάντα – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Στις 27 Ιουνίου στον Λευκό Οίκο σε μια πανηγυρική τελετή οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές υπέγραψαν συμφωνία για να σταματήσουν μια σύγκρουση που κρατούσε δεκαετίες και υπολογίζεται ότι έχει έναν απολογισμό συνολικά 6 εκατομμυρίων θανάτων. Είχαν προηγηθεί συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός το 2024 που τελικά κατέρρευσαν.

Ο Τραμπ μετέτρεψε το συμβάν σε φιέστα, αλλά πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι η συμφωνία ήταν απλώς αποτέλεσμα κόπωσης των αντιμαχόμενων μερών, που ήδη είχαν ξεκινήσει διαβουλεύσεις πριν εμπλακεί ως ενδιάμεσος ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αίγυπτος – Αιθιοπία

Οι δύο χώρες βρίσκονται σε αντιπαράθεση εξαιτίας του σχεδίου για το μεγάλο φράγμα της Αιθιοπίας στον ποταμό Νείλο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα και η Αίγυπτος φοβάται ότι θα επηρεάσει δραματικά τη ροή στο έδαφός της.

Ο Τραμπ είχε αποτυχημένα προσπαθήσει να μεσολαβήσει μεταξύ των δύο χωρών κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας. Τώρα δεν έχει αποτρέψει κανέναν πόλεμο, αλλά ουσιαστικά έχει εκφραστεί υπέρ της «συμμάχου» Αιγύπτου, κατηγορώντας μάλιστα την Αιθιοπία ότι δεν υιοθέτησε την συμφωνία που ο ίδιος είχε επεξεργαστεί.

Καμπότζη – Ταϊλάνδη

Στις 24 Ιουλίου οι δύο χώρες ήρθαν σε σύγκρουση στις συνοριακές τους περιοχές με αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων και τον εκτοπισμό πάνω από 300.000.

Δύο ημέρες αργότερα ο Τραμπ δήλωσε ότι επικοινωνεί και με τις δύο πλευρές, απειλώντας με διακοπή των εμπορικών σχέσεων σε περίπτωση που δεν σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Στις 28 Ιουλίου ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός, η οποία πάντως χαρακτηρίζεται από τους εκεί παρατηρητές ως εξαιρετικά εύθραυστη.

Αρμενία – Αζερμπαϊτζάν

Οι δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνία ειρήνης στις αρχές Αυγούστου στον Λευκό Οίκο και ο Τραμπ δήλωσε ότι θα είναι πλέον «αιώνια φίλες». Αυτή η εκτίμηση αμφισβητείται, αλλά δεν εμπόδισε τον Αζέρο πρέσβη στη Βρετανία να δηλώσει ότι το βραβείο Νομπέλ αξίζει στον Αμερικανό πρόεδρο. Η διαμάχη των δύο χωρών κρατά από την εποχή της κατάρρευσης της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, αλλά στην παρούσα φάση δεν υπήρχε κάποιο «ενεργό μέτωπο» σύγκρουσης.

Σερβία – Κόσοβο

Στις 27 Ιουνίου ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι απέτρεψε έναν πόλεμο μεταξύ της Σερβίας και της κυβέρνησης των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου που ήταν έτοιμος να ξεκινήσει, απειλώντας τη σερβική πλευρά με εμπορικές κυρώσεις.

Κάτι ανάλογο ισχυρίστηκε και σε κατοπινή συνάντησή του με την πρόεδρο Οσμάνι. Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς που αντιμετωπίζει τεράστια εσωτερικά προβλήματα δήλωσε ότι «δεν έχουμε στείλει κανέναν στρατιώτη, δεν έχουμε μετακινήσει κανένα μηχανολογικό εξοπλισμό, ούτε καν μας περνάει από το μυαλό ότι δήθεν προετοιμαζόμαστε για συγκρούσεις».

Σίγουρα στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρξε κάποιος πόλεμος που σταμάτησε. Αυτό θα ήταν το έβδομο επίτευγμα του «πλανητάρχη».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε στηρίγματα για το θετικό πρόσημο η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε στηρίγματα για το θετικό πρόσημο η αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το δίλημμα του σκαντζόχοιρου

Το δίλημμα του σκαντζόχοιρου

World
ΝΑΤΟ: Διχασμένοι οι Ευρωπαίοι για τις στρατιωτικές δαπάνες

ΝΑΤΟ: Διχασμένοι οι Ευρωπαίοι για τις στρατιωτικές δαπάνες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Επιχείρηση Τηλεδιάσκεψη»: Οι Ευρωπαίοι έθεσαν στον Τραμπ τις «κόκκινες γραμμές» για το Ουκρανικό
«Επιχείρηση τηλεδιάσκεψη» 14.08.25

Οι Ευρωπαίοι έθεσαν στον Τραμπ τις «κόκκινες γραμμές» για το Ουκρανικό

Ο Τραμπ άκουσε όσα είχαν να του πουν οι Ευρωπαίοι για το πώς βλέπουν μια διαπραγμάτευση για το Ουκρανικό. Δεν έχουν όμως τρόπο να «συντάξουν» μακρόθεν την ατζέντα στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Τι λέει ο γερμανικός Τύπος για την «αδιανόητη» 13ωρη εργασία και την οργή για τη Γάζα
Deutsche Welle 12.08.25

Τι λέει ο γερμανικός Τύπος για την «αδιανόητη» 13ωρη εργασία και την οργή για τη Γάζα

Πλήθος δημοσιευμάτων του γερμανικού Τύπου αναφέρεται στις κινητοποιήσεις εναντίον των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ και τις εξαγγελίες της Νίκης Κεραμέως για ευέλικτη εργασία.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η χώρα του «Pass» της κυβέρνησης Μητσοτάκη – «Χίος Pass» προτείνει ο Μηταράκης και για το νησί μετά τις φωτιές
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Η χώρα του «Pass» της κυβέρνησης Μητσοτάκη – «Χίος Pass» προτείνει ο Μηταράκης και για το νησί μετά τις φωτιές

Aντί άμεσης χρηματοδότησης των αναγκών των κατοίκων περιοχών που είδαν τις περιουσίες τους να γίνονται στάση, η κυβέρνηση στρέφεται και πάλι στα πάσης φύσεως «Pass» και σε μέτρα - ψίχουλα

Σύνταξη
Πριγκίπισσα Σαρλίν: Η οικογενειακή τραγωδία και ο πνιγμός του 5χρονου που την όρισε
«Αβάσταχτο» 19.08.25

Πριγκίπισσα Σαρλίν: Η οικογενειακή τραγωδία και ο πνιγμός του 5χρονου που την όρισε

Μια προσωπική τραγωδία που τη στιγμάτισε από παιδί κρύβεται πίσω από το φιλανθρωπικό έργο της πριγκίπισσας Σαρλίν του Μονακό, η οποία υπερασπίζεται την εκμάθηση της κολύμβησης ως παγκόσμιο δικαίωμα ζωής

Σύνταξη
Γιατί οι Δυτικοί είναι αδιανόητα δύσκολο να αντέξουν μια σύγκρουση στον παγωμένο βορρά
Προειδοποίηση στρατιωτικών 19.08.25

Γιατί οι Δυτικοί είναι αδιανόητα δύσκολο να αντέξουν μια σύγκρουση στον παγωμένο βορρά

Στρατιωτικοί εκπαιδευμένοι σε πολικές συνθήκες προειδοποιούν τι περιμένει τους στρατούς των Ευρωπαίουν εάν συγκρουστούν στον βορρά με του έμπειρους στο ψύχος Ρώσους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Προκρίσεις στη League Phase για ΑΕΛ (2-1) και Βόλο (4-0) – Έκανε την έκπληξη η Καβάλα στα πέναλτι (vid)
Κύπελλο Ελλάδος 19.08.25

Προκρίσεις στη League Phase για ΑΕΛ (2-1) και Βόλο (4-0) – Έκανε την έκπληξη η Καβάλα στα πέναλτι (vid)

Με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΛ πέρασε με 2-1 από την Καλαμάτα και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ενώ ο Βόλος νίκησε με 4-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα των πολλών προβλημάτων. Η Καβάλα πέταξε εκτός μέσω των πέναλτι τον Πανσερραϊκό.

Σύνταξη
Αθήνα: Σε ποια γειτονιά της πρωτεύουσας καταγράφηκε ρεκόρ βροχής 197 ημερών
Χάρτης 19.08.25

Σε ποια γειτονιά της Αθήνας καταγράφηκε ρεκόρ βροχής 197 ημερών

Ξαφνική μπόρα αιφνιδίασε κατοίκους και τουρίστες στην Αθήνα το μεσημέρι της Τρίτης. Σημαντικά ύψη βροχής κατέγραψαν οι 93 σταθμοί του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr

Σύνταξη
Η Φίνος Φιλμ τιμά με μια νοσταλγική ανάρτηση την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας – «Ένα αυθόρμητο κλικ»
Η συμβολή 19.08.25

Η Φίνος Φιλμ τιμά με μια νοσταλγική ανάρτηση την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας – «Ένα αυθόρμητο κλικ»

«Γιατί στον κινηματογράφο, όπως και στη ζωή, κάθε φωτογραφία κρύβει μια μικρή ιστορία», αναφέρεται στην ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας.

Σύνταξη
Ο Πούτιν πρότεινε η συνάντηση με τον Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα – Η απάντηση του Ουκρανού προέδρου
Στον Τραμπ 19.08.25

Ο Πούτιν πρότεινε η συνάντηση με τον Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα – Η απάντηση του Ουκρανού προέδρου

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του, τη Δευτέρα, φέρεται ότι πρότεινε η συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα. Τα πιθανά σενάρια.

Σύνταξη
Σουηδία: Ξύλινη εκκλησία πήρε τον δρόμο της μετανάστευσης για να σωθεί από την καθίζηση
Στη Σουηδία 19.08.25

Ξύλινη εκκλησία «μετακινήθηκε» για να σωθεί από την καθίζηση

Η εκκλησία-σύμβολο μιας πόλης στη Λαπωνία μετακινείται για να σωθεί, μαζί με την υπόλοιπη πόλη. Οι ανάγκες για σιδηρομετάλλευμα και σπάνιες γαίες αλλάζουν για πάντα τη ζωή των ανθρώπων.

Σύνταξη
Μάντζος: Η Ελλάδα και ο πρωτογενής τομέας θα είναι το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ στην αναθεώρηση της ΚΑΠ, λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Μάντζος: Η Ελλάδα και ο πρωτογενής τομέας θα είναι το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ στην αναθεώρηση της ΚΑΠ, λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Δημήτρης Μάντζος επανέλαβε τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά του αιτήματος για διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη και Αυγενάκη, με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής

Σύνταξη
Καλπάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αποφασισμένος να συγκρουστεί με τα καρτέλ – Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει μια προοδευτική εναλλακτική διέξοδο
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Καλπάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αποφασισμένος να συγκρουστεί με τα καρτέλ – Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει μια προοδευτική εναλλακτική διέξοδο

«Θα είμαστε παντού, σε κάθε σημείο της χώρας, δίπλα στους πολίτες, δίπλα στην κοινωνία. Αυτή είναι η δύναμη αυτού του χώρου, αυτή είναι η δύναμη αυτού του κόμματος, η επαφή του με τον κόσμο», λέει ο Στέργιος Καλπάκης

Σύνταξη
O Κινέζος καλλιτέχνης Άι Γουεϊγουέι βρέθηκε στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας
Χάρκοβο 19.08.25

O Κινέζος καλλιτέχνης Άι Γουεϊγουέι βρέθηκε στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας

Ο καλλιτέχνης και ακτιβιστής Άι Γουεϊγουέι συναντήθηκε με Ουκρανούς στρατιώτες στα χαρακώματα, μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την παρουσίαση ενός νέου έργου του στο Κίεβο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μητσοτάκης στις τηλεδιασκέψεις για Ουκρανία: Άμεση εκεχειρία – Το απαραβίαστο των συνόρων, πάγια θέση της Ελλάδας
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Μητσοτάκης στις τηλεδιασκέψεις για Ουκρανία: Άμεση εκεχειρία – Το απαραβίαστο των συνόρων, πάγια θέση της Ελλάδας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως είναι θετικό ότι υπάρχει ορατότητα για τα επόμενα βήματα και για συνάντηση του προέδρου της Ουκρανίας με τον πρόεδρο της Ρωσίας σύντομα

Σύνταξη
Ευρώπη: Σε αχαρτογράφητα νερά, ψάχνει τα «πατήματά» της στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται για την Ουκρανία
Σε αναζήτηση βηματισμού 19.08.25

Σε αχαρτογράφητα νερά η Ευρώπη ψάχνει τα «πατήματά» της στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται για την Ουκρανία

Η Ευρώπη «ζυγίζει» τα νέα δεδομένα που προέκυψαν μετά τη συνάντηση κορυφής στον Λευκό Οίκο. Τα επόμενα βήματα και ο διπλωματικός πυρετός των τελευταίων ωρών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ντόναλντ Τραμπ για Πούτιν: Έχει κουραστεί από τον πόλεμο, αλλά ίσως να μη θέλει συμφωνία ειρήνης
Μπρος-πίσω 19.08.25

Ντόναλντ Τραμπ για Πούτιν: Έχει κουραστεί από τον πόλεμο, αλλά ίσως να μη θέλει συμφωνία ειρήνης

Παραμένει η αβεβαιότητα για το ενδεχόμενο ειρήνης στην Ουκρανία. Και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι σίγουρος ότι ο Ρώσος ομόλογός του επιθυμεί συμφωνία. Ζητά να περιμένουμε να εξελιχθούν τα πράγματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Live streaming: Καβάλα – Πανσερραϊκός
Κύπελλο Ελλάδος 19.08.25

Live streaming: Καβάλα – Πανσερραϊκός

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 17:00 την αναμέτρηση της Καβάλας με τον Πανσερραϊκό για τα προκριματικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Απόρρητο